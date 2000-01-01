náhledy
Druhý díl známé karetní nezávislé hry Slay the Spire vyšel na Steamu v předběžném přístupu. Hra ihned během uplynulého víkendu předčila všechna očekávání. Autoři se již na síti X nechali slyšet, že jsou z počtu hráčů naprosto v šoku. Novinku již také hrajeme: je to sázka na jistotu, byť opravdu zábavná.
První díl Slay the Spire z roku 2019 se zapsal do dějin nezávislých her jako velice návykové karetní roguelike. V něm si postupem hrou sestavujete balíček karet, který je zároveň váš arzenál útoků, schopností a dalších kouzel.
Dvojka úzce navazuje na úspěch jedničky a v podstatě se dá říct, že je to její pomyslná ultimátní edice. Základ je totiž naprosto stejný, jen je zde zkrátka o dost víc obsahu.
Právě úspěch prvního dílu přilákal k předběžnému přístupu dvojky ohromné množství hráčů. Během úvodního víkendu se na Steamu sešlo v jednu chvíli 574 tisíc aktivních hráčů, což je na nezávislou hru extrémně vysoké číslo.
Autoři Slay the Spire 2 se dokonce trefovali do konkurence, například podotkli, že by lidé neměli zapomínat ani na „menší“ hru v podobě multiplayerového kolosu Marathon. A v jednu chvíli si brousili zuby i na překonání čísla, které loni na Steamu po vydání měl Hollow Knight: Silksong (587 tisíc). To se ovšem zatím nepovedlo.
Nakonec autoři jen na síti X v úžasu děkovali fanouškům, že se jich ve hře sešlo tolik, a že jsou z toho zcela ohromeni. A my také, do hry jsme vstoupili rovněž hned po vydání předběžného přístupu a zatím nás hra opravdu baví.
A co je vlastně nového? Z klíčových prvků to jsou hlavně dva noví hrdinové, kteří doplňují ty již známé. Třeba úvodní Ironclad je taková klasika, bojovník s mečem a obnovováním životů je stále asi nejlepší volba pro začátečníky.
I The Silent budete jistě znát z první hry, bojovnice s dýkami bude i ve druhém dílu primárně sbírat karty způsobující otravy jedem a plošná zranění nepřátel.
The Regent je novinka, hrdina sedící na trůnu má mechaniku v podobě speciálních bodů, které jsou vedle klasické energie potřeba k použití silnějších efektů karet.
The Necrobinder je mrtvá černokněžnice, která si do boje povolává ohromnou kostlivou ruku Osty, která jí pomáhá v boji a pohlcuje zranění.
No a nakonec je tu další starý známý, robot Defect, který i tentokrát sbírá elementární orby, pomocí kterých si vylepšuje vlastnosti a sesílá extra poškození soupeřům.
Každý bude mít svou preferenci hrdinů jinou, obecně se ale zdá být Ironclad lehčí volbou. Co do zábavy nás celkem oslovili Necrobinder i Defect. Nejlepší je samozřejmě hrdiny plynule střídat a učit se průběžně nové věci.
Hra je opravdu na první pohled skoro stejná jako ta první, jen si můžete všimnout celkově lepších animací boje a také nepřeberného množství nových karet, předmětů a schopností.
Autoři měli navíc spoustu času dát dohromady i daleko víc různých náhodných setkání, kdy vám hra nabídne několik možností, co v danou chvíli můžete udělat.
Zajímavou příběhovou novinkou je pak sestavování časové osy herního příběhu. Ta zároveň slouží i jako zdroj herního lore, byť se zároveň sliuší podotknoiut, že k tomu, aby vás hra úspěšně zabavila, toho o příběhu ani moc vědět nemusíte.
Je nám už teď zcela jasné, že Slay the Spire 2 bude pro spoustu hráčů naprosto ohromný žrout času, když už v prvním díle se hravě dalo nasbírat klidně i přes sto hodin herního času.
Důležitou novinkou, která pak může váš herní čas dál prohloubit, je kooperativní multiplayer, kdy se na průzkum herních levelů můžete vydat až ve čtyřech hráčích.
Dokonce jsou tu v takovém případě přichystané i speciální karty, které jsou jako dělané pro kooperativní využití. Multiplayer jsme každopádně zatím ještě nezkoušeli, ale chystáme se na to.
Vzhledem k tomu, že jde o předběžný přístup, ve hře například chybí finální boss a také konce pro jednotlivé postavy. Autoři dál chystají i alternativní cesty hrou a postupné balancování herních chybek, které se zde mohou objevit.
Slay the Spire 2 rozhodně stojí za pozornost, pokud máte rádi žánr roguelike a karetní hry. A pro fanoušky jedničky je to pak v podstatě povinnost. Jen mějte na paměti, že je zatím předběžný přístup dostupný pouze na PC.
