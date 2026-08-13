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Na co se hráči nejvíc těší? Několik trendy her je prakticky za rohem

Ondřej Martinů
Tomb Raider: Legacy of atlantis Tomb Raider: Legacy of Atlantis Onimusha: Way of the Sword Persona 4 Revival Warhammer 40,000: Dawn of War IV Soulframe Unrecord Phantom Blade Zero Steam Frame The Blood of Dawnwalker The ARK 2 ILL
V žebříčku her, které si PC hráči přejí nejvíce, se neustále střídají pozice. Vydané hry mizejí, přibývají nové a dlouho očekávané a některé stálice zde potkáváme už roky. Jak vypadá aktuální seznam dvaceti her, které si hráči na Steamu přejí nejvíce?

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Témata: Tomb Raider

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Na co se hráči nejvíc těší? Několik trendy her je prakticky za rohem

Tomb Raider: Legacy of atlantis

V žebříčku her, které si PC hráči přejí nejvíce, se neustále střídají pozice. Vydané hry mizejí, přibývají nové a dlouho očekávané a některé stálice zde potkáváme už roky. Jak vypadá aktuální seznam...

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