Kde jsou hry pro drahý playstation? Kritikou nešetří ani PC hráči

Asi nikdo nečekal, že bude PlayStation 5 Pro levný. Ačkoliv je základní model PlayStation 5 už téměř na čtyři roky na trhu, v některých světových regionech je tato konzole dokonce dražší než v roce 2020. I přesto však úterní oznámení, že se nová vylepšená verze začne prodávat za 800 eur a konkrétně na tuzemském trhu za 20 290 korun, hodně fanoušků zaskočilo.

PlayStationy přitom v minulosti často spoléhaly na nízkou zaváděcí cenu, která se ovšem ve výsledku na českém trhu nikdy nedostala pod hranici 10 tisíc korun (viz tabulka). A pokud se našel nějaký dražší model, především PlayStation 3, obhajoval tuto skutečnost například integrovaným blu-ray přehrávačem, který se jinak prodával za podobné peníze jen sám o sobě. K ceně modelu PlayStation 5 Pro si naopak musíte připočíst ještě další 2 890 korun, pokud diskovou jednotku vyžadujete:

Model Cena (USD) Cena s inflací (USD) Cena (CZK) Cena s inflací (CZK) PlayStation 1 299 617 XXX XXX PlayStation 2 299 546 19 990 40 772 PlayStation 3 499 (20 GB) / 599 (60 GB) 778 / 934 16 800 (60 GB) 29 100 PlayStation 4 399 538 10 490 15 620 PlayStation 4 Pro 399 522 10 990 16 138 PlayStation 5 399 (Digital) / 499 484 / 606 10 990 / 13 490 14 535 / 17 842 PlayStation 5 Pro 699 (Digital) 699 20 290 20 290

Reakce na tuto vysokou cenu novinky najdete na sociálních sítích v hojných počtech, drtivě převládá nespokojenost. Ano, hardware PS5 Pro je sice nepochybně na daleko vyšší úrovni a navíc je v konzoli rovnou 2TB úložiště, ale téměř dvojnásobná cena oproti digitální verzi PS5 je prostě moc i na spoustu technologických nadšenců a fajnšmekrů.

Stačí se tak třeba jen podívat pod obě videa, které Sony k příležitosti představení konzole nahrálo na YouTube. Prezentace s Markem Cernym má v době psaní tohoto textu 150 tisíc hodnocení palcem dolů proti 91 palcům nahoru, a samotná ukázka designu a funkcí konzole má pak dokonce 191 tisíc palců dolů proti jen 55 tisícům palců nahoru.

Konzole za cenu slušného PC

Mnoho reakcí na novinku pochází z řad hráčů na PC, kteří poukazují na to, že za oněch 800 eur už pořídíte docela obstojnou herní PC sestavu. A mají v zásadě pravdu. Ceny komponent už nejsou tak přemrštěné, jako byly před pár lety a poskládat si PC třeba s procesorem AMD Ryzen 5 7600X, grafickou kartou Nvidia RTX 4060 a 32 GB operační paměti se vám za cenu okolo 20 tisíc povede. Nebude to sice žádné „dělo“ na hraní ve 4K a 120 snímcích za sekundu, ale při kompromisech v grafických detailech či rozlišení si zahrajete v pohodě všechny moderní tituly.

Odborníci nicméně upozorňují na to, že porovnávat výkon herní konzole, a specificky PS5 Pro s herními PC na stejné úrovni není úplně fér. Analytici z Digital Foundry například tvrdí, že po stránce grafického výkonu je PS5 Pro někde mezi grafickými kartami AMD RX 6800 a RX 7800 XT, což jsou modely za 10–12 tisíc korun, ovšem ani jedna z nich není vylepšená novou technologií pro ray-tracing a strojové učení RDNA4, kterou bude PS5 Pro disponovat.

NIB @nib95_ Digital Foundry when asked which PC GPU most closely matches PS5 Pro's say $579 RX 6800 or $500 RX 7800 XT with a downclock



But that neither are a match as they're missing RDNA4 RT features and machine learning HW they think #PS5Pro has; future RDNA4 GPU will offer closer match. https://t.co/tvIu4tENqP oblíbit odpovědět

Herní konzole jako takové jsou dále samozřejmě samostatnou kategorií po stránce optimalizace her a systému celkově, kdy nemusíte řešit různé problémy s kompatibilitou komponent, systémů, ovladačů a podobně. Prostě konzoli jen zapnete a hrajete.

