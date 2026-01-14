Znovu se začíná mluvit o střílečce StarCraft. Co prozatím víme?

Studio Blizzard zkoušelo zpracovat značku StarCraft jako střílečku už dvakrát a v obou případech neúspěšně.
StarCraft: Ghost byla taktické střílečka, v níž jsme se měli chopit členky Ghost komanda Novy. Blizzard ji oznámil v roce 2002, o čtyři roky později projekt pozastavil a o dalších pár let oficiálně zrušil.
Zhruba dva roky lidé v Blizzardu pracovali na Project Ares, což měl být Battlefield ve světě StarCraftu. Hráči se chopili mariňáků a bojovali proti zergům, nicméně jeden z prototypů umožňoval hrát i za zergy. Také tento projekt byl zrušen, konkrétně v roce 2019.
Od roku 2024 víme, že Blizzard pracuje na další iteraci. Zájem o projekt letos rozvířil insider Jez Gordon na Windows Central, podle nějž se na hře stále pracuje, a domnívá se, že by mohla být odhalena letos v září na komunitní akci BlizzCon.
Jedním z hlavních zdrojů je opět insider Jason Schreirer, který se o střílečce StarCraft zmínil ve své knížce Hrát fér: Vzestup, pád a budoucnost Blizzard Entertainment. V té píše, že po zrušení survival projektu Odyssey, vznikl malý inkubátor, který vede zkušený Dan Haye (pracoval v Ubisoftu na hrách Far Cry od třetího do šestého dílu). A právě on se se svým týmem pokouší o střílečku StarCraft potřetí.
Oživit značku StarCraft si během připojení Activision Blizzzardu k Microsoftu přál i šéf Microsoft Gamingu Phil Spencer. Do toho se objevilo několik inzerátů na nové pozice, o kterých se spekuluje, že se týkají právě StarCraftu.
Vyjde to napotřetí?
|
Nebyl to jen Warcraft a Diablo. Připomínáme nejvýznamnější hry od Blizzardu