Spider-Man 2 dorazil na PC, hra je extrémní žrout výkonu

Druhý Spider-Man byl špičkou herního roku 2023 pro PlayStation 5. Donedávna představoval jednu z mála exkluzivit, které konzoli náleží, jenže jak je známo, Sony v posledních letech rádo nabízí vlastní hry s drobným zpožděním i PC hráčům. Tento osud nyní po necelém roce a půl potkal právě i druhého Spider-Mana, což ovšem asi překvapilo málokoho, když na PC je již dostupná jednička a menší díl s Milesem Moralesem.

S PC porty od Sony se to má tak, že mohou dopadnout skvěle, a nebo naopak dorazí hodně rozbité. V případě aktuální novinky je to bohužel spíše ten druhý případ, ovšem je to dáno především hardwarovými nároky a ne úplně dokonalou optimalizací.

Samotná hra je stále to skvělé zpracování dalšího střípku příběhu pavoučího muže, který nás v roce 2023 tolik upoutal. Pro plné dojmy z příběhu, hratelnosti a celkové povedenosti hry vás odkážu na naší recenzi, jelikož v PC verzi se po stránce obsahu nemění vůbec nic. Dnes tu jsme primárně proto, abychom si zhodnotili onen PC port.

V první řadě PC hráče možná potěší fakt, že si Sony rozmyslelo povinné propojení s PSN účtem. To rozhořčilo hráče u předchozích portů natolik, že se místo nucení Sony rozhodlo pro daleko praktičtější řešení, a sice odměňování těch, kteří s tím budou souhlasit. Propojovat PSN účet tedy nemusíte, ale pokud to uděláte, dostanete dva speciální kostýmy pro hlavní hrdiny.

Bohužel v poslední době se optimalizace her často řeší tak, že se vývojáři spíše spoléhají na různé triky s dopočítáváním obrazu místo poctivého ladění výkonu, aby se dala hra pohodlně hrát i v nativním rozlišení. Abyste si však především při využívání ray-tracingu hru vychutnali ve vysokém rozlišení, potřebujete prakticky to nejlepší vybavení, které trh s PC hardwarem nabízí:

Marvel’s Spider-Man 2 - nároky na PC hardware

Připomínáme, že výhody PC verze zahrnují odemknutou snímkovací frekvenci a podporou řady technologií pro zvýšení výkonu, jako jsou Nvidia DLSS 3, AMD FSR a Intel XeSS. Novinkou je také technologie DLSS Ray Reconstruction, která dále pomáhá s vylepšením výkonu v ray-tracing režimu na novějších grafických kartách Nvidia.

K dispozici je také AI anti-aliasing DLAA nebo technologie DirectStorage pro rychlé načítání. A samozřejmostí je i podpora širokoúhlých zobrazovačů (21:9 i 32:9), včetně kompatibility pro sestavy se třemi monitory (48:9). Lze rovněž připojit i ovladač DualSense, který podporuje patřičnou haptickou odezvu stejně jako na PlayStationu 5.

Musím uznat, že při pohledu na hardwarové nároky už má testovací sestava s šestijádrovým procesorem Ryzen 5 3600, grafickou kartou RTX 3070 Ti a 16 GB operační paměti (hra v 1440p rozlišení) už spadá do „slabší škatulky“, u které se vůbec nedoporučuje zapínat ray-tracing. A já ihned po startu hry a přepínání grafických režimů pochopil proč.

Hra si sama v základu nastavila režim vysokých detailů, ovšem se zcela vypnutým ray-tracingem a DLSS ve stupni kvality obrazu. V takovém nastavení se hýbala opravdu hezky svižně, většinou jsem sledoval čísla okolo 70 až 80 FPS, s jen občasným pádem pod 60 FPS. Později se však v pár náročnějších scénách snímky propadly až někam na hodnotu 40 FPS, ovšem vždy jen na chvilku. Vesměs to bylo celkem pohodové hraní a vizuálně vypadala hra skvěle.

Bohužel pokud chcete zapínat ray-tracing, tak grafická karta RTX 3070Ti už prostě nestačí. Snímky se s povoleným ray-tracingem propadly někam na úroveň 30 FPS, což sice ještě někdo může považovat za hratelnou hodnotu, jenže ani ty nebyly konzistentní a v některých momentech hra připomínala spíše powerpoint prezentaci. Někdy se dokonce i stalo, že obraz zamrzl úplně a dál pokračoval pouze zvuk.

I při snížení detailů na nejnižší a zapnutém ray-tracingu se mi nepovedlo dosáhnout konzistentních 60 FPS. Jasně, u čtyři roky starého hardwaru střední třídy už nečekám, že bych si mohl dovolit všechny nové pecky hrát na maximální detaily, ale absolutní stopka na používání ray-tracingu u tohoto titulu přeci jen trochu zabolí.

Na Steamu jsem nicméně už od dne vydání registroval dvě aktualizace hry, takže je možné, že se do budoucna výkon a optimalizace hry zlepší. Do té doby však doporučuji se do hry pouštět především těm, kteří mají opravdu výkonný hardware (a ani v takovém případě nemusí být snímková frekvence úplně ideální) a těm ostatním možná ještě chvíli počkat, až dorazí pár dalších záplat na hru.