První erotická hra vydělala spoustu peněz, i když neobsahovala nahotu

Podle dostupných historických pramenů je Softporn Adventure z roku 1981 tou vůbec první komerčně prodávanou erotickou hrou na světě. Dnes už asi nikoho nevzruší, jde jen o ryze textovou adventuru, která neobsahuje žádnou grafiku. Ve své době však vzbudila obrovský rozruch a mimo jiné jí vděčíme i za slavnou sérii Leisure Suit Larry.



Než se hry ujala společnost Online Systems, prodalo se jí jen pár tuctů.

Příběh Softporn Adventure vypráví o zkrachovalém flamendrovi, který má za úkol během noci obšťastnit tři ženy. Veškeré dění na obrazovce se odehrává jen pomocí textového popisu, hráč ovládá svého hrdinu vypisováním příkazů na klávesnici. Softporn má přitom hodně omezenou slovní zásobu, takže je obtížné přijít nejen na to, co se po vás vlastně chce, ale především jak to pomocí jednoduchých výrazů napsat.

Jakmile si však zvyknete na místní specifika, dostat se na konec není nic těžkého, ostatně celý návod má jen tři tisíce znaků. Díky minimální velikosti si tuto vykopávku můžete snadno zahrát prostřednictvím emulátoru i v oknu webového prohlížeče, jen těžko však hledat důvod, proč by to chtěl dnes někdo dělat.

Sexuální scény nejsou příliš popisné.

Navzdory přímočarému názvu má hra k pornografii opravdu daleko a i popisy samotných sexuálních scén jsou vyloženě cudné.

Softporn Adventure vznikl jako vedlejší produkt, když se programátor Charles Benton učil s nově zakoupeným počítačem Apple II. Některé části kódu jsou jen pozůstatky jiných jeho programů, jako příklad může posloužit například karetní blackjack, který si můžete zahrát v kasinu. Benton původně kopie hry jen rozdával svým přátelům, ti ho však přesvědčili, že by ji mohl zkusit i prodávat. A dobře udělali.

Benton, podle svých slov obyčejný skromný a konzervativní Američan, s ní zamířil na technologický veletrh, kde si ho hned povšimli zástupci firmy Online Systems. Zakladatel rychle rostoucí společnosti Ken Williams viděl v lechtivé hře potenciál a nezkušenému programátorovi pomohl s distribucí a reklamou. A především pro ni vyrobil jeden z nejikoničtějších obalů herní historie.

Výroba slavné fotky trvala dlouho a ženy se prý ve vířivce nudily.

Jsou na něm vidět tři krásné nahé ženy odpočívající ve vířivce. Nejde o najaté modelky, ale o tehdejší zaměstnankyně Online Systems. Kráska vlevo s nakousnutým jablkem je produkční manažerka Diane Siegalová, vprostřed se můžeme pokochat účetní Susan Davisovou a napravo je samotná Roberta Williamsová, jedna z prvních herních návrhářek vůbec a také manželka Kena Williamse. Tác s vínem potom drží skutečný číšník ze spřátelené restaurace Rick Chipman.

Z dnešního pohledu nevinná reklama byla poprvé vytištěna v časopisu Softalk a vzbudila poprask. „Jako by nestačilo, že je v televizi spousta nahoty, teď už děti ani nemůžou pracovat s počítači, které jsou přitom ze své podstaty asexuální,“ napsal tehdy do redakce jistý Richard Gillett z Kansasu. Mnozí čtenáři však byli mnohem radikálnější a redakci časopisu i vydavatele hry brzy zaplavily výhrůžky a citáty z Bible.

Jak už to tak bývá, z finančního hlediska se kontroverze autorům rozhodně vyplatila a všichni zúčastnění si mohli mnout ruce. Kratičké hry, kterou Benton naprogramoval během několika málo volných víkendů, se prodalo se přes

50 000 kopií, což byl při ceně 30 dolarů za kus obrovský úspěch.

A co víc, díky Softporn Adventure se dramaticky zvýšil i zájem o ostatní zboží z katalogu Online Systems. Aby snad nevypadali jako nadržení chlípníci, přihodila si většina zákazníků k objednávce i další produkty, a proto v měsících po vydání hry tržby společnosti skokově stouply o více než 50 %.

Vydělané peníze alespoň trochu obměkčily Bentonovu matku, která do té doby ze synova volnočasového koníčka moc nadšená nebyla. Obzvláště proto, že se mladý programátor přiznal, že při tvorbě hry použil i některé zážitky z vlastního života.

Vydání hry prý Bentonovi vylepšilo sexuální život. Vydělal na ní totiž spoustu peněz.

Kdo by čekal, že obrovský úspěch šikovného tvůrce povzbudí k další činnosti, mýlil by se. Benton pro Online Systems, která brzy vyměnila název za mnohem slavnější Sierra On-line, chvíli dělal programátora na „cizích“ titulech, už v roce 1985 však založil technologickou společnost Technology Systems, Inc. a herní svět nadobro opustil.

Na jeho odkaz tak navázal až Al Lowe. Ten ze Softporn už pod hlavičkou Sierry On-line udělal slavnou grafickou adventuru Leisure Suit Larry, která se dočkala mnoha pokračování. To poslední vzniklo před dvěma roky, ale příliš radosti nám neudělalo.