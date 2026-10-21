Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc

Letošní Call of Duty Modern Warfare 4 – první pohled na kampaň
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Letošní Call of Duty Modern Warfare 4 – první pohled na kampaň
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Druhá světová válka je z herního hlediska vděčným tématem, jen málokterý titul si ovšem zaslouží, aby se na něj vzpomínalo i po letech. Vyzkoušejte si, kolik takových jich znáte.
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a hlavně novinky. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...
Z digitálních obchodů již brzy zcela zmizí poslední dva díly kultovní eroticky laděné série Leisure Suit Larry. Zároveň jsou v těchto posledních dnech k dispozici s obrovskou slevou. Využijme tuto...
Spousta her vás polapí na desítky, nebo klidně i stovky hodin, ale najdou se i takové, které si váží vašeho času. Vybíráme opravdu zajímavé tituly, na jejichž dohrání vám budou stačit maximálně tři...
Manažer Xboxu pro obchodní strategii si přes víkend vytvořil pomocí AI agentů malou hru. Poté z toho vyvodil pár obecných závěrů o umělé inteligenci, za což sklidil posměch.
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a hlavně novinky. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...
Druhá světová válka je z herního hlediska vděčným tématem, jen málokterý titul si ovšem zaslouží, aby se na něj vzpomínalo i po letech. Vyzkoušejte si, kolik takových jich znáte.
Už na konci října bude pro fanoušky oblíbeného RPG The Witcher 3: Wild Hunt (Zaklínač 3) dostupný český dabing. Jde o neoficiální komunitní dílo, které autoři nabídnou ke stažení zdarma, avšak pouze...
Kdy dorazí dlouho očekávané GTA 6 na PC? Naděje hráčům na počítačích nejprve dal a hned zase sebral Xbox, nejnovější spekulace však naznačují, že by na vydání na PC nemuseli moc dlouho čekat.
Z digitálních obchodů již brzy zcela zmizí poslední dva díly kultovní eroticky laděné série Leisure Suit Larry. Zároveň jsou v těchto posledních dnech k dispozici s obrovskou slevou. Využijme tuto...
Americký youtuber Jack Doherty provokuje internetové publikum expresivním vyjadřováním a ostentativně prezentovaným životním stylem. Teď to však vypadá, že si od jeho otravných „vtípků“ aspoň na...
Do kin se přiřítil nový Street Fighter, který je nefalšovanou bezmyšlenkovitou zábavou. Jelikož jsme příznivci filmových zpracování videoher a vždy doufáme v nejlepší, přinášíme recenzi z pohledu...
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Digitální obchod Epic Store tento týden opět nabízí dvě hry zdarma. V nabídce je tentokrát hororová hra ve stylu starých animáků s Mickeym Mousem a také špionská adventura, ve které budete řešit...