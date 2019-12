Značka Star Wars daleko přesáhla filmový plátna a k videohrám nerozlučně patří od jejich počátku. Můžeme na nich skvěle ukázat, jak turbulentním technologickým vývojem za posledních bezmála čtyřicet let celý průmysl prošel. Počet her zasazených do světa Star Wars je obrovský, my jsme vybrali jen ty největší technologické milníky.

Autor: EA, Bonusweb