Dopočítávání snímků v nových Star Wars je nutnost. Vyzkoušeli jsme PC verzi

Recenze na Star Wars Outlaws jsou od pondělí venku a vesměs potvrzují, že jde o solidní a zábavnou hru, ve které ovšem autoři nechali ne úplně malé množství chyb, nedodělků i nevyužitého potenciálu. Já jsem hrou již prošel na PlayStationu 5 a přijal ji s nadšením, ovšem i tak je nutné přiznat, že hra má k dokonalosti celkem daleko. Více se dočtete v recenzi zde:

Vydavatelství Ubisoft je celkem proslulé nehotovými hrami, a tak mne mimo konzolové verze také zajímalo, jak hra dopadla na PC. Obecně je v poslední době vhodné porovnávat stav her na konzolích a PC, jelikož i z dobře optimalizované hry pro konzole si mohou PC hráči rvát vlasy vztekem. Obzvlášť, pokud jde o kombinaci Ubisoftu a moderní a hardwarově náročné hry. Naštěstí Ubisoft před recenzenty neschovával žádnou platformu a nabídl vedle konzolí i přístup právě do PC verze.

Už první varovný signál, že autoři zřejmě ještě nemají hotovo, je u funkce synchronizace uložené pozice mezi platformami. Celkem jsem se těšil, že po dohrání hry na PlayStationu 5 se jen přihlásím do Ubisoft Connect účtu na PC a synchronizuji uloženou pozici, jenže ouha. Funkce zatím nefunguje a jediné, co mi služba Ubisoftu přenese, je statistika o odehrané hrací době. Uloženou pozici jsem si na PC tedy musel stejně vytvořit novou.

Druhým vcelku podivným problémem pak byl fakt, že mi hra na Xbox ovladači úplně zpřeházela ovládací tlačítka, a to i přesto, že v nastaveních tvrdila, že je rozložení takové, jak má být. Popravdě jsem tento problém neměl sílu řešit a hru posléze testoval na klávesnici a myši, jelikož je možné, že šlo třeba o chybu v rámci správné detekce gamepadu (ve hrách na Steamu mi však funguje správně), ale i tak je to něco, na co byste případně také měli být připraveni, pokud chcete hrát na PC s gamepadem. Co se rozložení ovládacího schématu klávesnice a myši týče, jsem byl plně spokojený.

Star Wars Outlaws už na konzolích musí dělat kompromisy, aby hra dosáhla alespoň 60 FPS. Na PC by to však s nějakou hardwarově modernější sestavou měla být hračka, no ne? Já jsem využil svou PC sestavu s šestijádrovým procesorem Ryzen 5 3600, grafickou kartou RTX 3070 Ti a 16 GB operační paměti. K hraní využívám 1440p monitor a hru tedy nastavuji na toto rozlišení. A ačkoliv mi hra v základu nastavila vysoký stupeň detailů, nebylo vyhráno.

Star Wars Outlaws (PC verze) Star Wars Outlaws (PS5 verze)

Star Wars Outlaws (PC verze) Star Wars Outlaws (PS5 verze)

Aniž bych sahal na jakékoliv nastavení, hra sama zapnula technologii dopočítávání obrazu DLSS ve vybalancovaném stupni. V této kombinaci jsem v interiérech mohl pozorovat okolo 70 FPS, v exteriérech a náročnějších scénách okolo 50 FPS. Hra tak byla sice vesměs plynulá, ale nenechávala moc prostoru pro nějaký případný propad.

První, co mne napadlo, jak snímkovou frekvenci vylepšit, bylo vypnout ray-tracing. To je totiž nejvýznamnější žrout výkonu a přitom spoustu her taková věc nijak zásadně vizuálně nevylepší (viz třeba Spider-Man na PC). Jenže Star Wars Outlaws prostě s ray-tracingem počítá a vypnout tento způsob vykreslování světla a odlesků ve hře nejde, pouze snížit jeho detailnost. Podle všeho jde ray-tracing vypnout pouze editací zdrojového kódu, na což hra pochopitelně není stavěná. Takovou věc jsem tedy upřímně nečekal.

Maximalizace výkonu tak v mém případě spočívala pouze ve snížení detailů a ray-tracingu) na nejnižší úroveň a nebo popostrčit DLSS na stupeň preferující výkon a plynulost, ani v takovém případě se snímky nepřehouply přes 100 FPS. Využít plný potenciál 144Hz monitoru se tedy se Star Wars Outlaws na tři roky staré grafické kartě vyšší střední třídy nejspíše nepovede.

Ve hře je každopádně opravdu zásadní s kartou výrobce Nvidia využívat dopočítávání obrazu přes technologii DLSS (případně AMD FSR nebo XeSS). Právě ta vám zaručí vyšší plynulost. Co se AMD FSR týče, na tu jsem odpovídající hardware neměl k dispozici, nicméně podle ohlasů na internetu má právě tato technologie zásadní problémy se správnou funkcionalitou. Na druhou strana je podle jiných testů celkem ohleduplná na dostupnou kapacitu VRAM a v základu se snaží nepřekročit limit, který má k dispozici.

Star Wars Outlaws zkrátka dopočítávání obrazu bere v potaz a bez něj v podstatě ani nemá smysl hrát. Když jsem DLSS vypnul, propadly se mi snímky na vysoké detaily někam ke 30 FPS a až při detailech na minimálních hodnotách se dostaly zpět někam k 50 FPS. A to je docela tristní. Věřím, že hráči s těmi nejmodernějšími grafickými kartami si takovou věc budou moci dovolovat víc, ale u hardwaru bez prémiové nálepky je zkrátka dopočítávání obrazu prakticky povinnost.

Na jednu stranu se tedy spousta hráčů směje tomu, jak je ray-tracing jen „gimmick“, tedy věc, která je především trendy než cokoliv jiného, ale Ubisoft nám zde předvedl, že se s touto technologií už nekompromisně počítá. A vzhledem k tomu, že dopočítávání rozlišení dosahuje takové kvality, kterou leckdo nerozezná od nativního rozlišení, mohou už vývojáři sáhnout po tomto řešení, tedy kompenzovat náročnost ray-tracingu dopočítáváním obrazu. Majitelům slabších sestav se to ovšem líbit nemusí a v takovém případě je zkrátka v pořádku se hře vyhýbat.

Star Wars Outlaws jinak na PC vesměs kopíruje neduhy konzolových verzí. Vegetace při rychlém pohybu kamerou pořád podivně vizuálně „šumí“ a můžete být svědky kolizí textur. Na druhou stranu je však hra pořád pohodlně hratelná a rozhodně se nedá říci, že by PC verze byla, co se optimalizace týče, výrazně problematičtější než ta konzolová. Teď by tedy hlavně autoři měli následnými aktualizacemi výkon co možná nejvíce stabilizovat, a za pár týdnů či měsíců možná může hra působit vcelku vyladěně. Do té doby je to tedy hlavně na vás, zda se do Outlaws chcete vrhnout hned, a nebo si počkat třeba na slevu nebo zmíněné aktualizace.