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Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc

Ondřej Zach
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Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V Enhanced Grand Theft Auto V Enhanced F1 25 F1 25 Dying Light: The Beast Dying Light: The Beast Valheim Valheim EA Sports FC 27 EA Sports FC 27 Bodycam
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Aby to bylo zajímavější, opět jsme vynechali free 2 play tituly. Víc v komentované galerii.

The Blood of Dawnwalker

Diablo 4

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vydáno 14. září 2026  13:30

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