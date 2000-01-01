Na Steamu brzy vychází plná verze Slow Roads, skvělé relaxační hry s nekonečnou jízdou autem, která slavila úspěchy ve své dosavadní formě hratelné ve webovém prohlížeči. Steam verze nabídne opravdu velkou spoustu novinek.
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads vznikl v roce 2022 jako projekt spustitelný ve webovém prohlížeči. Hra vám generuje nekonečnou jízdu krajinou a vy můžete jak závodit, tak se jen kochat okolím a třeba u toho poslouchat hudbu nebo podcast.
Autor: Topograph Interactive
Hra byla dlouho dostupná zdarma v internetovém prohlížeči (a tam také ve své dosavadní formě i zůstane), ve vylepšené verzi dorazí už ve středu 23. září také na Steam.
Autor: Topograph Interactive
Výhodou Steam verze je to, že zde máte daleko víc grafických nastavení a také funkčních prvků hry. Jádro ale zůstává stejné, jde o klidnou projížďku krajinou, která se před vámi procedurálně generuje a cesta tak nikdy neskončí.
Autor: Topograph Interactive
Ve Slow Roads se můžete projíždět údolími, poli, lesy i podél pobřeží. Tempo jízdy je přitom jen na vás. Podobu světa lze upravit podle aktuální nálady, na výběr jsou různá prostředí, roční období, počasí i denní doba.
Autor: Topograph Interactive
Specificky pro Steam verzi autor vytvořil nový typ světa: kalifornské pobřeží, kde se můžete kochat nekonečnou cestou podél moře a útesů.
Autor: Topograph Interactive
Velkou novinkou je také okolní provoz na silnicích. Už nejezdíte sami, ale dáváte pozor i na vozidla okolo.
Autor: Topograph Interactive
Na výběr je několik typů vozidel, od kupé a hatchbacku přes sportovní vůz až po autobus nebo motorku. Vozidla si lze upravovat nejen po stránce vzhledu, ale také namontovat třeba lepší motor nebo větší kola.
Autor: Topograph Interactive
Každé vozidlo může mít buď spalovací nebo elektrický pohon a u spalovacích motorů přibyla možnost manuální převodovky.
Autor: Topograph Interactive
Pokud nechcete, nemusíte vlastně ani řídit. Ve hře je už nějakou dobu autopilot, v této podobě je tak hra v podstatě taková živá tapeta na monitor.
Autor: Topograph Interactive
Můžete si také přizpůsobit složitost silnice. Ta se podle vaší volby může neustále kroutit krajinou, nebo být naopak naprosto rovná.
Autor: Topograph Interactive
Ve Steam verzi je také k dispozici pohled z pozice řidiče auta, včetně podpory volantů a herních ovladačů, což vám navodí lepší dojem z herní simulace řidiče.
Autor: Topograph Interactive
Úkoly ve hře žádné nejsou a cíle také ne. Zkrátka zapnete hru a jedete. Je to parádní odpočinková záležitost, pokud třeba chcete u hraní poslouchat hudbu či podcast.
Autor: Topograph Interactive
Hra do budoucna plánuje další typ prostředí: hory ve stylu Alp. Autor také slibuje větší variabilitu objektů v okolí silnic, chystá se přidat třeba zvěř nebo budovy.
Autor: Topograph Interactive
Zároveň bude údajně možné si brzo navrhnout i úplně vlastní mapu. S uživatelskými výtvory by projížďky mohly být ještě zajímavější, ale na druhou stranu zmizí ona podstata nekonečně generovaného světa.
Autor: Topograph Interactive
Nyní je k dispozici demoverze, plná hra vychází ve středu 23. září. Přesná cena se odhalí až se startem prodeje, ale autor slibuje, že nebude vyšší než 10 dolarů (asi 210 korun). Na webové stránce slowroads.io zůstává hra zdarma.
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads 2.0
Autor: anslo, Discord
Slow Roads 2.0
Autor: anslo, Discord
Slow Roads 2.0
Autor: anslo, Discord
Slow Roads 2.0
Autor: anslo, Discord
Slow Roads 2.0
Autor: anslo, Discord
Slow Roads 2.0
Autor: anslo, Discord
Slow Roads 2.0
Autor: anslo, Discord
Slow Roads 2.0
Autor: anslo, Discord
Slow Roads 2.0
Autor: anslo, Discord
Slow Roads 2.0
Autor: anslo, Discord