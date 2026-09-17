Teaser na střílečku StarCraft
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Teaser na střílečku StarCraft
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Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...
V rámci českého stánku na veletrhu Gamescom jsme si mohli vyzkoušet originální počin, který má za cíl herně zpracovat legendární opileckou svatbu Jiřího Káry. Hra je stále ve vývoji a má ambice...
Ačkoli Diablo 5 je ještě léta vzdálené, Blizzard v rámci akce Blizzcon více přiblížil příběh, herní mechanismy a odhalil první tři povolání. Pojďme se v komentované galerii podívat, co zatím víme.
Strategie StarCraft nebyly jen sci-fi variací na tehdy milovaný WarCraft. Kromě tří výrazně asymetrických ras na léta dopředu definovaly žánr kompetitivního hraní. StarCraft se na léta odmlčel, ale...
Strategie StarCraft nebyly jen sci-fi variací na tehdy milovaný WarCraft. Kromě tří výrazně asymetrických ras na léta dopředu definovaly žánr kompetitivního hraní. StarCraft se na léta odmlčel, ale...
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...
Oznámení nové hry nemusí být vždy ani pro skalní fanoušky šťastná událost. Pokud se objeví oznámení až moc brzy, mnoho let před tím, než si autoři budou finálním produktem jistí, je to vlastně...
Ačkoli Diablo 5 je ještě léta vzdálené, Blizzard v rámci akce Blizzcon více přiblížil příběh, herní mechanismy a odhalil první tři povolání. Pojďme se v komentované galerii podívat, co zatím víme.
Děčínská, Praha 8 - Střížkov
2 495 000 Kč
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) V české nezávislé hře Dreadline Express se již brzy staneme jedním z pasažérů posledního lidského vlaku, řítícího se bezútěšnou krajinou. Kromě Lovecraftem inspirovaného světa tato adventura zaujme i...
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