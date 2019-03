Premiéra pořadu o budoucnosti PlayStationu se zaměřila na virtuální realitu

Stream pořadu State of Play trval sice pouhých dvacet minut, diváky však nezatěžoval prázdnými frázemi ani korporátním slovníkem. Šlo se zkrátka rovnou na věc a firma chrlila oznámení, trailery a data vydání jako na běžícím páse. Většina představených titulů byla určena pro virtuální realitu Playstation VR, která se po silném loňském roce dočká solidní nabídky i letos.

Fanoušky Marvelu jistě potěší exkluzivita Iron Man VR, která má vyjít ještě tento rok. Hráč se v ní vžije do role oblíbené komiksové postavy a užije si létání a sestřelování nepřátel na vlastní kůži.

Velkým překvapením bylo oznámení VR podpory pro vesmírné dobrodružství No Man’s Sky, jež do hry přibude v rámci masivního updatu Beyond zcela zdarma. Hra od svého vydání ušla ohromný kus cesty a její tvůrci jí od té doby výrazně vylepšili a obohatili dalším množstvím obsahu. Beyond startuje letos v létě a kromě VR podpory se zaměří hlavně na hraní online. To vše bez nutnosti platit poplatky a bez jakýchkoliv mikrotransakcí.



Třetím zajímavým titulem je pak ambiciózní příběhová VR exkluzivita Blood and Truth, která tematicky připomene akční filmy a působí jako kompletní realizace toho, na co lákala hříčka London Heist při startu platformy Playstation VR. Pokud jste si někdy chtěli vyzkoušet, jaké to je, stát se akčním hrdinou, tahle hra by vám to měla umožnit. A to hodně brzy, vyjde totiž už

28. května.



Sony potěšila i fanoušky horrorové hry Five Night at Freddy’s, neboť její VR odbočka s podtitulem Help Wanted obsáhne jak levely z původní hry, tak zcela nový obsah. Soudě podle ukázky nebude o bizarnosti všeho druhu nouze. Mezi další zběžně prezentované tituly patřil dále například Everybody’s Golf VR anebo Vacation Simulator.

Klasickým hrám pro Playstation 4 bylo trochu překvapivě věnováno menší množství času než virtuální realitě. Masivní marketingová kampaň na podporu nadcházející zombie exkluzivity Days Gone vrcholí a hráči se tak v novém traileru konečně dozvěděli, jak hlavní hrdina hry přišel o svoji manželku. Abyste nám nenadávali za spoilery, na novou upoutávku se můžete na vlastní nebezpečí podívat níže. Hra už v podstatě klepe na dveře a 26. dubna si jí budete moci zahrát.



Nového traileru se dočkal Mortal Kombat 11, který se zaměřil na příběhový mód a návrat známých postav. Ochuzeni nezůstali ani nostalgici vzpomínající na motokárovou klasiku Crash Team Racing, která se 21. června dočká nablýskaného remasteru. A pouze na Playstationu 4 si jí budete moci zahrát i s ošklivými retro skiny. O její kvalitu se nicméně příliš nebojíme, kolekce Crashe i Spyra byly jednoznačnou trefou do černého.

Premiérovým trailerem se představil mrazivý sci-fi thriller Observation zasazený do prostředí kosmické stanice. V ukázce jsme viděli vyděšenou astronautku, hráči však budou ovládat umělou inteligenci, která má přeživší pomoci odkrýt záhadu zmizelé posádky. Hru vydá Devolver Digital a k dostání bude již 21. května.



Sony připomněla také trochu pozapomenutou exkluzivitu Concrete Genie. Stále sice není úplně jasné, o jak velký projekt se vlastně jedná, ale odklad až na konec roku 2019 působí, že si Sony chce výslednou kvalitu pečlivě ohlídat. Artová adventura vypráví o chlapci, který sprejem dokáže vytvářet neonové obrazy, a ty pak ožívají. Vypadá to zatím velmi slibně, tak nezbývá než doufat, že se autorům povede všechno náležitě vyladit.



State of Play si odbyl solidní premiéru. Těší nás, že VR zatím nejde ve stopách Playstationu Vita. Sony jí neodepsala a pravidelně jí zásobuje zajímavým obsahem, k tomu nechybí podpora ze strany ostatních studií. Concerte Genie může být černým koněm letošního podzimu.