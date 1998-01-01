Strategie StarCraft nebyly jen sci-fi variací na tehdy milovaný WarCraft. Kromě tří výrazně asymetrických ras na léta dopředu definovaly žánr kompetitivního hraní. StarCraft se na léta odmlčel, ale poslední slovo ještě neřekl.
Autor: Blizzard
Raná verze StarCraftu, ukázaná na E3 1996, sklidila vlažné až posměšné reakce. Působila jako reskin WarCraftu II — tisk jí přezdíval „Orcs in Space“. Blizzard to pochopil, hru od základu přepracoval a z plánovaných tří ras udělal skutečně asymetrické frakce. Výsledkem byla v roce 1998 hra, která posunula žánr RTS a nastavila zlatý standard kompetitivního hraní.
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft stojí na konfliktu tří ras. Lidé (Terrané) jsou zastoupeni bývalými trestanci a nežádoucími kolonisty, kteří se do sektoru Koprulu dostali omylem. Jejich síla tkví v mobilitě a přizpůsobivosti. Zergové jsou nemilosrdná hmyzí rasa s kolektivním vědomím, založená na vysokém počtu (odtud slovo zergovat). Protossové jsou technologicky vyspělá rasa, která staví na elitních jednotkách a která se nejvíc bojí vyhynutí.
Autor: Blizzard
StarCraft: Brood War je první a jediné oficiální rozšíření původního StarCraftu. Vyšlo ještě téhož roku, rozšířilo příběh a přidalo nové jednotky, které zamíchaly i kompetitivní hrou. Kromě toho vyšly i dvě licencované kampaně, ty však nespadají do kánonu.
Autor: X
V roce 2000 ještě vyšel jediný konzolový port hry, a to na Nintendo 64 (původně to měl být první PlayStation). Je to spíš kuriozita - hra byla po stránce prezentace hodně osekaná, nabídla však hraní na rozdělné obrazovce ve dvou a dokonce i bonusovou misi, v níž se zachraňuje nakažený admirál Stukov.
Autor: X
Na pokračování jedničky jsme si počkali opravdu dlouho, StarCraft 2: Wings of Liberty vyšel až v roce 2010. Blizzard chtěl, aby každá rasa měla svoji plnohodnotnou kampaň, proto hru rozdělil na tři části.
Autor: Bonusweb.cz
„Starcraft 2 v kontextu současné doby svého předchůdce nepřekonal. Přesto je však tím nejlepším, co momentálně na strategickém poli objevíte a díky napínavému ději se již těšíme na další pokračování,“ napsali jsme v dobové recenzi.
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft 2: Heart of Swarm je druhý díl trilogie, který vyšel v roce 2013 a soustředil se na Zergy.
Autor: pro iDNES.cz
Heart of Swarm bývá v rámci trilogie hodnocen jako nejslabší, byť je to stále kvalitní hra. Kritika padala na scénář a pomalou metu v multiplayeru.
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II: Legacy of the Void vyšel v roce 2015 a celou trilogii uzavřel. Zároveň na léta nastavil novou, rychlejší metu v multiplayeru.
Autor: Bonusweb.cz
„Legacy of the Void uzavírá příběh se všemi přísadami, které Blizzard léta servíruje. Ač jde řemeslně stále o skvělou práci, jisté zklamání z celého rozuzlení přetrvává. Poslední kampaň StarCraftu II těží doslova na dřeň všechny nápady z předešlých let a přidává něco navíc. Stále tak jde o nejzábavnější real-time strategii, která ví, jak hráče přikovat k monitoru a nepustit,“ napsali jsme v dobové recenzi na Bonuswebu.
Autor: Bonusweb.cz
Blizzzard ještě v roce 2016 vydal tři DLC Nova Covert Ops s novými misemi, která se zaměřila na postavu Novy. Žádný prodejní trhák to nebyl, čímž se příběh StarCraftu 2 definitivně uzavřel.
Autor: Blizzard
O rok později následoval StarCraft: Remastered, který upravil starou hru pro moderní systémy a převedl grafiku do 4K. Ale jinak to v jádru zůstala pořád ta samá hra se vším dobrým i špatným.
Autor: Bonusweb.cz
„StarCraft: Remastered nedělá Blizzardu ostudu, i když se přiznám, že prvních pár minut jsem si na nový vizuál zvykal, stejně tak si osvěžoval zastaralé ovládání. Už od první mise jsem se bavil stejně, jako když první StarCraft vyšel. Blizzard StarCraft vyleštil, dal mu on-line funkce, které už jsou standardem, a na nic víc nesáhl,“ napsali jsme v dobové recenzi na Bonuswebu.
Autor: Bonusweb.cz
Poté se StarCraft na téměř deset let odmlčel. Připomenul se až na letošním BlizzConu, ne však jako strategie (svůj původní RTS tým už Blizzard dávno nemá). Pod značkou StarCraft vzniká střílečka v otevřeném světě.
Autor: Blizzard
Vývoj střílečky StarCraft vede zkušený Dan Hay, který se podílel na hrách Far Cry od třetího do šestého dílu. Do Blizzardu nastoupil v roce 2022, nicméně vydání střílečky StarCraft je ještě léta vzdálené. Podle Blizzardu vyjde nejdříve v roce 2030.
Autor: Blizzard
Blizzard už jednu střílečku ze světa StarCraft chystal. V taktické akci StarCraft: Ghost jsme se měli chopit členky Ghost komanda Novy.
Autor: Blizzard
Blizzard hru oficiálně oznámil v roce 2002 na konzole PlayStation 2, Xbox a Gamecube, vývoj však byl v roce 2006 pozastaven. Že byla hra zrušena, potvrdil Blizzard oficiálně až v roce 2014.
Autor: Delso Bezerra
StarCraft kdysi vyšel i jako desková hra, aktuálně si můžete pořídit StarCraft Tabletop Miniatures Game.
Autor: Blizzard
StarCraft si našel cestu i do karetní hry Hearthstone v podobě mini-setu. A byl docela silný.
Autor: Blizzard
V Heroes of the Storm zápasí hrdinové a padouši Blizzardu napříč všemi univerzy, součástí je tak i slušná řádka postav právě ze StarCraftu. Blizzard na BlizzConu 26 oznámil, že do hry po šesti letech přidá novou postavu. Zájem hráčů tak může tuto na vedlejší kolej odstavenou hru pomoci oživit.
Autor: Ondřej Zach
Dočkáme se ještě někdy strategie ze světa StarCraft? Kdo ví. Pro Blizzard ani Microsoft to každopádně není priorita. Pocity, jaké má Kerrigan v této situaci, asi nyní zažívá i nejeden hráč.
Autor: Blizzard
Střílečka Starcraft
Autor: Blizzard
Střílečka Starcraft
Autor: Blizzard
Střílečka Starcraft
Autor: Blizzard
Střílečka Starcraft
Autor: Blizzard
Střílečka Starcraft
Autor: Blizzard
Starcraft 2: Heart of the Swarm
Autor: Blizzard
StarCraft: Ghost
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft: Remastered
Autor: Blizzard
StarCraft: Remastered
Autor: Blizzard
StarCraft: Remastered
Autor: Blizzard
StarCraft: Remastered
Autor: Blizzard
StarCraft: Remastered
Autor: Blizzard
StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Blizzard
StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Bonusweb.cz
Ewoci ve Staracraftu 2
Autor: sinister_shoggoth
Filmové video k StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Blizzard Entertainment
StarCraft II – Portraits
Autor: Blizzard
hra Starcraft z roku 1998 dodnes slouží pro vědecké experimenty a výukové účely.
Autor: Blizzard Entertainment
Starcraft 2: Legacy of the Void
Autor: Blizzard Entertainment
Starcraft 2: Legacy of the Void
Autor: Blizzard Entertainment
StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Blizzard
StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Blizzard
StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Blizzard
StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Blizzard
StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Blizzard
StarCraft II: Legacy of the Void
Autor: Blizzard
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II medic
Autor: Blizzard
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II obsah sběratelské edice
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2 (PC)
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2 (PC)
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2 (PC)
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2 (PC)
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2 (PC)
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2 (PC)
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2 (PC)
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2 (PC)
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2 (PC)
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2 (PC)
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2 (PC)
Autor: pro iDNES.cz
Hydralisk ze Starcraftu
Autor: Blizzard
StarCraft slaví 20 let
Autor: Blizzard
StarCraft slaví 20 let
Autor: Blizzard
StarCraft slaví 20 let
Autor: Blizzard
StarCraft slaví 20 let
Autor: Blizzard
StarCraft slaví 20 let
Autor: Blizzard
StarCraft slaví 20 let
Autor: Blizzard
StarCraft slaví 20 let
Autor: Blizzard
StarCraft: Remastered
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft: Remastered
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft: Remastered
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft: Remastered
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft: Remastered
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft: Remastered
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft: Remastered
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft: Remastered
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft: Remastered
Autor: Bonusweb.cz
StarCraft: Remastered - We Are Under Attack!
