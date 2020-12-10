Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a hlavně novinky. Aby to bylo zajímavější, opět jsme vynechali ustálené free 2 play tituly. Víc v komentované galerii.
Autor: Madfinger Games
Na desáté místo se vyhoupla česká realistická střílečka Gray Zone Warfare od zkušeného studia Madfinger Games.
Autor: Madfinger Games
Hra už je přes dva roky v předběžném přístupu a aktuálně do ní vychází nová aktualizace 0.5. Jejím lákadlem je mimo jiné nová herní smyčka, která zahrnuje stavění a vylepšování úkrytu, craft a na to navázané nové aktivity.
Autor: Madfinger Games
Enshrouded na devátém místě je naproti tomu horká novinka, která vyšla 15. října a sklízí pozitivní hodnocení.
Autor: Keen Games
Je to sólo nebo kooperativní survival akční RPG, v němž ovšem můžete postavit majestátní středověká sídla či hrady. Právě stavění a formování terénu je nejsilnější částí hry. Do 29. října se prodává se slevou deset procent.
Autor: Keen Games
Taktéž Over the hill na osmém místě je čerstvá říjnová novinka. Pokud vám grafika přijde malinko povědomá, správně, je to nová hra od tvůrců Art of rally.
Autor: Funselektor Labs
Jedete klasickými 4x4 vozidly z 60.–80. let po otevřených mapách inspirovaných skutečnými místy. Cílem je pohodové prozkoumávání, zdolávání terénu, hledání krásných výhledů a nakonec i vylepšování vozů. Hrát lze v jenom až čtyřech lidech.
Autor: Funselektor Labs
Sedmá příčka patří fotbalu EA Sports FC 27, kterému se daří i bez licence FIFA. Novinek sice moc není, ale lepší fotbal neseženete.
Autor: Electronic Arts, Bonusweb.cz
„EA Sports FC 27 je skvělá fotbalová hra po okraj nacpaná obsahem, ve které si téměř každý dokáže najít to své. Jenže to už byla i loni. Realita je neúprosná, Electronic Arts jsou v žánru na vrcholu potravního řetězce a díky desítkám milionů fanoušků nemají jediný důvod cokoli měnit. Za letošní ročník si žádné ovace nezaslouží, na druhou stranu – je to prostě opět skvělý, snadno srozumitelný interaktivní fotbal, který má potenciál zaujmout i lidi, co jinak nic nehrají,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
Autor: Electronic Arts, Bonusweb.cz
Rok starému Battlefieldu 6 pomohla akce, v rámci níž šlo hrát po omezenou dobu zcela zdarma. Šedesátiprocentní sleva ho pak katapultovala na šesté místo.
Autor: Electronic Arts, Bonusweb.cz
Battlefield 6 si připsal rekordní launch, hráče si však udržet dlouhodobě nedokázal. Pořád je to ovšem zábavná online střílečka s dobrým gunplayem a zničitelnými budovami.
Autor: Electronic Arts, Bonusweb.cz
Pátá příčka náleží strategické hře Planet Zoo 2, v níž si budujeme zoologickou zahradu podle svých představ.
Autor: Frontier Developments
Novými prvky jsou dlouhodobě žádaná akvária a voliéry, chvály se dočkaly i intuitivnější nástroje pro stavění. Kritika naopak padá na technickou stránku.
Autor: Frontier Developments
Na čtvrtém místě je zářijový multiplayerový hit, v němž proti sobě válčí sto hráčů rozdělených do třech týmů. Není to ovšem jen pěchota, ale i vozidla či vrtulníky.
Autor: Steam
Ačkoli hra si stále drží vysoká čísla, na druhou sezonu, která začala v polovině října, padá spíš kritika. Měl to být nový start, ale vývojáři už sami přiznali, že to nevyšlo podle představ.
Autor: Steam
Akční RPG Cyberpunk 2077 katapultovala na třetí příčku dosud největší sleva vůbec. Hra se totiž do 26. října prodává v přepočtu za zhruba 440 korun.
Autor: CD projekt red
Za stejnou cenu lze sehnat i rozšíření Phantom Liberty, zatímco kompletní balíček v rámci ultimátní edice vyjde ještě o fous levněji, a to na 805 korun.
Autor: Bonusweb.cz
Druhé místo náleží hře Scam With Your Friends, která vyšla před pár dny v předběžném přístupu. Hrajete sólo nebo s kamarády scamery ve fiktivním call centru v Kalkatě.
Autor: Jatater Worldwide
Musíte přesvědčovat AI volající, aby vám dali peníze, údaje nebo přístup k počítači. Používáte různé remote access nástroje a další aplikace na fiktivním „Kolkata OS“. Cílem je splnit denní kvótu dřív, než vás vyhodí naštvaný šéf.
Autor: Jatater Worldwide
První příčka náleží hře, která oficiálně vychází až 23. října. Řeč je o novém ročníku Call of Duty s podtitulem Modern Warfare 4, který si v předběžném přístupu mohou zahrát majitelé předobjednávek.
Autor: Microsoft
Kampaň tentokrát ukazuje invazi Severní Koreje proti Jižní. A podle prvních ohlasů je to jedna z nejlepších kampaní za poslední léta. Multiplayer bude každopádně dostupný až 23. října.
Autor: Microsoft
Dále následují další obrázky z her v tomto přehledu, tento náleží Over the hill.
Autor: Funselektor Labs
Over the hill
Autor: Funselektor Labs
Over the hill
Autor: Funselektor Labs
Over the hill
Autor: Funselektor Labs
Over the hill
Autor: Funselektor Labs
Over the hill
Autor: Funselektor Labs
Over the hill
Autor: Funselektor Labs
Enshrouded
Autor: Keen Games
Enshrouded
Autor: Keen Games
Enshrouded
Autor: Keen Games
Enshrouded
Autor: Keen Games
Enshrouded
Autor: Keen Games
Enshrouded
Autor: Keen Games
Gray Zone Warfare
Autor: Madfinger Games
Gray Zone Warfare
Autor: Madfinger Games
Gray Zone Warfare
Autor: Madfinger Games
Scam With Your Friends
Autor: Jatater Worldwide
Scam With Your Friends
Autor: Jatater Worldwide
Scam With Your Friends
Autor: Jatater Worldwide
Scam With Your Friends
Autor: Jatater Worldwide
Scam With Your Friends
Autor: Jatater Worldwide
Scam With Your Friends
Autor: Jatater Worldwide
Scam With Your Friends
Autor: Jatater Worldwide
Scam With Your Friends
Autor: Jatater Worldwide
Call of Duty: Modern Warfare 4
Autor: Microsoft
Call of Duty: Modern Warfare 4
Autor: Microsoft
Call of Duty: Modern Warfare 4
Autor: Microsoft
Call of Duty: Modern Warfare 4
Autor: Microsoft
Call of Duty: Modern Warfare 4
Autor: Microsoft
Call of Duty: Modern Warfare 4
Autor: Microsoft
Call of Duty: Modern Warfare 4
Autor: Microsoft
Call of Duty: Modern Warfare 4
Autor: Microsoft
Call of Duty: Modern Warfare 4
Autor: Microsoft
Call of Duty: Modern Warfare 4
Autor: Microsoft
Call of Duty: Modern Warfare 4
Autor: Microsoft
Call of Duty: Modern Warfare 4
Autor: Microsoft
Call of Duty: Modern Warfare 4
Autor: Microsoft
Call of Duty: Modern Warfare 4
Autor: Microsoft
Call of Duty: Modern Warfare 4
Autor: Microsoft
Call of Duty: Modern Warfare 4
Autor: Microsoft