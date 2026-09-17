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Nenechte se zmýlit, válka přichází. StarCraft definoval celou éru

Ondřej Zach
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Starcraft 2 StarCraft: Remastered StarCraft: Remastered StarCraft: Brood War StarCraft 64 StarCraft II StarCraft 2 StarCraft 2: Heart of Swarm StarCraft: Heart o the Swarm StarCraft II: Legacy of the Void StarCraft II: Legacy of the Void StarCraft II: Nova Covert Ops
Strategie StarCraft nebyly jen sci-fi variací na tehdy milovaný WarCraft. Kromě tří výrazně asymetrických ras na léta dopředu definovaly žánr kompetitivního hraní. StarCraft se na léta odmlčel, ale poslední slovo ještě neřekl. Víc v komentované galerii.

Teaser na střílečku StarCraft

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Nenechte se zmýlit, válka přichází. StarCraft definoval celou éru

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Nenechte se zmýlit, válka přichází. StarCraft definoval celou éru

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