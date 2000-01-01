V žebříčku her, které si PC hráči přejí nejvíce, se neustále střídají pozice. Vydané hry mizejí, přibývají nové a dlouho očekávané a některé stálice zde potkáváme už roky. Jak vypadá aktuální seznam dvaceti her, které si hráči na Steamu přejí nejvíce?
Autor: Crystal Dynamics
Dvacátá příčka náleží chystanému remaku prvního Tomb Raideru. Ten dostal podtitul Legacy of Atlantis a půjde spíše o reimaginaci této herní legendy, než o něco, co by se chtělo co nejvíce přiblížit originálu. Autoři chtěli hrou oslavit letošní 30. výročí série, nakonec to však nestihnou, hra vyjde 12. února 2027.
Autor: Amazon Games
Následuje Onimusha: Way of the Sword, což je pokračování akční série, které se opět zaměří na propracovaný boj na blízko se samurajským mečem a nebudou chybět ani speciální výpady, komba a další údery, které vám dají výhodu v boji. Hra vyjde už 4. září.
Autor: CAPCOM
Osmnácté místo patří remaku populárního japonského RPG Persona 4. V novince s přívlastkem Revival zažijete dobrodružství party středoškolských studentů, kteří přes den chodí do školy a po nocích se vydávají do paralelní dimenze uvnitř televize, kde čelí různým monstrům. Hra vychází 18. února 2027.
Autor: ATLUS
Fanoušci Warhammeru 40 000 možná najdou svého favorita na 17. místě, v rámci již zavedené série Dawn of War. Chystá se totiž už čtvrtý díl této strategické řežby, ve které budete ovládat armády čtyřech frakcí: Space Marines, Orků, Necronů a Adeptus Mechanicus. Hra vychází 17. září, tedy také poměrně brzy.
Autor: Deep Silver
Autoři populární online hry Warframe nám brzy naservírují fantasy novinku s názvem Soulframe. Místo střílečky se tentokrát dočkáme kooperace hráčů ve fantasy světě, dojde tedy na kouzlení či boj s mečem. Hráči budou skládat party až čtyř dobrodruhů a vydávat se na nejrůznější mise. Soulframe ovšem ještě nemá oznámené datum vydání.
Autor: Digital Extremes
Patnáctá příčka patří titulu Unrecord, který zaujal herní svět svou fotorealistickou grafikou, která připomíná záběry z policejních kamer připnutých na tělo. Na tento titul se těší opravdu hodně lidí, ovšem ještě si na něj budeme muset nějakou dobu počkat, Unrecord se v našem žebříčku nejžádanějších her na Steamu objevuje pravidelně, datum vydání však hráči stále neznají.
Autor: DRAMA
Phantom Blade Zero je novinka souls žánru, inspirovaná hrami jako Nioh nebo Sekiro. V ní budete hrát za bojovníka, kterému zbývá pouze 66 dní života. Po hrdinovi pátrají komanda zabijáků, vaším úkolem bude je porazit a odkrýt všechna tajemství, které příběh hry skrývá. Hra vychází 8. září.
Autor: S-GAME
Třináctá příčka je překvapení, není to totiž hra, ale jeden z mála kousků hardwaru, který se v rámci Steamu prodává. V případě VR brýlí Steam Frame se však na spuštění prodeje teprve čeká, Valve má totiž problémy s paměťovými čipy (stejně jako všichni ostatní), a tak raději zatím mlčí ohledně přesného data prodeje i finální ceny.
Autor: Valve
Hráči ve velkém vyhlížejí také The Blood of Dawnwalker od polského studia Rebel Wolves, kam odešla část týmu ze série her Zaklínač. Hra se točí okolo upírů, bude jím koneckonců i hlavní hrdina. Na dokončení příběhu navíc budete mít pouze několik (herních) dní, takže si budete muset pečlivě vybírat, jakým misím a hernímu stylu dáte přednost. The Blood of the Dawnwalker vyjde už 3. září.
Autor: Rebel Wolves
ARK 2 je stálicí na tomto seznamu a ještě zde nejspíše nějakou dobu zůstane. Hra láká jízdu na hřbetu dinosaurů, průzkum tajemného světa a vylepšenou grafiku oproti prvnímu dílu, jenže vývoj se zřejmě dost protáhne, aktuálně se totiž očekává, že hra nevyjde dříve než v roce 2028.
Autor: Studio Wildcard
Akční hra s realistickou grafikou, ve které budete bojovat proti různým monstrům a nástrahám, je na desáté příčce. Jmenuje se ILL a pod hrou je podepsáno studio Mundfish, které už v Atomic Heart dokonale ukázalo, že vytvořit děsivé příšery a řádně je rozpohybovat, umí jako málokdo.
Autor: Team Clout inc.
Tento pořádně realistický a brutální horor ještě autoři budou nějakou dobu ladit, datum vydání je totiž aktuálně stanoveno až na průběh příštího roku.
Autor: Team Clout inc.
Jako Stardew Valley, do kterého se přestěhovaly čarodějnice, působí hra Witchbrook. Hra patří do žánru simulátorů života, dojde však i na kouzlení a výrobu lektvarů. čekají vás však i „mudlovské“ záležitosti jako zařizování vlastního domu nebo navazování nových vztahů.