Na druhou stranu se ovšem vytrácí jedna složka hraní na PlayStationu, která až doteď nutila PC hráče vlastnit i konzoli, a tou jsou exkluzivní tituly. Sony v posledních letech už čím dál častěji uplatňuje pouze časovou exkluzivitu, kdy se zpožděním vydá tu či onu hru i na PC. A to opět odrazuje některé hráče od toho, si konzoli kupovat a raději s herním PC počkat na vydání na této platformě.

No a co nějaké hry?

Když dorazila konzole PlayStation 4 Pro na trh v listopadu 2016, hned následující měsíc přišel The Last Gaurdian a krátce na to (v únoru 2017) pak přišel Horizon Zero Dawn. Během toho roku pak ještě Sony nabídlo hráčům dodatek Lost Legacy do Uncharted 4, Knack 2 a Gran Turismo GT Sport. Rok 2018 pak byl se Spider-Manem, God of War, remakem Shadow of the Colossus a Detroit: Become Human extrémně silný, s prodeji navíc pomáhal Red Dead Redemption 2.

O hrách, jako je Marvel’s Spider Man, Detroit: Become Human, God of War nebo Horizon Zero Dawn však hráči už věděli z let 2015 a 2016. Bylo tedy na co se těšit a tedy kvůli čemu PS4 Pro kupovat. Oproti tomu s PS5 Pro tu máme úplně opačný stav a až na Marvel’s Wolverine, který ani nemá datum vydání o budoucích plánech studií Sony nemáme ani potuchy, jen samé spekulace.

Ještě je tu tedy Death Stranding 2, což ovšem pravděpodobně bude jen časová exkluzivita. Mark Cerny při oficiální prezentaci jen ukazoval rozdíly na stávajících titulech, které však již značná část majitelů PS5 už nejspíš hrála.

Ameer @SynthPotato Using 4-5 year old games to show off the PS5 Pro is crazy



What point have we reached in gaming that we are using a game that came out when I was in high school as our benchmark?



Why are we using PS4 games to sell the PS5 Pro? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ https://t.co/5KjCNCE264 oblíbit odpovědět

Bez konkrétních budoucích plánů ztrácí PS5 Pro dále na atraktivitě, jelikož zkrátka ani hráči netuší, kvůli čemu si jej vlastně kupují. Tedy, je tu samozřejmě jedno velké jméno, Grand Theft Auto VI, které však dorazí až nejdřív za rok, a ani to jisté není. A tuto hru navíc půjde hrát i na xboxech. Rok 2025 tak teoreticky může táhnout z exkluzivní nabídky právě jen Kojimův Death Stranding 2.

Ano, ani následující rok po vydání PS4 Pro nebyl úplně hvězdný. Rok 2017 v podstatě táhl z nabídky studií Sony Horizon Zero Dawn, zbytek byly spíše menší hry. Volání po nějaké pořádně našlapané herní konferenci, kde se konečně dozvíme, na čem dělají studia jako Sucker Punch, Naughty Dog nebo Santa Monica, se stále stupňuje. Ale zatím je ticho, bohužel.

Prodávat se stejně bude...

Ať už se lidé vysoké ceně PS5 Pro a jeho nekompletní výbavě vysmívají sebevíc, už teď to vypadá, že o novinku zájem bude. Svědčí o tom fakt, že na přední žebříčky prodejů na nákupních portálech, jako je Amazon, vystřelila právě ona volitelná blu-ray mechanika, která je zatím v nabídce pro aktuální majitele štíhlejší revize PS5. A výrazně lépe se začal prodávat i stojánek.

To vypovídá o tom, že se lidé už diskovými mechanikami zásobují dopředu a plánují si k nim přikoupit právě PS5 Pro. Předobjednávky startují už za dva týdny, 26. září. Následně se ukáže, zda Sony skutečně přestřelilo cenu nové konzole, a nebo zda už si hráči na vysoké pořizovací částky zvykli a nové playstationy zmizí ze skladů stejně rychle, jako před čtyřmi lety.