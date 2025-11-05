Ve Slay the Spire: Desková hra mohou spojit své síly celkem čtyři hráči. Výsadu sólového režimu bych sice ponechal digitální předloze, ale je samozřejmě přítomna i zde, a můžete si tak vyzkoušet a osahat hraní třeba jen s jedním vybraným hrdinou.
Kapitola I: Představení hry
Následně putujete po předdefinované mapě, kde povětšinou bojujete proti stále silnějším monstrům, počítaje v to bizarní koncové bosse. V průběhu putování pochopitelně vylepšujete své hrdiny a vymýšlíte stále efektivnější karetní komba.
Elitní nepřátelé a koncoví bossové s enormní hodnotou života a unikátními schopnostmi na rozdíl od digitálu nemají tendence vzít do zaječích v okamžiku, kdy jejich šéfa bez okolků vypráskáte.