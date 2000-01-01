náhledy
Více než dva týdny uběhly od oznámení, že Sony v lednu 2028 končí s vydáváním her na fyzických nosičích. Přesto jsou prakticky všechny příspěvky PlayStationu na vlastním blogu i sociálních sítích zaplaveny stížnostmi hráčů, kteří vytrvale dávají najevo, že se jim takové rozhodnutí nelíbí. V rámci lidové tvořivosti vznikají různé koláže i varianty sloganu Play Has No Limits, tedy hraní nemá hranice. Podívejte se na některé z nich.
Autor: Sony
Kontext: Marvel’s Wolverine je připravovaná hra na PS5. V rámečku dole je obrázek z virálního videa, které ukazuje, jak snadné je půjčovat si hry na PlayStation 4. Sony si tehdy rýplo do Xboxu, který chtěl půjčování fyzických her omezovat. Hry mělo jít poslat dál jen jednou, kamarád musel být v přátelích alespoň 30 dní a podobně. Po velmi negativních reakcích Microsoft od nápadu ustoupil.
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X
Lidová tvořivost
Autor: X