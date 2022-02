Ideální televize pro PlayStation 5? Tato má extra funkce spíš pro fajnšmekry

Jakožto zkušení hráči si v redakci potrpíme i na to, aby hry, kterým se věnujeme, náležitě vypadaly. Na druhou stranu to není vůbec levný koníček a vzhledem k nedostatku čipů je třeba mít nejenom peníze, ale i trpělivost. Když už jste tedy sehnali herní konzoli, co ještě něco na ten správný vizuální zážitek? Sony má například aktuálně pro všechny příznivce PlayStationu 5 připravenou řadu televizí, které výrobce hodnotí jako ideální spojení s touto herní konzolí.

Právě tu, konkrétně model Bravia XR-55A80J, jsme měli možnost si vyzkoušet. Jednak nás zajímalo, co všechno tedy obnáší označení „ideální pro PlayStation 5“ a jak se nám televize zalíbí v porovnání se starším modelem od konkurence. Pak také to, jestli se opravdu pro optimální zážitek vyplatí platit nad rámec ceny konzole dalších alespoň 35 tisíc korun, kolik právě tento model stojí.

Vzhled, výbava

Jak už z názvu plyne, televize má úhlopříčku 55 palců (139 cm) a je z celé série A80J nejmenší. Koupit ji totiž můžete ještě v 65 a 77palcové variantě. Osobně jsem toho názoru, že 55palcová televize je na takový ten průměrný obývák v menším bytě tak akorát, ovšem je to čistě na uživatelské preferenci. Model A80J každopádně ušetří místo na šířku: samotný panel je tenoučký, má jen asi 6 mm, společně se zadní částí s reproduktory je pak šířka televize asi 5,5 cm.

Televizi jsem zvládl vybalit a složit velice rychle, podpěrky stačí jen zasunout na příslušná místa a poté co se televize „postaví na nohy“, už stačí jen zapojit kabely. A nezapomeňte na to, že právě v kombinaci s PlayStationem 5, který má už v balení kabel HDMI 2.1, je vhodné jej zapojit právě do HDMI 2.1 portu na zádech televize, abyste si užili ono slibované maximum 4K rozlišení při 120 snímcích za sekundu.

HDMI porty jsou na zádech televize celkem čtyři, vedle toho je tu pak také 3× USB, LAN na kabelový internet, sluchátkový konektor a také digitální optický a digitální audio výstup. Nás hráče však bude nejspíše zajímat sestava HDMI, kde televizi není moc co vytýkat. Verze 2.1 tu jsou dokonce dvě, kdybyste chtěli do televize vést souběžně třeba ještě PC nebo Xbox.

Samotný zobrazovací panel je typu OLED s obnovovací frekvencí 120 Hz, rozlišením 4K UHD a podporou HDR10 či Dolby Vision. Po stránce zvuku jsou k dispozici 30W reproduktory s podporou Dolby Atmos. Televize má operační systém Android s 16 GB úložného prostoru pro aplikace. Pro optimalizaci zvuku a obrazu je tu Cognitive Processor XR a televize disponuje celou řadou různých obrazových kalibrací.

Co na to PlayStation 5?

Televize sama konzoli PlayStation 5 rozpozná a je možné ji spouštět zvolením příslušné položky v menu i bez nutnosti zapínat konzoli ovladačem či fyzickým tlačítkem. Můj starší model od Samsungu to sice umí taky, ovšem zároveň z nějakého důvodu odmítá rozpoznat PlayStation jako takový a v menu jej vede jako generickou „herní konzoli“ a automaticky nezapíná herní režim. Tady to je však v souladu s očekáváním, že model od Sony s konzolí téže značky nebude mít žádný problém.

Výrobce na konci loňského roku přidal dvě klíčové funkce, kterými láká hráče k této televizi: Auto HDR Tone Mapping, které ladí nastavení HDR obrazu tak, aby byly co nejlépe vyvážená tmavá a světlá místa a také Auto Genre Picture Mod, který vám po zapnutí hry automaticky navolí herní režim s důrazem na snížení odezvy vstupu.

Hry každopádně nejvíce těží ze samotného OLED panelu, který barvy umí zobrazit opravdu s perfektní přirozeností: černá je opravdu černá, bílá se vám zase na druhou stranu nevypálí do očí. Celkově jsem si však mohl povšimnout, že jas panelu je poměrně slabý , přestože automatika televize jej prakticky neustále držela na maximální hodnotě. Za jasného dne, kdy mi do obývacího pokoje svítilo slunce byla viditelnost obrazu o dost horší, než na mém starším samsungu. Za šera či v noci však už jas zcela dostačoval.

