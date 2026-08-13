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Jak by mohly vypadat legendární herní pecky v dnešní grafice? Pokochejte se
Jaké by to bylo zahrát si staré herní pecky v dnešní grafice? Lidé vytvářejí pomocí AI různé reimaginace - některé vypadají dobře, z jiných se zcela vytratil umělecký záměr a není to zkrátka ono....
Čtyři vynikající hry zdarma ke stažení. Lákadlem je i akce Ghost Recon
Ubisoft rozdává starší díl z taktické série Ghost Recon, potěší ovšem i akční RPG Moonlighter na Steamu. S dvojicí her nezahálí ani Epic Store. V jedné hraje prim příběh, nádherná grafika a hráčské...
Geralt na plátně i ve hrách. Podívejte se, jak se Zaklínač měnil v čase
Fanoušci Zaklínače mají z čeho vybírat. Vedle původního materiálu z dlouhé série knih mohou hrát hry, sledovat filmy a seriály či hrát deskové hry. V pestré nabídce zaklínačského materiálu s vybere...
Na co se hráči nejvíc těší? Několik trendy her je prakticky za rohem
V žebříčku her, které si PC hráči přejí nejvíce, se neustále střídají pozice. Vydané hry mizejí, přibývají nové a dlouho očekávané a některé stálice zde potkáváme už roky. Jak vypadá aktuální seznam...
Klišé, nebo děsivá věštba? Připomínáme hry, ve kterých Rusko rozpoutalo válku
Vedle krvelačných mimozemšťanů, pekelných démonů, teroristů a nacistů jsou Rusové patrně těmi nejčastějšími nepřáteli v počítačových hrách. Pojďte si s námi připomenout několik legendárních titulů,...
Stahujte zdarma relaxující sci-fi projížďku a mafiánskou únikovku
Tento týden na vás v rámci pravidelné nabídky her zdarma na obchodě Epic Games čekají hry Caravan SandWitch a Targeted -10 Days. První jmenovaná je šampionem politicky korektních her, zaujme ale...
Parádní bonus. Předplatitelé PlayStationu dostanou Kingdom Come 2
Předplatitelé služby PlayStation Plus Extra a Premium se v srpnu mohou těšit na pořádnou porci zajímavých her v čele s českým RPG Kingdom Come 2. Pokud jste s pořízením loňského hitu doteď váhali a...
Na co se hráči nejvíc těší? Několik trendy her je prakticky za rohem
V žebříčku her, které si PC hráči přejí nejvíce, se neustále střídají pozice. Vydané hry mizejí, přibývají nové a dlouho očekávané a některé stálice zde potkáváme už roky. Jak vypadá aktuální seznam...
I velká studia závidí. Virální hra na schovávanou prodala 20 milionů kopií
Hra Meccha Chameleon je prodejním hitem roku 2026. Malá japonská hra se pár dní po uvedení na trh stala virální senzací a nyní už slaví celých 20 milionů prodaných kopií. To je přitom číslo, o kterém...
Pamatujete? Tyto hry, filmy a seriály kralovaly před pěti lety
Na covidová léta málokdo vzpomíná v dobrém, přesto se v roce 2021 urodila řada skvělých her, filmů a seriálů. Pojďme si některé z nich připomenout – u mnohých z nich vás možná napadne: „To už je...
Geralt na plátně i ve hrách. Podívejte se, jak se Zaklínač měnil v čase
Fanoušci Zaklínače mají z čeho vybírat. Vedle původního materiálu z dlouhé série knih mohou hrát hry, sledovat filmy a seriály či hrát deskové hry. V pestré nabídce zaklínačského materiálu s vybere...
Marvel Tōkon: Fighting Souls
PS5vydáno 10. srpna 2026 12:58, aktualizováno 13:09
Big Walk je údajně nejlepší letošní hra. Tak jsme to šli prověřit
V souhrnném skóre přeskočila Jamese Bonda, Forzu i Resident Evil. Řeč je o novince od malého studia House House, která vsadila na kooperativní řešení hádanek v partě lidí, pro které ve hře platí...
Jak by mohly vypadat legendární herní pecky v dnešní grafice? Pokochejte se
Jaké by to bylo zahrát si staré herní pecky v dnešní grafice? Lidé vytvářejí pomocí AI různé reimaginace - některé vypadají dobře, z jiných se zcela vytratil umělecký záměr a není to zkrátka ono....
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Klišé, nebo děsivá věštba? Připomínáme hry, ve kterých Rusko rozpoutalo válku
Vedle krvelačných mimozemšťanů, pekelných démonů, teroristů a nacistů jsou Rusové patrně těmi nejčastějšími nepřáteli v počítačových hrách. Pojďte si s námi připomenout několik legendárních titulů,...
Quake slaví třicet let novým rozšířením zdarma. A je to naprostá pecka
Majitelé remasterované verze ikonické akce Quake se mohou pustit do bezplatného rozšíření Dawn of the Machine s hodinami nového obsahu.