Autor: Chucklefish, Robotality
Hra se potýká s průtahy vývoje, původně měla vyjít už koncem roku 2025, ale nakonec ji autoři odložili na neurčité datum během letošního roku a ani v tuto chvíli nevíme, jestli se jim Witchbrook povede vydat do konce roku.
Autor: Chucklefish, Robotality
Resident Evil – Code: Veronica patří mezi nejoblíbenější díly této hororové série. Původní hra však vyšla už před více než 27 lety. A proto se chystá předělávka, která stejně jako předchozí remaky bude fungovat na RE Engine. A hráči se na tento zážitek v moderní grafice opravdu těší, patří mu totiž osmé místo.
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica se odehrává tři měsíce po událostech z Resident Evil 2. Claire Redfield se po útěku ze zamořeného Racoon City vydává do Paříže najít svého bratra Chrise. Namísto toho ji však zajme speciální jednotka Umbrelly. Hra vyjde někdy během příštího roku.
Autor: Capcom
Další Warhammer je i na sedmém místě. V Total War: Warhammer 40 000 budete velet ikonickým frakcím, a to jak v pozemních bojích, tak i ve střetech ve vesmíru. Válku budete vést napříč celým vesmírem.
Autor: Creative Assembly
Ve hře budou k dispozici čtyři frakce (Space Marines, Orks, Astra Militarum a Aeldari), které povedete do boje v reálném čase. Hra zatím nemá ani přibližné datum vydání.
Autor: Creative Assembly
Hra Kingmakers fascinuje herní komunitu nápadem, který možná leckomu vpadl do hlavy na nudné hodině dějepisu: Co by se asi tak stalo, kdyby se armáda rytířů postavila jedinci s moderním kulometem a granáty?
Autor: tinyBuild
Kingmakers nebudou jen holou bezhlavou řežbou. Ve hře údajně bude přítomná příběhová kampaň, v rámci které budete dělat specifické změny v minulosti, abyste ovlivnili dějiny. Dojde i na multiplayer. Hra měla původně vyjít loni v říjnu, jenže autoři ji na poslední chvíli odsunuli na neurčito.
Autor: tinyBuild
Dear Passengers je aktuálním virálním hitem a jednou z nejočekávanějších her populárního žánru „friendslop“, tedy ztřeštěných online kooperací. Zde se s přáteli dostanete do role posádky letadla, která čelí nejrůznějším bizarním situacím.
Autor: FLEXUS
Ve hře budete řešit nečekané situace, od turbulencí až po neposlušné pasažéry nebo aligátora či bombu na palubě. A zároveň se budete snažit do cílové destinace dopravit všechny pasažéry, nebo alespoň většinu z nich. Hra by měla vyjít ještě letos.
Autor: FLEXUS
Blight: Survival je další zajímavou hrou, na kterou se těší velká spousta lidí. Hra na přežití ve středověkém světě postiženém zombie virem se jeví nadějně, byť je třeba mít na paměti, že jde o kooperativní multiplayer.
Autor: Haenir Studio
Autoři specificky zmiňují, že v seznamu přání má titul Blight: Survival už více než 1,5 milionu uživatelů Steamu. Ačkoliv je datum vydání neznámé, autoři alespoň slibují brzkou možnost hru vyzkoušet v rámci playtestingu.
Autor: Haenir Studio
Na třetím místě najdete očekávaný restart značky Fable. Autoři se budou snažit respektovat kořeny hry, ale zároveň nabídnou dosud největší otevřený svět, ve kterém si budete moct dělat, prakticky co chcete. Některé lokality a příšery budou fanoušci série poznávat, jiné budou úplnou novinkou.
Autor: Xbox
Klíčovou vlastností, která hráče už od oznámení zajímala, je pak to, že si na začátku vytvoříte vlastního hrdinu či hrdinku. Mezi další charakteristiky hry pak patří soubojový systém s mnoha možnostmi, jak se s nepřáteli vypořádat, nebo propracovaný systém reputace. Hra vyjde 23. února 2027.
Autor: Xbox
Druhé místo patří chystané novince od autorů No Man’s Sky, kteří se konečně rozhodli pustit se do něčeho nového. Fantasy titul s názvem Light No Fire má být o prozkoumávání neznámého světa společně s dalšími hráči.
Autor: Hello Games
Herní svět bude stejně tak velký jako planeta Země, což je opravdu ambiciózní projekt. Light No Fire bohužel zatím nemá ani přibližné datum vydání.
Autor: Hello Games
Aktuálně nejočekávanější hra na Steamu je multiplayerový titul s názvem Deadlock. Jde o další velký online projekt Valve. Hra byla dlouho takovým veřejným tajemstvím, a dokonce do uzavřeného testování pustili autoři tolik lidí, že byly úniky informací zcela nevyhnutelné, a tak raději přiznali barvu.
Autor: Valve
Nyní Deadlock už nějakou dobu funguje v předběžném přístupu, autoři však stále sem tam vypustí aktualizaci, po které prakticky pokaždé nezůstane kámen na kameni. Jedna z posledních přidala pětici nových hrdinů a rychlý režim Street Brawl. Kdy dorazí finální verze, ovšem stále netušíme.
Autor: Valve
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics