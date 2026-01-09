Během loňského listopadu slavila hra Fortnite velký hráčský zájem díky spojení se seriálovou rodinkou Simpsonových. Ve hře se objevily jak známé lokace z městečka Springfield, tak postavy jako Homer, Marge, Bart nebo třeba Ned Flanders. Díky tomu do hry zavítalo nečekané množství hráčů (nad rámec běžně vysokých čísel) a Fortnite se pokusí ještě jednou úspěch zopakovat, tentokrát díky postavám z animovaného seriálu Městečko South Park.
I tentokrát se část herního ostrova (ne však celý) přetvoří na seriálové lokality a samozřejmě dorazí i hratelné seriálové postavy: Cartman, Kenny, Stan, Kyle či Butters. Stejně jako v případě dětí ze Simpsonových budou postavy mít různé robotické oblečky, aby ve hře měly rozměry dospělých lidí, respektive standardní velikost herní postavy ve Fortnite.
South Park si rovněž připravil ke vstupu do hry krátké video, ve kterém ukazuje, jak jsou postavy ze South Parku přepraveny do virtuálního světa Fortnite. Zajímavé je to, že jim v tom je nápomocen klacek s názvem Stick of Truth, který se mimo jiné objevil ve stejnojmenném tahovém RPG od Ubisoftu.
Aktualizace hry také přinese zcela nový režim, vůbec poprvé bude možné ve Fortnite skládat pětičlenné týmy namísto čtyřčlenných. Hra bude také obsahovat celou řadu dalších narážek na známý seriál, od herních předmětů až po další postavičky, jako je například Towelie. Zatím se nicméně neví, jestli se ještě bude seznam hratelných postav ze South parku rozšiřovat, nebo zůstane pouze u výše zmíněné pětice.
South Park ve Fortnite přistane spolu s herní aktualizací už během pátku 9. ledna a tento speciální obsah zůstane dostupný až do 5. února.