„Žádná tiskovka, žádný den otevřených dveří. Jen vy, tma, prázdné chodby – a hejno hladových politiků, kteří nikdy nespí. Váš úkol? Vloupat se (legálně) do Sněmovny a získat pravé sliby a programy dřív, než vás někdo přistihne.“ Tak zní popis připravované hry Snemovna, na které pracuje český vývojář Richard Haraším. Jeho portfolio her již zahrnuje tituly jako The Gray Man nebo Zeminator.
V titulu Snemovna (zřejmě pro lepší orientaci zahraničního publika píše autor název bez diakritiky) budete prohledávat budovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s cílem najít deset slibů, které jsou rozmístěné v kancelářích politiků. Ti se ovšem potloukají po chodbách: jeden se zdviženou holí, jiná zase v kostýmu pytlíku s hranolkami. Jistě vám je jasné, na koho autor naráží.
Hru můžete opakovat pořád dokola, jelikož se při každém pokusu o vloupání do Sněmovny objeví politici jinde a změní se i rozložení jejich kanceláří. K přežití využijete celou sbírku charakteristických předmětů: chleba s řízkem, ponožky v sandálech, pivo či domácí slivovici, bitcoiny nebo svaté vepřo-knedlo-zelo. Tyto předměty vám zlepší vlastnosti, oslabí nepřátele nebo údajně i změní celou hru.
Ve hře Snemovna si budete moct vybrat ze dvou typů hlavní postavy: vesničana, či měšťáka. Každý z nich se hraje trochu jinak, má jiné výhody a slabiny. A v plánu jsou zřejmě i další modifikace, kdy hráče permanentně pronásleduje pouze jediný nepřítel, či si bude moct hráč sám vybrat, kdo by ho měl pronásledovat.
Hra má podle všeho za cíl věrně zpracovat prostory Poslanecké sněmovny. Podle autora poslouží i jako virtuální prohlídka tohoto místa. Jen bude vše zahalené tmou, plné nepřátel a v poněkud jednoduché grafice.
Hra je zatím v brzké fázi vývoje, autor má na spoustě míst jen provizorní textury. Kdy bude hotovo, zatím není jasné. Hra bude určená pro PC, a kdo si ji chce vyzkoušet, má na Steamu přístupnou demoverzi.
Originálních českých a slovenských her v poslední době vzniká poměrně dost. Horor chystá například i Spytihněv, autor her Hrot či Shrot, jeho titul pojednává o výpravě do brněnského metra. Ponuré a depresivní město s unikátní grafikou navštívíte v titulu Hlína, který vyšel v září. A pokud si chcete vyzkoušet práci řidiče tramvaje, takový simulátor chystají autoři hry Elektronka: Bratislava.