náhledy
Právě probíhající festival demoverzí Steam Next Fest je v plném proudu. Přinášíme tipy na několik kousků, které stojí za to vyzkoušet. A jako bonus připomeneme tvorbu českých a slovenských autorů.
Autor: ChillyRoom
1. ReBlade: The Death Spiral
Autor: ChillyRoom
Ocitáme se v cyberpunkovém megaměstě inspirovaném čínskou mytologií. Chopíme se umělé bytosti Synthetic odsouzené k likvidaci, která je uvězněná v nekonečném cyklu resetů.
Autor: ChillyRoom
Z popisu je asi zjevné, že tu máme další rogue-lite, která se inspiruje hrami jako Nier či Stellar Blade. V demu ochutnáte svižný a poměrně hodně uspokojivý soubojový systém, který hodně akcentuje správné načasování akcí a odrážení útoků.
Autor: ChillyRoom
2. Ghost Justice
Autor: Centurion Developments
Ghost Justice je tahová taktická strategie, v níž elitní operativci vedou boj proti drogovým kartelům v místech, v nichž vlády už ztratily svůj vliv.
Autor: Centurion Developments
Hru kutí slovenské studio Centurion Developments, které se pokouší o duchovního nástupce Jagged Alliance 2. V demu na vás čekají dvě mise, přičemž první je tutorial. Ovládání je intuitivní a výsledek mě bavil, doporučuji.
Autor: Centurion Developments
3. Frostrail
Autor: Bonusweb.cz
Frostrail je poměrně zábavná kombinace survival střílečky, jejímž středobodem je vlak, který musíte opečovávat a chránit.
Autor: Bonusweb.cz
Budete sbírat suroviny, craftit, bojovat a snažit se posunout zase o kousek dál. Hrát můžete sólo, ale s dalšími kamarády to bude přece jen zábavnější. Každopádně atmosféra je skvělá.
Autor: Bonusweb.cz
4. At Fate’s End
Autor: Thunder Lotus
At Fate’s End je akční adventura, ve které budete bojovat proti těm, které milujete, lákají tvůrci oceňované hry Spiritfarer.
Autor: Thunder Lotus
Hlavní hrdinka Shan musí konfrontovat své odcizené sourozence, odhalovat bolestivá tajemství a rozhodovat o osudu rodiny. V praxi je to příběhová hopsačka, v níž je správné rozhodování stejně důležité jako hbité prsty. To vše v nádherné kreslené grafice.
Autor: Thunder Lotus
5. Fangtopia
Autor: Absolutely Games
Fangtopia může na první pohled vypadat trochu strašidelně, ve skutečnosti je to však relaxační logická hra založená na utváření terénu.
Autor: Absolutely Games
Cílem je přikládat dlaždice terénu tak, aby se doplňovaly (například hora k hoře) a vy tak získali maximální množství bodů. Demo mě bavilo, otázka ale je, jak dlouho zabaví plná hra. Za vyzkoušení každopádně stojí.
Autor: Absolutely Games
6. El Paso, Elsewhere 2
Autor: Strange Scaffold
Vzpomínáte rádi na původního Maxe Payna? El Paso, Elsewhere 2 si bere estetiku z éry PlayStationu 2 (a také přístup k designu a tempu z té doby), sází na temný příběh a hlavně baví vynikajícími přestřelkami se zpomalováním času.
Autor: Strange Scaffold
Dvojka je ještě rychlejší, brutálnější a minimálně pořád stejně zábavná. Demo rozhodně doporučujeme všem fanouškům akčních her.
Autor: Strange Scaffold
Bonusový tip 1: Within His View
Autor: Darksteady. Studio
Within His View je český observation horor od sólo vývojáře Jakuba Ivanča. Na sedmi bezpečnostních kamerách sledujete odlehlou chatu v Apalačských horách a hlásíte každou anomálii, zatímco vás přímo v místnosti, kde sedíte, loví tichý Wendigo. Když se na kamery díváte moc dlouho, dostane se vám za záda. Když se otáčíte moc často, anomálie se hromadí, vysvětluje tvůrce.
Autor: Darksteady. Studio
Bonusový tip 2: Knights of the Fall Demo
Autor: Airo Games
Knights of the Fall je akční plošinovka, kterou vyvíjí studio Airo Games ve spolupráci s Bohemia Interactive. Hráči se ujmou role Harua, veterána vyzbrojeného katanou, jenž dokáže ovládat čas i gravitaci.
Autor: Airo Games
Bonusový tip 3: Deepward
Autor: ECHOFALL GAMES
Deepward je podle tvůrců rychlá hororová FPS roguelite zasazená do alternativních 20. let minulého století. Hráči si vyberou tři hrdiny ze šesti a během boje mezi nimi přepínají.
Autor: ECHOFALL GAMES