Malé studio ponížilo velikány. Slay the Spire 2 ukazuje, jak se dělá hit

Ondřej Martinů
Druhý díl známé karetní nezávislé hry Slay the Spire vyšel na Steamu v předběžném přístupu. Hra ihned během uplynulého víkendu předčila všechna očekávání. Autoři se již na síti X nechali slyšet, že jsou z počtu hráčů naprosto v šoku. Novinku již také hrajeme: je to sázka na jistotu, byť opravdu zábavná.
Slay the Spire 2 Slay the Spire 2 (early access) Slay the Spire 2 (early access) Slay the Spire 2 (early access) Slay the Spire 2 (early access) Slay the Spire 2 (early access) Slay the Spire 2 (early access) Slay the Spire 2 (early access) Slay the Spire 2 (early access) Slay the Spire 2 (early access) Slay the Spire 2 (early access) Slay the Spire 2 (early access)

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Zaslouží si prvenství? Nejlepší hry za posledních 25 let budí i vášně

Zaklínač 3 wallpaper

Pod pojmem nejlepší hra si každý asi představí něco trochu jiného. Ale pokud se o něčem hlasuje, pak je vítěz vždy jen jeden. I vy jste pomáhali vybírat hry roku ve čtenářské anketě Bonuswebu, k tomu...

Větší prsa, víc nábojů. Vylepšete si Resident Evil: Requiem těmito mody

Resident Evil Requiem - mod Bigger Boobs for Grace

Aktuální herní hit Resident Evil: Requiem oslavil krátce po vydání pět milionů prodaných kopií. Kdo má PC verzi, může si hru v mnoha ohledech vylepšit či okořenit. Že fandové zvětší hlavní hrdince...

Táhli mě po zemi a já křičela. Scény z Resident Evil byly drsné i v reálu

Angela Sant’Albano

Je mladá, krásná a na svém kontě má první výrazný zářez. Řeč je o Angele Sant’Albanové, která ztvárnila vystrašenou, přesto neohroženou analytičku FBI Grace Ashcroftovou v aktuálním herním megahitu...

Věřili, že mají hit. Po pěti týdnech přišli o 99,8 procenta hráčů

Highguard

Měla to být hra, která se prosadí jako nový druh střílečky a zkušeným tvůrcům vydělá pohádkové peníze. Realita je však jiná. Highguard přišel během pěti týdnů od vydání o 99,8 procenta hráčské...

K nerozeznání od reality? Tak vypadal vrchol herní grafiky v devadesátkách

Vrchol grafiky v 90. letech

Počítačová grafika jde dopředu neuvěřitelně rychlým tempem a stále častěji se skloňuje termín fotorealismus. Buďte ale v klidu, o tom, že brzy bude počítačová grafika k nerozeznání od skutečnosti,...

Poppy Playtime - Chapter 5

Poppy Playtime - Chapter 5

vydáno 10. března 2026  14:59,  aktualizováno  15:06

Vzpomínáte s láskou na staré UFO? Tato hra se vám bude líbit

Xenonauts 2

Po třech letech v předběžném přístupu vychází strategická hra Xenonauts 2, v níž se lidstvo brání mimozemské invazi.

10. března 2026  11:33 2

Comic-Con Praha 2026: informace, vstupné a přehled účastníků

Šestý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague letos navštívilo více než 23...

Do Prahy se znovu vrací Comic-Con. Fanoušci se dočkají už 13. až 15. března 2026. Samozřejmostí už je řada jak zahraničních, tak českých hostů z řad herců, scénáristů a spisovatelů, až po hvězdy...

10. března 2026 0

Malé studio ponížilo velikány. Slay the Spire 2 ukazuje, jak se dělá hit

Slay the Spire 2

Druhý díl známé karetní nezávislé hry Slay the Spire vyšel na Steamu v předběžném přístupu. Hra ihned během uplynulého víkendu předčila všechna očekávání. Autoři se již na síti X nechali slyšet, že...

10. března 2026 5

Marathon není další Concord, ale bude to stačit?

Marathon

Kostky jsou vrženy. Nová extrakční sci-fi střílečka Marathon od zkušeného studia Bungie není vyložený propadák, ale ani hit, ve který studio doufalo.

9. března 2026  10:03 0

Větší prsa, víc nábojů. Vylepšete si Resident Evil: Requiem těmito mody

Resident Evil Requiem - mod Bigger Boobs for Grace

Aktuální herní hit Resident Evil: Requiem oslavil krátce po vydání pět milionů prodaných kopií. Kdo má PC verzi, může si hru v mnoha ohledech vylepšit či okořenit. Že fandové zvětší hlavní hrdince...

9. března 2026 4

K nerozeznání od reality? Tak vypadal vrchol herní grafiky v devadesátkách

Vrchol grafiky v 90. letech

Počítačová grafika jde dopředu neuvěřitelně rychlým tempem a stále častěji se skloňuje termín fotorealismus. Buďte ale v klidu, o tom, že brzy bude počítačová grafika k nerozeznání od skutečnosti,...

8. března 2026 13

Sběratelova noční můra. Američtí celníci zničili vzácnou kopii videohry

Fotodokumentace zničené zásilky vzácné hry Tsukihime Trail Edition

Speciální edice videohry Tsukihime byla vyrobena v nákladu pouhých 50 kusů a tak je mezi sběrateli japonských podivností svatým grálem s nedocenitelnou hodnotou. Na americké celníky ovšem velký dojem...

7. března 2026 27

Démoni jako zbraň i zakázané rituály. Warlock se stane postrachem Diabla 4

Warlock ve hře Diablo 4

O tom, že nové povolání warlock zamíří do Diabla 4, už nějakou dobu víme. Studio Blizzard však až nyní odhalilo, co umí a jak se za něj bude hrát.

6. března 2026  9:34 0

Zaslouží si prvenství? Nejlepší hry za posledních 25 let budí i vášně

Zaklínač 3 wallpaper

Pod pojmem nejlepší hra si každý asi představí něco trochu jiného. Ale pokud se o něčem hlasuje, pak je vítěz vždy jen jeden. I vy jste pomáhali vybírat hry roku ve čtenářské anketě Bonuswebu, k tomu...

6. března 2026 11

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

PlayStation zásadně mění strategii, PC hráči z toho mít radost nebudou

Marvel’s Wolverine

Ještě před pár lety se chtěla značka PlayStation soustředit na větší množství live service her a usilovala po tom, aby polovinu portfolia tvořily hry na PC a mobilní telefony. Dnes je vše jinak.

5. března 2026  9:45 11

Kvalita bez kompromisů. Resident Evil ovládl trh a ukazuje, jak se dělá horor

Resident Evil Requiem

Nejnovější videoherní hit, horor Resident Evil: Requiem se těší přízni recenzentů i hráčů. Výsledkem jsou milionové prodeje.

5. března 2026 4

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.