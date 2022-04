Nová herní zařízení se kradou v přepravě, hráči viní i nápadné balení

Steam Deck zcela určitě není prvním kusem elektroniky, o který by zloději měli enormní zájem. Bohužel jim to samo Valve docela ulehčuje. Na krabici, ve které Steam Deck posílá, jsou totiž poměrně jasné značky indikující, co je vevnitř. Valve za to kritizuje už několik zájemců, kteří se svého vysněného zařízení nedočkali.

„Je to asi jako kdyby Apple lepil na zásilku s MacBookem svoje logo a popis, co je uvnitř krabice,“ píše jeden z diskutujících pod příspěvkem v komunitním fóru na Redditu, kde se řeší jeden z odcizených Steam Decků. Dotyčnému zásilka dorazil prázdná. Zloděj, který měl během přepravy k zásilce přístup, šel prakticky na jistotu: zásilku sám zase i zalepil, aby to vypadalo, že prázdná už odešla.

I my jsme už v redakci obdrželi své Steam Decky (první dojmy zde), a můžeme tedy potvrdit, že krabice je skutečně vcelku snadno rozpoznatelná. Tedy minimálně pokud víte, co hledáte. Vedle svého tvaru napovídá ohledně obsahu především logo samotného zařízení a dále také různá další grafika typická pro produkty Valve, třeba vyobrazení kostky ze série her Portal.

„To už rovnou na krabičku mohli napsat, že obsahuje drahé zařízení,“ poznamenává v diskusi jiný uživatel. Často se ovšem také řeší spolehlivost různých přepravních společností, které mají ve Spojených státech různou míru spokojenosti zákazníků. V české komunitě jsme ohledně Steam Decku naštěstí zatím nic podobného nezaznamenali.

Zda se stížnosti dostaly přímo k Valve, zatím není jasné, firma na připomínky ohledně balení Steam Decků zatím nijak nereagovala. Pokud tyto případy budou dál spíše ojedinělé a debatovat se o nich bude výhradně v komunitních diskuzích, pak se tím nejspíš ani zabývat nikdo nebude. Zásilky jsou vždy pojištěné a v případě odcizení by Valve mělo sjednat nápravu či zajistit nový kus.

Právě herní elektronika se v posledních letech stává terčem zlodějů. Ve většině případů jde totiž stále o nedostatkové zboží, které má mezi překupníky daleko vyšší hodnotu. Při prodeji z druhé ruky pak také tolik nehrozí, že by se někdo pídil po původu daného zboží, jelikož je rád, že něco vůbec dokázal najít.

Loni se tak v překvapivě velké míře kradly třeba grafické karty do počítačů a herní konzole. Stávalo se, že zloději vyndávali karty z vystavených počítačů v obchodech a vykrádali i samotné továrny či nákladní auta, která zboží následně rozvážela (více zde). Situace se však od té doby trochu zlepšila, herní hardware je v posledních měsících znatelně dostupnější, klesají navíc i ceny u překupníků.