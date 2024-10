Každý rok nová herní konzole? To by nebylo fér, uklidňuje výrobce

Steam Deck stál v roce 2022 na počátku boomu přenosných herních PC. Následně se se svým handheldem vytasila spousta technologických značek a Valve, jakožto majitel firmy vyrábějící Steam Deck, během této doby ještě stihl inovovat a vydat vylepšenou verzi s OLED displejem, rychlejšími paměťmi a větší baterií. Logicky se tedy může někdo bát, že by i jeho nový OLED model mohl mít brzy lepšího nástupce. A bude muset zase utrácet další peníze. Valve nás však uklidňuje.

Informace zazněla v rozhovoru na serveru Reviews.org s hardwarovými designéry Steam Decku Lawrencem Yangem a Yazanem Aldehayyatem k příležitosti uvedení konzole na australský trh. „Nebudeme dělat vylepšení každý rok. Nemáme k tomu žádný důvod. A z našeho pohledu to ani není fér vůči zákazníkům, pokud už tak brzo přijdeme s něčím, co je jen o kousek lepší,“ odpovídají na otázku týkající se plánů do budoucna.

V rozhovoru dále zaznělo, že designéři primárně čekají na moment, až budou moci sestrojit zařízení, které bude představovat výkonový generační skok bez nutnosti dělat kompromisy ve výdrži baterie. Až v takovém momentě budou schopni vydat skutečnou druhou generaci Steam Decku, k čemuž také směřují. Ale nejspíš se to jen tak nestane.

Už minulý rok autoři této konzole potvrdili, že zatím nemají vhodné technologie ke generačnímu pokroku (zatím označovaný jako Steam Deck 2.0). „První Steam Deck představoval první moment, kdy jsme si byli vědomi toho, že máme v přenosném formátu dostatek výkonu na to, aby si hráči mohli zahrát všechny své hry na Steamu,“ popisuje Yazan Aldehayyat.

Steam Deck OLED zřejmě ještě na nějakou dobu zůstane špičkou nabídky Valve, která nyní zřejmě svou hardwarovou divizi zaměstnává jiným projektem. Spekuluje se o nových brýlích pro virtuální realitu, tedy nástupci modelu Index, nebo o kompaktním domácím PC určeným primárně na domácí hraní přes streaming. Valve se zatím ke spekulacím nevyjádřilo a své projekty dál drží pod pokličkou.

Ačkoliv tedy mohou být majitelé Steam Decků zatím klidní, neznamená to, že se svět přenosných herních PC nikam nebude posouvat. Své modely nabízí také značky Asus, Lenovo či Acer a do budoucna se vyhlížejí další modely. Nesmíme rovněž zapomínat ani na to, že příští rok bude pro přenosné konzole klíčový s příchodem nového modelu od Nintenda. A možná se svou alternativou přijde i Sony či Xbox, u kterých se rovněž spekuluje o handheldech s hardwarem schopným spustit i moderní hry.