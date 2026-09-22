Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nekonečná projížďka krajinou vás neomrzí. Nyní přichází ve vylepšené verzi

Ondřej Martinů
Fotočlánek
Slow Roads Slow Roads Slow Roads Slow Roads Slow Roads Slow Roads Slow Roads Slow Roads Slow Roads Slow Roads Slow Roads Slow Roads
Na Steamu brzy vychází plná verze Slow Roads, skvělé relaxační hry s nekonečnou jízdou autem, která slavila úspěchy ve své dosavadní formě hratelné ve webovém prohlížeči. Steam verze nabídne opravdu velkou spoustu novinek.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: Slow Roads, Steam

Nejčtenější

World of Warcraft: Forever vrací legendu na začátek. Tentokrát navždy

World of Warcraft: Forever

Co kdyby se původní World of Warcraft nikdy neposunul do Outlandu, ale zůstal v Azerothu, který by vývojáři dál rozvíjeli. Tak přesně s touto premisou pracuje World of Warcraft: Forever, který vyjde...

Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc

Grand Theft Auto V

Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...

Nenechte se zmýlit, válka přichází. StarCraft definoval celou éru

Starcraft 2

Strategie StarCraft nebyly jen sci-fi variací na tehdy milovaný WarCraft. Kromě tří výrazně asymetrických ras na léta dopředu definovaly žánr kompetitivního hraní. StarCraft se na léta odmlčel, ale...

Diablo 5: Pán teroru vyhrál! Známe první tři povolání i temnou vizi příběhu

Diablo 5

Ačkoli Diablo 5 je ještě léta vzdálené, Blizzard v rámci akce Blizzcon více přiblížil příběh, herní mechanismy a odhalil první tři povolání. Pojďme se v komentované galerii podívat, co zatím víme.

KVÍZ: Popkulturní událost dekády je za rohem. Jak dobře znáte sérii Grand Theft Auto?

Grand Theft Auto 6

Už jen pár měsíců zbývá do největší popkulturní události roku. Co roku, minimálně dekády a vůbec bychom se nestyděli použít i lehce bulvární přízvisko „všech dob“. Značka Grand Theft Auto už je tu s...

Nekonečná projížďka krajinou vás neomrzí. Nyní přichází ve vylepšené verzi

Slow Roads

Na Steamu brzy vychází plná verze Slow Roads, skvělé relaxační hry s nekonečnou jízdou autem, která slavila úspěchy ve své dosavadní formě hratelné ve webovém prohlížeči. Steam verze nabídne opravdu...

22. září 2026 3

Beta World of Warcraft trhá rekordy. Nic šílenějšího jsem nezažil, říká vývojář

World of Warcraft: Forever

Nový World of Warcraft: Forever, který vrací slavné MMORPG zpátky na začátek, předčil už v betaverzi veškerá očekávaní Blizzardu.

21. září 2026  10:44 7

RECENZE: Silent Hill: Townfall děsí monstry v mlze i náročnými hlavolamy

75 %
Silent Hill: Townfall

Ocitáte se na odlehlém místě ponořeném do mlhy, kolem vás se potulují děsivě znetvořená monstra, jež vám jdou po krku. Nábojů do revolveru je zpočátku málo a hádanky trápí vaši mysl. Tentokrát se ale...

PS5
21. září 2026  9:16 1

RECENZE: Nové NHL si posměch nezaslouží. Ale vaše peníze také ne

70 %
NHL 27

Bylo by naivní očekávat od již šestatřicátého dílu videoherní série NHL nějaký výrazný pokrok a samozřejmě jsme také žádný nedostali. Přibylo pár vylepšení, pár zhoršení, ale celkově tu máme hru,...

PS5
21. září 2026 4

KVÍZ: Popkulturní událost dekády je za rohem. Jak dobře znáte sérii Grand Theft Auto?

Grand Theft Auto 6

Už jen pár měsíců zbývá do největší popkulturní události roku. Co roku, minimálně dekády a vůbec bychom se nestyděli použít i lehce bulvární přízvisko „všech dob“. Značka Grand Theft Auto už je tu s...

vydáno 20. září 2026

Z těchto cosplayerek vám spadne brada. Kochejte se a hlasujte

Irina Meier jako Triss Merigold (Zaklínač 3)

Pokochejte se krásou cosplayerek, obdivujte jejich ladné křivky a kostýmy inspirované slavnými herními i seriálovými postavami. Svým hlasem rozhodnete o tom, která z nich se stane vítězkou miss...

19. září 2026 0

Trik zvýší plynulost několikanásobně. Control Resonant vypadá na PC skvěle

Control Resonant

Vedle playstationové verze jsme akční novinku Control Resonant mohli vyzkoušet také na PC, kde jsme ověřili optimalizaci hry na výkonné sestavě. Nabízíme přehled, jak hra vypadá na nejvyšší detaily,...

19. září 2026 1

RECENZE: Nový Resident Evil je překvapivě komedie. Natáčel se v Praze

50 %
Resident Evil (2026)

V bullet timu rotující Milla Jovovich nebyla úplně nejvěrnější adaptací videoherní série Resident Evil a není jím ani nový film rozporuplného režiséra Zacha Creggera, který právě dorazil do českých...

Film
19. září 2026 9

Resident Evil (film)

50 %
Resident Evil (2026)

Film
vydáno 18. září 2026  16:49

RECENZE: Control Resonant namíchal z tajemna a akce skvělý koktejl

90 %
Control Resonant

Druhý díl akční série Control se rozhodl pro obměnu herního stylu a byla to dobrá volba. Hlavní duo sourozenců si vyměnilo hlavní role, střelnou zbraň vystřídaly zbraně na blízko, ale mysteriózní...

PS5
18. září 2026 1

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

World of Warcraft: Forever vrací legendu na začátek. Tentokrát navždy

World of Warcraft: Forever

Co kdyby se původní World of Warcraft nikdy neposunul do Outlandu, ale zůstal v Azerothu, který by vývojáři dál rozvíjeli. Tak přesně s touto premisou pracuje World of Warcraft: Forever, který vyjde...

18. září 2026 10

NHL 27

70 %
NHL 27

PS5
vydáno 17. září 2026  14:16,  aktualizováno  14:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde