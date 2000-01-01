náhledy
Sovětské digihry značky Elektronika byly koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let v Československu mimořádně oblíbené. Na zábavě s Vlkem a Zajícem či chobotnicí nic neubíral fakt, že šlo o kopie západních her. Ostatně dodnes jde o vyhledávaný sběratelský artikl. Máte ještě nějaké doma? Pojďme si ty nejznámější připomenout.
Autor: Itizso
Vajíčka! Jednoznačně největším hitem své doby byla digihra Nu, Pogodi! (v české verzi Jen počkej!), která vycházela ze stejnojmenného sovětského animovaného seriálu. Prvního vydání se dočkala v roce 1984. Hráč ovládá vlka, s nímž chytá vajíčka.
Autor: X
Většina digiher od Elektroniky jsou neautorizované klony, v tomto případě Nintendo vydalo Game & Watch Egg už v roce 1981.
Autor: X
Na některých trzích vyšla identická verze Game & Watch, jen místo vlka sbíral vajíčka myšák Mickey.
Autor: X
Také tuto verzi Elektronika zkopírovala.
Autor: X
Sovětský svaz během studené války příliš neuznával západní autorská práva a licence, k další změně vnímání došlo až po jeho rozpadu.
Autor: X
Mimořádně oblíbenou digihrou byly Záhady oceánu. Potápěč se spustil na dno, aby vyzvedl poklad. V tom se mu ovšem snaží zabránit svými chapadly chobotnice.
Autor: X
Hra má dva stupně obtížnosti (A a B). V těžší verzi je chobotnice rychlejší a svá chapadla úplně neschovává.
Autor: X
Elektronika Záhady oceánu
Autor: X
I v tomto případě Nintendo vydalo svoji Game & Watch Octopus o léta dříve. Koncept zařízení i většinu her vymyslel legendární designér Gunpei Yokoi, který později stál za zrodem Game Boye.
Autor: X
Game & Watch Octopus
Autor: Ondřej Zach
Populární byl i Veselý kuchař, v němž bylo třeba pánvičkou zachytávat a odrážet jídlo.
Autor: X
Veselý kuchař vycházel z Game & Watch Chef.
Autor: X
S digihrou Vesmírný most je to zajímavější. Hráč se snaží navést vyskakující kosmonauty ze základy do modulu, aniž by spadli do propasti.
Autor: X
Princip původní hry Game & Watch Fire je stejný, jen místo kosmonautů skáčou lidé z hořícího domu – je třeba je pomocí trampolín nasměrovat k sanitce.
Autor: X
V Elektronika IM-10 Hokej se hráč chopí brankáře, který chytá puky. Principiálně je to opět chytání vajíček, jen s tím rozdílem, že vajíčka padala z horní části, zatímco puky přilétají ze spodní.
Autor: X
Elektronika Autoslalom prozrazuje styl hry už ve svém názvu. Cílem je se vyhýbat překážkám.
Autor: X
Tady se Sověti inspirovali závodní hrou City Turbo Race na kapesní konzoli Bandai Digi Casse, což je dnes vzácný sběratelský kousek. Pro zajímavost, do této konzole se nevkládaly klasické cartridge, ale vyměňoval se celý horní panel s displejem.
Autor: RetroBreak
Devadesátá léta přinesla řadu rozličných digiher, jejich éra se však chýlila ke konci.
Autor: Ondřej Zach
Zatímco na Západě se do popředí začaly dostávat dedikované herní hadnheldy s cartridgemi s legendárním Game Boyem v čele, u nás jsme se museli spokojit s různými levnými neznačkovými handheldy nebo klony z vietnamských tržnic.
Autor: Ondřej Zach
Nintendo se ke značce Game & Watch před lety ještě vrátilo, když vydalo sběratelské kousky Super Mario Bros. a The Legend of Zelda. Pro porovnání, nahoře je původní digihra Octopus (1981), dole nová (2020) Super Mario.
Autor: Ondřej Zach
Digiher vyšla celá řada, ve sbírce mám například tuto zajímavost – Game & Watch Micro Vs. System: Donkey Kong Hockey – kterou lze hrát ve dvou. A co vy, na jakou digihru vzpomínáte nejraději? Budou to vajíčka? Já měl nejraději chobotnici.
Autor: Ondřej Zach