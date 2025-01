Obří selhání. Osm z dvanácti plánovaných her od Sony už bylo zrušeno

Část 1/3

Helldivers 2

Ryan v roce 2022 prohlásil, že pokud se z některých těchto her stanou komerční hity, tak to „zcela změní obchodní strukturu společnosti“. To se zřejmě stane i tak, byť realita je opačná. Sony ve snaze prosadit se na poli live service her, kterým dominují hity jako Grand Theft Auto Online či Fortnite, totiž naprosto selhalo.

Osm z dvanácti chystaných titulů už bylo zrušeno (a spekuluje se aktuálně o devátém), což ukazuje na naprosté selhání managementu. Finanční ztráty jsou v některých případech obrovské, nemluvě o tom, kolika skvělých her od zkušených studií jsme se mohli už dočkat. Sony samozřejmě není jediné, které si vylámalo zuby při snaze vyrobit si svoji vlastní továrnu na peníze, jako se to podařilo Epicu s Fortnite.

Vydané

Helldivers 2 je prozatím jediný, a nutno říct, že velmi slušný zářez z vydavatelského plánu live service her. Kooperativní akce až pro čtyři hráče se inspiruje filmem Hvězdná pěchota, hodnoty svobodné společnost se šíří všemi prostředky, mezi něž patří rotační kulomet a bombardování z orbity.

Střílení do brouků je velmi uspokojivé a o adrenalinové přestřelky a útěky, kdy vás obestoupí nepřátelé ze všech stran, není nouze. Vynikající atmosféru podtrhuje friendly fire, takže zabít vás může nejenom spoluhráč, ale i třeba nešikovně umístěná střílna. Recenzi si přečtěte na Bonuswebu zde. Mimochodem, na motivy hry vzniká i film.

Vydané a zrušené

Concord

Multiplayerová týmová online akce Concord to sice dotáhla až k vydání, byl to však až takový propadák, že byla záhy stažena z prodeje, vypnuty servery a Sony hráčům vrátilo peníze. O dva měsíce později bylo studio Firewalk zrušeno. Ztráta se odhaduje mezi 200 a 400 miliony dolary, Concord tak zaujal přední místo mezi největšími propadáky roku 2024.