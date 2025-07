Současný trh s herními PC do ruky je už poměrně saturovaný. Mánii odstartovalo v roce 2022 právě Valve se svým Steam Deckem, který následně o rok později dostal vylepšenou verzi s OLED displejem. I od jeho vydání to však brzy budou dva roky a vzhledem k odhodlání a tempu, s jakým pracují konkurenční výrobci se už dá předpokládat, že je Steam Deck 2 rovněž na cestě.

Nasvědčují tomu například první informace o čipu, který by příští Steam Deck mohl pohánět. Podle informací z podcastu Moore’s Law is Dead by měl příští handheld od Valve využívat nové architektury čipů Zen 6 od AMD, konkrétně očekávané APU „Magnus“, které má mimo jiné být použito i v příští generaci konzolí od Microsoftu a Sony. Ačkoliv nepředpokládáme, že by se výkonem Steam Deck 2 vyrovnal například PlayStationu 6, skok v jeho výpočetních schopnostech může být i tak ohromný.

Přenosné herní PC Steam Deck Přenosné herní PC Steam Deck

Valve by si zřejmě v takovém případě mohlo dovolit zvýšit nativní rozlišení, ve kterém handheld zobrazuje hry (u aktuálního modelu je to 1 280 × 800 pixelů) a nabídnout i vyšší snímkovací frekvence u moderních titulů. Výrobce je ale zároveň u současné generace proslulý svým důrazem na optimalizaci výkonu, aby byla zachována dlouhá výdrž baterie, takže i s tím by zřejmě v rámci nového hardwaru mohli uživatelé počítat.

Úspěchu Steam Decku si navíc všímá i Sony a čím dál více dbá na optimalizaci svých konzolových portů právě pro Steam Deck. V některých případech dokonce zachází až tak daleko, že nabízí speciálně pro tuto konzoli nové startovací animace u vybraných her. Firma stojící za PlayStationem zřejmě bere Valve jako schůdnějšího partnera v oblasti PC her, než například Microsoft, který mimochodem na podzim vydá vlastní handheld vyrobený ve spolupráci s firmou Asus. Mohlo by to samé učinit Sony s modelem od Valve?

Steam Deck OLED – limitovaná edice Steam Deck OLED

Je zároveň stejně tak možné, že si Sony porty pro Steam Deck jen nacvičuje návrat na trh handheldů, jelikož zatím ještě vlastní model nemá, ale dlouho se o něm už spekuluje. PlayStation sice můžete mít s sebou na cestách alespoň v podobě modelu Portal, jenže ten pouze streamuje obraz z vaší domácí konzole nebo z cloudu a nemá vlastní výkonný hardware.

V souvislosti s možnou přípravou Steam Decku 2 se však hovoří i o tom, že Valve může mít daleko větší ambice co se herního hardwaru týče. Především se slábnoucí pozicí Xboxu může tento přeborník na poli digitální distribuce her převzít iniciativu a vydat vlastní domácí herní konzoli, třeba i po boku Steam Decku 2. Má k tomu už nějakou dobu prověřený systém SteamOS a také dostatek hardwarových zkušeností.

Příliš bychom však nedoufali v to, že Valve odhalí své plány do konce letošního roku. Ten příští je však už nadějnější, jelikož původní Steam Deck bude slavit už čtyři roky na trhu, což začíná být dostatečně dlouhá doba na generační obměnu.