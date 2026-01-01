Podívali jsme se na aktuálně deset nejprodávanějších her na Steamu v Česku. Jsou mezi nimi horké novinky, osvědčené klasiky i starší hity, které se vyhouply do sedla díky novému obsahu.
Autor: Facepunch Studios
10. MÍSTO: Rust
Autor: Facepunch Studios
Do první desítky se podařilo vyšvihnout jedené z nejoblíbenějších survival her vůbec. Probouzíte se úplně nazí na pláži a musíte přežít, což není vůbec snadné. Rust je aktuálně v akci za polovinu, seženete ho za necelých 500 korun.
Autor: Facepunch Studios
9. MÍSTO: s&box
Autor: Facepunch Studios
S&box je platforma pro tvorbu her postavená na enginu Source 2 od Valve. Kutí ji Facepunch Studios (stejní tvůrci jako Garry’s Mod a Rust). Duchovní nástupce Garry’s Mod však dostává od lidí pořádně naloženo, kritika padá na technický stav a fakt, že většina vytvořených her je AI slop.
Autor: Facepunch Studios
8. MÍSTO: Victoria 3
Autor: Paradox Interactive
Vynikající strategie, zasazená do viktoriánské éry, je v základní verzi nyní k mání ve slevě 70 procent, seženete ji zhruba za 370 korun. Aktuálně totiž vyšla placená expanze The Great Wave, která láká například na stavbu lodí.
Autor: Paradox Interactive
7. MÍSTO: Dead by Daylight
Autor: Behaviour Interactive Inc.
Dead by Daylight je asymetrická hororová multiplayerová klasika, v nííž jeden hraje za zabijáka a čtyři za přeživší. Základní hra je nyní k mání ve slevě za zhruba 200 korun.
Autor: Behaviour Interactive Inc.
6. MÍSTO: Forza Horizon 6
Autor: Playground Games
Forza Horizon 6 sice vychází až 19. května na PC a Xbox Series X/S, nicméně na mnoha platformách se už v předobjednávkách dere na přední pozice. Nedivíme se, zasazení do Japonska vypadá mimořádně slibně.
Autor: Xbox
5. MÍSTO: Helldivers 2
Autor: PlayStation
V kooperační multiplayerové hře Helldivers 2 šíříme hodnoty svobodné společnosti všemi prostředky, včetně rotačního kulometu a bombardování z orbity. Aktuálně se ve hře objevil nový obsah, který láká na nové zbraně a další dva biomy.
Autor: Bonusweb.cz
4. MÍSTO: Windrose
Autor: Kraken Express
Nečekaný hit. Pirátské survival dobrodružství Windrose vyšlo v půlce dubna v předběžném přístupu a po necelém týdnu pokořilo milion prodaných kopií. Herní smyčka je prostá. Nejprve sbíráte suroviny, craftíte a vylepšujete. Poté podniknete výpravu, která zahrnuje jak bitvy na moři, tak souboje na souši v rámci nějakého dungeonu.
Autor: Kraken Express
3. MÍSTO: Diablo 4
Autor: Ondřej Zach
Akční RPG Diablo 4 je největším skokanem v žebříčku. I zde je důvodem nový obsah - právě totiž vyšla v pořadí již druhá expanze Lord of Hatred. Hráči se vypraví do dosud nepoznané oblasti Skovos, což má být původní domov Lilith a Inariuse a kolébka civilizace. K expanzi se vážou hned dvě nová povolání, a to paladin a warlock.
Autor: Ondřej Zach
2. MÍSTO: Far Far West
Autor: Evil Raptor
Další nečekaná hitovka v předběžném přístupu. Far Far West je kooperativní akce trochu ve stylu Helldivers 2, jen zasazená do futuristického Divokého západu s roboty a magií. První ohlasy jsou fantastické. Hra se navíc prodává jen za zhruba 440 korun.
Autor: Evil Raptor
1. MÍSTO: Counter-Strike 2
Autor: Valve
Counter-Strike 2 je na Steamu král multiplayerového zápolení, první místo okupuje téměř pořád. A co vy, hrajete některou z nejprodávanějších her?
Autor: Valve