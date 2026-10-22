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KVÍZ: Vyznáte se ve hrách z druhé světové války?
Druhá světová válka je z herního hlediska vděčným tématem, jen málokterý titul si ovšem zaslouží, aby se na něj vzpomínalo i po letech. Vyzkoušejte si, kolik takových jich znáte.
Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a hlavně novinky. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...
Sexuální loudil Larry odchází do důchodu. Vzpomínáme na jeho trapasy
Z digitálních obchodů již brzy zcela zmizí poslední dva díly kultovní eroticky laděné série Leisure Suit Larry. Zároveň jsou v těchto posledních dnech k dispozici s obrovskou slevou. Využijme tuto...
Skvěle se pobavíte a ani neztratíte moc času. Vybíráme výborné krátké hry
Spousta her vás polapí na desítky, nebo klidně i stovky hodin, ale najdou se i takové, které si váží vašeho času. Vybíráme opravdu zajímavé tituly, na jejichž dohrání vám budou stačit maximálně tři...
Festival demoverzí na Steamu jede naplno. Tyto pecky musíte vyzkoušet
Právě probíhající festival demoverzí Steam Next Fest je v plném proudu. Přinášíme tipy na několik kousků, které stojí za to vyzkoušet. A jako bonus připomeneme tvorbu českých a slovenských autorů.
Manažer Xboxu chválil AI a narazil. Po hněvu hráčů raději smazal profil
Manažer Xboxu pro obchodní strategii si přes víkend vytvořil pomocí AI agentů malou hru. Poté z toho vyvodil pár obecných závěrů o umělé inteligenci, za což sklidil posměch.
Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a hlavně novinky. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...
KVÍZ: Vyznáte se ve hrách z druhé světové války?
Druhá světová válka je z herního hlediska vděčným tématem, jen málokterý titul si ovšem zaslouží, aby se na něj vzpomínalo i po letech. Vyzkoušejte si, kolik takových jich znáte.
Zaklínač 3 dostane český dabing. Připravili jej fanoušci a bude zdarma
Už na konci října bude pro fanoušky oblíbeného RPG The Witcher 3: Wild Hunt (Zaklínač 3) dostupný český dabing. Jde o neoficiální komunitní dílo, které autoři nabídnou ke stažení zdarma, avšak pouze...
Kdy se dostane s GTA 6 na PC hráče? Možná dřív, než si myslí
Kdy dorazí dlouho očekávané GTA 6 na PC? Naděje hráčům na počítačích nejprve dal a hned zase sebral Xbox, nejnovější spekulace však naznačují, že by na vydání na PC nemuseli moc dlouho čekat.
Sexuální loudil Larry odchází do důchodu. Vzpomínáme na jeho trapasy
Z digitálních obchodů již brzy zcela zmizí poslední dva díly kultovní eroticky laděné série Leisure Suit Larry. Zároveň jsou v těchto posledních dnech k dispozici s obrovskou slevou. Využijme tuto...
Streamer Doherty je tak otravný, že mu zaplatili, aby nemohl půl roku vysílat
Americký youtuber Jack Doherty provokuje internetové publikum expresivním vyjadřováním a ostentativně prezentovaným životním stylem. Teď to však vypadá, že si od jeho otravných „vtípků“ aspoň na...
RECENZE: Nový Street Fighter je přihlouplý film stylizovaný do 90. let
Do kin se přiřítil nový Street Fighter, který je nefalšovanou bezmyšlenkovitou zábavou. Jelikož jsme příznivci filmových zpracování videoher a vždy doufáme v nejlepší, přinášíme recenzi z pohledu...
Špionské hádanky a hororový animák. Stahujte PC hry zdarma
Digitální obchod Epic Store tento týden opět nabízí dvě hry zdarma. V nabídce je tentokrát hororová hra ve stylu starých animáků s Mickeym Mousem a také špionská adventura, ve které budete řešit...