náhledy
Tradiční podzimní výprodejová akce na Steamu je tady. Vybíráme zajímavé nabídky, které se vyplatí nepřehlédnout, abyste se stihli připravit na dlouhé zimní večery.
Poměrně velkým překvapením je dramatická sleva titulu Skull & Bones. Pirátská hra od Ubisoftu, na které se pracovalo víc než deset let a která měla označení „první AAAA hra“ nakonec vyšla až loni. Nebyl to žádný hit, ale pokud vás hra zajímá, teď po roce a půl od vydání stojí ve slevě 4 eura, tedy asi 97 korun.
Masakr pekelníků v Doom Eternal nebyl ještě nikdy tak levný. Díl z roku 2020 spadl na rekordně nízká 4 eura (97 korun), za stejnou cenu můžete mít mimochodem také první obnovený Doom z roku 2016.
Pokud jste začátkem roku odolali lákání v podobě českého středověkého RPG Kingdom Come: Deliverance 2, tak jej nyní můžete mít o 33 procent levněji, konkrétně za 42 eur, tedy asi tisíc korun.
Na dosud nejnižší cenu spadl také Rise of the Tomb Raider z roku 2016. Pokud jste tento povedený dobrodružný díl se slavnou Larou Croft ještě nehráli, k mání je za 3 eura, tedy 73 korun.
Ubisoft na historicky nejnižší cenu srazil i akční hru z doby kamenné, Far Cry Primal. Život jeskynního muže si můžete vyzkoušet už za 3 eura (73 korun).
Další tip máme pro ty, kteří čekají na slevu dlouho očekávané akční hry S.T.A.L.K.E.R. 2. Druhý díl střílečky z černobylské uzavřené zóny, který vyšel loni v listopadu, se teď dá pořídit za 42 eur, tedy tisíc korun.
Pokud máte doma VR brýle, pak vás možná zaujme hezká sleva na jednu z nejpovedenějších VR her všech dob, Half-Life: Alyx. na hru už mimochodem vzniklo několik povedených konverzí na klasický režim na monitoru, takže za 17,70 eura (430 korun) to za vyzkoušení určitě stojí, obzvlášť, pokud vám už nějaký ten nový Half-Life pořádně chybí.
Cyberpunk 2077 zlevňuje celkem pravidelně, aktuálních 21 eur (500 korun) je však jedna z dosud nejlepších nabídek. Společně s datadiskem Phantom Liberty pak stojí 38 eur, tedy něco přes 900 korun.
Vesmírný simulátor Elite Dangerous je aktuálně skoro doslova „za pár kaček“, aktuálně jej seženete za 2 eura, tedy 49 korun.
Výborná nabídka pro fanoušky série Halo je Halo: The Master Chief Collection, kolekce pěti her slavné série plus několik soundtracků vyjde aktuálně na 10 eur, tedy 240 korun.
Historicky nejvyšší sleva platí aktuálně i na střílečku Sniper Elite 5. Na Steamu ji koupíte za 5 eur, což je asi 120 korun.
Další českou hrou se slušnou slevou je Hobo: Tough Life, tedy simulátor bezdomovce od ostravského studia Perun Creative. Hra je teď ve slevě za 8,70 eura, tedy 210 korun.
Hezké slevy se dočkali příznivci budovatelských strategií s titulem Two Point Campus z roku 2022. Hra, ve které si postavíte a dále spravujete svou vysokou školu, vyjde na 3 eura, tedy 73 korun.
Hororový boj o přežití v titulu Sons Of The Forest se nyní po zhruba roce a půl od vydání prodává za celkem hezkých 9,50 eura, což je 230 korun.
Pokud máte náladu na nějakou komedii (byť pořádně hrubou a peprnou), můžete si pořídit třeba South Park: Fractured but Whole za 3 eura, tedy 73 korun.
V hezké slevě jsou i díly ze známé série Mafia. Remake prvního dílu (Mafia: Definitivní edice) vyjde na 6 eur, tedy 145 korun...
... třetí díl pak stojí v aktuální slevové akci dokonce jen 3 eura (73 korun), což je dosud nejnižší cena.
Taktický simulátor boje s mimozemšťany, XCOM 2, nyní ve slevě stojí jen 2,50 eura, tedy 60 korun.
A ještě jeden tip na vesmírný simulátor, tentokrát o něco přístupnější Everspace 2. První díl koupíte aktuálně za pouhé 1 euro (24 korun), druhý díl pak zlevnil na 15 eur (360 korun).
Chcete dohnat nějaký ze slavných dílů strategií Command & Conquer? Ve slevové akci můžete pořídit kolekci všech 17 titulů za pěkných 7 eur, což je 170 korun.
A ještě jedna strategie. Age of Empires IV: Anniversary Edition na Steamu nyní vyjde na 14 eur, což je 340 korun a ve slevě jsou pak i všechny ostatní vylepšené díly této slavné série.
