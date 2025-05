Dnes je to přesně 35 let, kdy se poprvé součástí operačního systému Windows objevila karetní hra Solitaire. Konkrétně se tak stalo spolu s vydáním systému Windows 3.0, který přišel na trh 22. května roku 1990. Jako součást standardní instalace Windows se tato hra udržela až do verze 7, od „osmiček“ dál už bylo třeba hru stáhnout z aplikačního obchodu, aby byla k dispozici.

Solitaire původně neměl jen zábavnou funkci a jako nástroj ke krácení času, ale učil uživatele důležitému ovládacímu prvku počítačové myši: „táhni a pusť“ (drag and drop). Hra Solitaire byla v tomto ohledu ideálním kandidátem. Přesouvání a pokládání karet pomocí myši bylo totiž mnohem rychlejší, než jak se ovládaly hry doposud, tedy primárně pomocí klávesnice. Dnes je tento princip ovládání počítače naprosto standardní.

Microsoft Solitaire se poměrně rychle vypracoval v jednu z nejoblíbenějších her všech dob. Aby také ne, když byl předinstalovaný ve více než miliardě počítačů, a to je pořád jen číslo vedené do roku 2012, před vyškrtnutím hry ze základní instalace Windows. Hra byla koneckonců velice jednoduchá a přístupná, což zaujalo i spoustu lidí, kteří jinak videohry vůbec nevyhledávají.

Solitaire naprogramoval stážista v Microsoftu, Wes Cherry, s grafickým návrhem balíčku karet mu pomohla průkopnice „pixel artu“ a také jedna z původních designérek grafického rozhraní počítačů Mac Susan Kare. Cherry dokonce spolu se hrou vymyslel také tzv. „šéf režim“, který hru přepnul do falešného tabulkového rozhraní, aby vyvolala dojem, že dotyčný pracuje. Microsoft nicméně donutil programátora tento režim před vydáním hry odstranit.

To každopádně nezabránilo situacím, ve kterých hraní Solitaire v pracovní době stálo lidi i jejich pracovní místa. Známý je například případ zaměstnance newyorské radnice, který byl v roce 2006 byl ze svého místa propuštěn právě proto, že v pracovní době hrál na počítači Solitaire: „Už jsem měl hotové všechny úkoly, nic jiného jsem ten den už dělat nemohl,“ bránil se propuštěný úředník.

U virtuálních karet jej tehdy přistihl samotný starosta Michael Bloomberg: „Očekávám od všech zaměstnanců města, včetně sebe, tvrdou práci,“ zdůvodnil své rozhodnutí Bloomberg. „Není nic špatného na přestávce během dne, ale nemá být během pracovní doby u pracovního počítače. To se prostě nedělá.“ Vaše vzpomínky na hraní karetní hry Solitaire v pracovní době i mimo ní uvítáme v diskuzi pod článkem.