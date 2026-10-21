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Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc

Ondřej Zach
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Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a hlavně novinky. Aby to bylo zajímavější, opět jsme vynechali ustálené free 2 play tituly. Víc v komentované galerii.

Letošní Call of Duty Modern Warfare 4 – první pohled na kampaň

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