K HDR a výše zmíněné funkci nemám žádné výhrady, což je ovšem dáno tím, že nemám srovnání se stavem před zavedením této specifické funkce. Každopádně HDR doporučuji zapínat v každé hře, která vám to dovolí, a zejména v titulech od herních studií Sony: například v Uncharted: Legacy of Thieves Collection (ten jsem společně s televizí testoval) byl požitek z vizuální stránky her ještě o úroveň lepší, než když jsem je kdysi hrál na starší televizi a konzolí PlayStation 4.

Opomenout nelze ani 120Hz obnovovací frekvence, což mi během testování opět parádně korespondovalo s režimem Performance+ ve zmíněném Uncharted: Legacy of Thieves Collection, který ve hře odemkne oněch 120 snímků za sekundu, byť v nižším rozlišení (1080p). Hra je každopádně v takovém případě až skoro nepřirozeně plynulá a doporučil bych jej spíše u méně „filmových“ zážitků, jako je právě Uncharted. Tam stačí klidně 60 FPS, kde hra vypadala i hýbala se z mého pohledu nejlépe.

Naopak ono stále přetrvávající nastavení 4K/30FPS nedělá dobrý dojem a je v takovém případě opravdu škoda nechat se omezovat viditelně zadrhávajícím se obrazem, který televize bude v herním režimu podávat co nejvěrněji, včetně oné pomalé snímkové frekvence. Rozdíl mezi dopočítaným 4K obrazem z rozlišení 1440p a nativním 4K, kde se vám odemkne 60 FPS, ve většině moderních her stejně ani nepoznáte, leda byste byli opravdu bystrozraký vizuální požitkář.

Vyšší obnovovací frekvenci naopak lze doporučit pro tituly jako je Call of Duty: Vanguard či Fortnite, kde oceníte jak plynulý obraz, tak i výše zmíněnou rychlou odezvu, která vám v některých případech může dát v multiplayerovém souboji malou výhodu nad protihráči, pokud to tedy berete smrtelně vážně. Běžný uživatel rozdíl nejspíše nepozná.

Pořád dokola se budu vracet k nové kompilaci Uncharted, které také dostalo vylepšení v podobě 3D audia. Reproduktory televize mi samy o sobě nepřišly jako nějaký zázrak, který by nestál za to vylepšit soundbarem, nicméně prostorový zvuk televize uměla reprodukovat překvapivě dobře. Opravdu bylo ve hře znát, z jakého směru kdo mluví.

Ideální pro hraní?

Na závěr se dá říci, že s PlayStationem 5 si tento model opravdu rozumí. Propojení s konzolí je bezproblémové, podpora HDMI 2.1 je na místě, byť jej oceníme asi až někdy v budoucnu, kdy se snad konečně dočkáme her které umí kombinovat opravdové 4K rozlišení se 120 snímky za sekundu. I při nižším rozlišení je však 120 Hz velikou výhodou.

Obraz nabídne televize špičkový, byť mne celkem zklamal maximální jas, který prostě v sluncem zalitém obývacím pokoji není úplně uspokojivý. Naopak ke schopnostem v oblasti HDR obrazu a samotnému zpracování barev nemám výhrad.

Rýpl bych si možná do designu ovladače, který je na můj vkus možná až moc masivní. Chvíli jsme si také musel zvykat na operační systém Android. Oproti jednodušším systémům, jako má třeba právě Samsung je zde spousta věcí, které jsou dělané prostě jinak a složitěji (třeba přepínání aktivního Google účtu, pokud televizi používá více uživatelů). Hráče, kteří však televizi budou mít primárně na hraní her z PlayStationu 5 systém zas tolik trápit nemusí a jak klasické televizní vysílání, tak i služby jako Netflix, YouTube, HBO GO či Disney+ tu jsou samozřejmě po ruce.

35 tisíc korun, které televize stojí, rozhodně není málo. Oproti většímu 77palcovému modelu, který stojí přes 100 tisíc korun, je to však jen zlomek. Osobně si myslím, že OLED panel pro hráče se současnými aktivními zábranami proti vypalování obrazu už představuje hodně velké lákadlo, otázkou už jen zůstává, zda jste ochotni za televizi dát takovou částku. Jedno je však jisté, výprodejové akce se dějí několikrát do roka, tak proč si na nějakou takovou raději nepočkat.