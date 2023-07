Myli jsme vapkou Patrikovu škebli. Powerwash Simulator rozšířil Spongebob

Svět herních simulátorů je opravdu divoký. Na jednu stranu tu máte nepřeberné množství naprostého herního odpadu (někdy i záměrně), ale také i spoustu opravdových skvostů. Jedním z nich je loňský PowerWash Simulator (naše recenze zde), který zaskočil chytlavým námětem čištění věcí tlakovou myčkou. Za první dva měsíce hra prodala přes tři miliony kopií a ještě během zbytku roku dorazily hned dvě bezplatná rozšíření. Autoři si pro ně vybrali styl crossoverů s jinými značkami, první tak byl Tomb Raider a dále pak Final Fantasy.

To, že hráči dychtí po dalším obsahu a klidně si za něj připlatí, autoři pochopili celkem brzy a vedle těchto menších bezplatných rozšíření naplánovali na letošek i tři velká placená DLC. Mezi druhým a čtvrtým letošním čtvrtletím má vyjít vždy jedno placené a jedno neplacené rozšíření. Zatím víme, že se ještě na konci roku dočkáme čištění něčeho pořádně špinavého ze světa Warhammeru 40 000, ovšem už teď můžeme zamířit na misi pod moře, do známých míst z animáku Spongebob v kalhotách.

Rozšíření hry přináší celkem šest nových map, které jistě fanoušci seriálu (nebo prostě všichni, kdo na Spongebobovi vyrostli), budou znát. S tlakovou myčkou se pustíte do čištění domů hlavních protagonistů seriálu v ulici Conch Street, restaurace Krusty Krab nebo třeba vozidla Patty Wagon. Některé úrovně zaberou klidně přes půl hodiny, na jiné vám bude stačit pár minut.

Do čištění jsem se jako fanoušek původní hry pustil hned po vydání rozšíření a celkem vystačí na zhruba tři hodiny. Ačkoliv jsem měl odemčené veškeré vybavení z kariérního režimu, u Spongeboba na návštěvě to bylo jedno. Hra vás totiž na nové úrovně vybaví zcela novou tlakovou myčkou, aby záměrně nekladla překážky do cesty těm, kteří si ještě všechno dostupné vybavení neodemkli.

DLC se nesnaží hru nijak inovovat, je to prostě jen sada pořádně špinavých levelů. K dispozici máte opět také stoličky, žebříky i lešení a také čistící prostředky, aby vám to v rámci skladových možností lépe ubíhalo.

Ve hře opět není žádný hudební podkres, což je věc, kterou jsem vyčítal hře už loni a tentokrát je to extra škoda, že si autoři sice zařídili licenci na Spongeboba, ale už ne na jeho ikonický soundtrack s havajskými melodiemi. Ale což, najděte si ho na YouTube nebo Spotify, nebo prostě jako já nalaďte k čištění oblíbený podcast.

Je fajn, že autoři jinak budou během roku nabízet i bezplatná rozšíření. Pokud se vám do hry už nechce investovat další peníze, pořád budete mít příležitosti se k ní vracet. Ale v přepočtu za zhruba dvě stovky si myslím že těch pár hezkých map se stylem známého animáku docela stojí, pokud chcete ve hře pokračovat ale došla vám špína k čištění.