Autor: Blizzard
Část odměny za navrácení zdrojového kódu StarCraftu
Autor: Khemist49
Zdrojový kód StarCraftu
Autor: Khemist49
Moon Jae-in
Autor: news.naver.com
Lee Seung Hyun,vítěz turnaje ve StarCraftu 2 za rok 2014.
Autor: USGamer.net
StarCraft
Autor: Blizzard
StarCraft
Autor: Blizzard
StarCraft
Autor: Blizzard
StarCraft
Autor: Blizzard
StarCraft
Autor: Blizzard
Starcraft
Autor: Blizzard
Alternativní vzhledy jednotek ve Starcraftu 2
Autor: Starcraft survey
Diablo 2 jako modifikace pro Starcraft 2
Autor: Egod123
Diablo 2 jako modifikace pro Starcraft 2
Autor: Egod123
Diablo 2 jako modifikace pro Starcraft 2
Autor: Egod123
Diablo 2 jako modifikace pro Starcraft 2
Autor: Egod123
Diablo 2 jako modifikace pro Starcraft 2
Autor: Egod123
Magic: The Gathering karty inspirované Starcraftem
Autor: Efofecks
Starcraft 2 (2010)
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft (1998)
Autor: pro iDNES.cz
Mapa Lost Temple 2 ve Starcrattu 2
Autor: pro iDNES.cz
Modifikace pro Starcraft 2 má ambici být neoficiálním Warcraftem IV.
Autor: pro iDNES.cz
Modifikace pro Starcraft 2 má ambici být neoficiálním Warcraftem IV.
Autor: pro iDNES.cz
Modifikace pro Starcraft 2 má ambici být neoficiálním Warcraftem IV.
Autor: pro iDNES.cz
Modifikace pro Starcraft 2 má ambici být neoficiálním Warcraftem IV.
Autor: pro iDNES.cz
Modifikace pro Starcraft 2 má ambici být neoficiálním Warcraftem IV.
Autor: pro iDNES.cz
Modifikace pro Starcraft 2 má ambici být neoficiálním Warcraftem IV.
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft: Ghost
Autor: pro iDNES.cz
Modifikace pro Starcraft 2 má ambici být neoficiálním Warcraftem IV.
Autor: pro iDNES.cz
Modifikace pro Starcraft 2 má ambici být neoficiálním Warcraftem IV.
Autor: pro iDNES.cz
Z oficiálního webu Starcrat Universe je cítit amatérismus.
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft: Ghost
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft: Ghost
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft: Ghost
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft: Ghost
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft: Ghost
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft: Heart o the Swarm
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft: Heart o the Swarm
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft: Heart o the Swarm
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft 2: Heart of the Swarm - obsah sběratelské verze hry
Autor: pro iDNES.cz
Sarrah Kerrigan ze hry StarCraft
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2: Heart of the Swarm
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2: Heart of the Swarm
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft 2: Heart of Swarm
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft 2: Heart of Swarm
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft 2: Heart of Swarm
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft 2: Heart of Swarm
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft 2: Heart of Swarm
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft 2
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2: Heart of Swarm
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2: Legacy of the Void
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2
Autor: pro iDNES.cz
Starcraft 2
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft: Ghost
Autor: pro iDNES.cz
Korejská krása
Autor: pro iDNES.cz
World of StarCraft
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft 2
Autor: pro iDNES.cz
Warcraft se potkává se Starcraftem
Autor: pro iDNES.cz
Warcraft se potkává se Starcraftem
Autor: pro iDNES.cz
Warcraft 3 potkává Starcraft 2
Autor: pro iDNES.cz
Warcraft 3 potkává Starcraft 2
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II Custom Map
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II Custom Map
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II Custom Map
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II Custom Map
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz
StarCraft II
Autor: pro iDNES.cz