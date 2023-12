Přestaňte čichat vzduch z větráčků, prosí lidi výrobce herní konzole

Komunity na diskusním serveru Reddit občas umějí přijít s opravdu podivnými trendy. Ta na fóru věnujícímu se přenosnému hernímu zařízení Steam Deck si v poslední době libuje nad tím, že očichává větrací výdechy na těle zařízení. Nepochybujeme teď o tom, že někomu může možná větráček vyhánějící ven vzduch z konzole tvořené plasty a kovem vonět, ovšem většina lidí se tím prostě jen baví.

Lidé na diskusním fóru tak například píší, že se opravdu nemohou vzduchu z výdechu větráčků nabažit, nebo dokonce že by své zařízení chtěli reklamovat poté, co ztratí svou typickou vůni. Někdo další dokonce přidává žádost, zda by Valve nemělo zájem začít prodávat parfém či aromatickou svíčku s vůní Steam Decku.

Situace zašla tak daleko, že se lidé začali vyptávat i oficiální technické podpory herního zařízení, jestli mohou očichávat výdechy vzduchu z větráčků. Zástupci firmy se proti tomuto chování v reakci ohradili a upozornili, že by to lidé v zájmu svého zdraví neměli dělat.

„Ačkoliv tu nejsou žádné obecné hrozby, není doporučeno, aby lidé inhalovali vzduch z větráčků zařízení. Přímé inhalace vzduchu ze Steamu Decku byste se měli vyvarovat,“ píše jeden ze členů technické podpory na Steamu. Lidé do komentářů ovšem opět vtipem poznamenávají, že pro většinu majitelů je už nejspíš pozdě.

Valve právě nedávno vydalo novou OLED verzi konzole a uživatelé si hned začali stěžovat, že větráčky této revize s lepší obrazovkou, baterií a dalšími drobnostmi nevoní tak dobře jako původní model. Podle jednoho z uživatelů z fóra na Redditu OLED verze voní „levněji“.

Nasávání vzduchu z větráčků Steam Decku není žádná labužnická záležitost, podobně bude „vonět“ prakticky jakákoliv elektronika s aktivním chlazením. Steam Decku může maximálně přidat aroma specifická kombinace kovu a plastu uvnitř těla, které při zahřátí zařízení mohou produkovat onu typickou vůni. Stejně jako výrobce však usuzujeme, že inhalace vzduchu z herních konzolí nebude úplně rozumná činnost. Obzvlášť to platí pro alergiky, jelikož se uvnitř zařízení často může usazovat prach.