Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Aby to bylo zajímavější, opět jsme vynechali free 2 play tituly. Víc v komentované galerii.
Autor: Rockstar
10. místo: Grand Theft Auto V Enhanced. Ačkoliv fanoušci s napětím očekávají listopadové vydání GTA 6, pětka stále není a ještě nějakou dobu nebude úplně ze hry. Je to dáno i tím, že PC verze GTA 6 ještě nebyla ani oznámena. Vylepšenou verzi GTA 5 vyhoupla na desáté místo padesátiprocentní sleva na Steamu. Do 21. září ji můžete mít za zhruba 365 korun.
Autor: Rockstar
Poprvé jsme GTA 5 recenzovali v roce 2013 a napsali toto: „Hra tak do posledního puntíku plní očekávání, která vzbuzovala. Je to opět skvělá práce, která vlastně dodnes nemá až tak úplně obdoby. Místy se až zdá, jako kdyby vznikla proto, aby autoři konkurenci vmetli do obličeje: podívejte, co umíme a vy ne. Nejen značnou mírou kontroverze, ale i příkladným zpracováním tak Grand Theft Auto V ukazuje celému světu vztyčený prostředník. A může si to dovolit.“
Autor: Rockstar
9. místo: F1 25. Také loňským formulím F1 25 pomohla menší sleva probojovat se do TOP 10, do 17. září je seženete za zhruba 850 korun.
Autor: Codemasters
F1 25 posbírala vesměs kladná hodnocení. Chvály se dočkal vylepšený jízdní model, návrat příběhového režimu či dobrý dojem z rychlé jízdy. Kritika padá na málo novinek.
Autor: Codemasters
8. místo: Dying Light: The Beast. Ani zde není co řešit, sleva 50 procent do 26. září pomohla této povedené zombie akci opět zazářit. Hra může být vaše za zhruba 730 korun.
Autor: Bonusweb.cz
Dying Light: The Beast je důstojné pokračování prvního dílu a zároveň taková hezká náprava chuti pro ty, které druhý díl zklamal. Polské studio Techland už má dobře načtené způsoby, jak udělat zábavný mix akční hratelnosti, parkuru a hororu.
Autor: Bonusweb.cz
7. místo: Valheim. Tento vikinský survival trendoval v roce 2021 v předběžném přístupu na Steamu a nyní se opět dostává do popředí zájmu. Proč? Správně, právě totiž vyšla verze 1.0.
Autor: Steam
Počet souběžně hrajících na Steamu po vydání poskočil ze stabilních 30 tisíc na velmi solidních 308 tisíc. Valheim dále vyšel na PS5 a Switch 2. Co se obsahu týče, ve hře se objevil finální biom Deep North.
Autor: Steam
6. místo: EA Sports FC 27. Nový ročník fotbalu od EA sice ještě nevyšel, předobjednávky ho v Česku ovšem vynesly na šesté místo. Tomu zřejmě napomáhá i fakt, že majitelé ultimátní edice mohou začít hrát o týden dřív.
Autor: EA
Jednou z novinek je sociální hub The Grounds, který propojí až sto hráčů. Lze se v něm věnovat různým minihrám, jako je střelba na koš nebo hra dva na dva.
Autor: EA
5. místo: Bodycam. Jde o fotorealistickou taktickou střílečku, která simuluje reálné bodycam záznamy z akce.
Autor: Steam
Lidé chválí realismus a intenzivní přestřelky, kritizují technickou stránku (hra je stále v předběžném přístupu) a omezenější nabídku obsahu. V září vyšla dosud největší aktualizace Locked & Loaded. Přinesla nové systémy a mapu, nevyhnula se ale technickým chybám; ohlas na směr vývoje je přesto převážně pozitivní.
Autor: Steam
4. místo: Diablo 4. Sleva 75 procent katapultovala toto akční RPG do popředí zájmu - až do 24. září může být vaše za zhruba 300 korun.
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4 rozšířily dvě expanze (Lord of Hatred letos v dubnu) a Blizzard potvrdil, že další už nebudou. Pokračovat budou sezóny a během příštího roku vyjde ještě class pack, který přidá Amazonku jako nové hratelné povolání. Studio už pracuje na Diablu 5, které chce vydat na jaře 2029.
Autor: Ondřej Zach
3. místo: Baldur’s Gate 3. Toto špičková RPG příliš často nezlevňuje, takže i 30 procent z plné ceny řadu hráčů zaujalo. V přepočtu na koruny to vychází zhruba na 1020 korun, a to do 21. září.
Autor: Petr Zelený, iDNES.cz
Při hraní Baldur’s Gate 3 jsem zažil stejný pocit vzrušení z nevídaného, jaký jsem měl, když jsem v dětství propadl žánru RPG. Tato hra se musí prožít. Je to zážitek, který je tak propracovaný a hluboký, že vás doslova do svého světa pozře, napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
Autor: Petr Zelený, iDNES.cz
2. místo: The Blood of Dawnwalker. Povedené upíří RPG, na němž pracovali zkušení veteráni z CD Projektu Red, slaví po právu úspěch. Krátce po vydání pokořili hranici milion prodaných kopií.
Autor: Bonusweb.cz
„The Blood of Dawnwalker je podle mne jedna z nejlepších letošních her, o které se bude mluvit ještě dlouho. Fanoušci Zaklínače i obecně všech fantasy RPG s otevřeným světem by neměli váhat, Coenovo dobrodružství za to opravdu stojí,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
Autor: Bonusweb.cz
1. místo: Wardogs. Na špici je aktuální multiplayerový hit, v němž proti sobě válčí sto hráčů rozdělených do třech týmů. Není to ovšem jen pěchota, ale i vozidla či vrtulníky.
Autor: Steam
Ačkoliv servery v úvodu nevydržely nápor hráčů, tvůrci dali všechno do kupy a nyní na Steamu svítí štítek „velmi kladné“. Pro mnohé jsou Wardogs tím, čím býval dřív Battlefield. Dále následují obrázky z prezentovaných her bez dalšího komentáře.
Autor: Steam
Wardogs
Autor: Steam
Wardogs
Autor: Steam
Wardogs
Autor: Steam
Wardogs
Autor: Steam
Wardogs
Autor: Steam
Wardogs
Autor: Steam
Grand Theft Auto V Enhanced
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto V Enhanced
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto V Enhanced
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto V Enhanced
Autor: Rockstar
Valheim
Autor: Steam
Valheim
Autor: Steam
Valheim
Autor: Steam
Valheim
Autor: Steam
Valheim
Autor: Steam
Valheim
Autor: Steam
EA Sports FC 27
Autor: EA
EA Sports FC 27
Autor: EA
EA Sports FC 27
Autor: EA
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Diablo 4
Autor: Ondřej Zach