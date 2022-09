Namodujte si Skyrim: proměňte ho v Elden Ring, okořeňte pornem

Skyrim prochází revolucí, a to nemluvím o Anniversary Edition, která přidala pár listů trávy a kamení. Oddaná komunita modderů každý den usilovně pracuje na nových modech, které hru posouvají k nejmodernějším herním peckám hratelností i grafikou. Zatoužili jste se vrátit ke Skyrimu, ale už se vám zdál zastaralý? Existují tisíce modů a stačí si jen vybrat, jak bude vaše hra vypadat, i jak se bude hrát.

Hledáte lepší soubojový systém nebo stealth? Chcete Skyrim uvrhnout do věčné temnoty, nebo ho naopak udělat pohádkovějším? A co něco trochu peprnějšího a perverznějšího? Článek berte jako úvod, inspiraci a nahlédnutí do modingu. Na konci najdete i stručný návod, jak s modováním začít na vlastní pěst.

V říši divů

Díky flexibilitě enginu toho snese Skyrim opravdu hodně. Do hry můžete dát stovky modů, aniž by to zásadně ovlivnilo stabilitu. První, na co je dobré se zaměřit, je vizuální stránka. Grafické mody jsou nejstabilnější. Neměly by vzniknout žádné komplikace a pro jejich fungování nepotřebujete sekundární programy. Připravte se však na to, že nároky hry na výkon a místo vzrostou raketově, stejně jako teplota vašeho PC.

Další nepříjemností jsou dlouhé loadingy. Zub času se za těch více než deset let na hře podepsal a pokud má být oku lahodící, chce to notnou dávku intervence. Naštěstí s moderním přístupem k modům už není grafický lifting ani modding takový opruz jako dřív. Dříve jste museli stáhnout mod pro každý šutr u cesty. A pokud jste chtěli jeden mod, s velkou pravděpodobností jste museli manuálně stáhnout ještě dalších padesát, aby správně fungoval. I když mě vždy tvorba modů nebo jejich užívání u her bavilo, Skyrim byl v tomto dost neintuitivní. Právě to mě v minulosti odradilo od jakýchkoliv pokusů.

Aby neutrpěla vaše příčetnost újmu, vznikly kolekce. Jsou to packy modů, které automaticky nainstalujete přes mod manager do Skyrimu ve správném load order – pořadí modů. Zavedení kolekcí se neobešlo bez kontroverze. Portál Nexusmods tím zbavil autory modifikací možnosti své výtvory kompletně vymazat z databáze. Je to však obrovské zjednodušení. Nemusíte se starat skoro o nic. Kolekce vše zařídí za vás tak, aby byly všechny mody kompatibilní. Kolekcí jsou na výběr stovky a jsou skvělým odrazovým můstkem k vašim vlastním setům. Opravdu každý má dnes k modování dveře otevřené.

Nemusíte se bát, že by Skyrim modováním ztratil duši. Naopak, většina modifikací je lore friendly. Autoři se snaží spíš přidat na detailech než o reimaginaci nebo totální konverzi. Pokud nestojíte o výraznější překopání Skyrimu a chcete zachovat co největší míru autenticity, můžete sáhnout po modech, které pouze opravují bugy – Unofficial Skyrim Special Edition Patch. Nebo také obnovují obsah hry, který se do finální verze nedostal – Cutting Room Floor. Patche výrazně zlepšují stabilitu a odstraňují bugy, které oficiální cestou nebyly opraveny. Existuje i řada modů, které jen zpříjemní hraní. Třeba přepracovaný interface SkyUI.

Když jsem se začal zajímat o modováním, chtěl jsem úplně nový zážitek se vším všudy. Aby návštěva Skyrimu byla povědomá, ale zároveň budila pocit novosti. K tomu, aby se titul přiblížil moderním hrám, next-gen grafika a ozvučení nestačilo. Skyrim byl ve své době skvělá hra, ale už tehdy mě iritoval souboják. Freneticky mácháte zbraní a doufáte, že potvora před vámi zdechne dřív než vy a když máte namále, sníte z batohu zelí. Pokud chcete do soubojů vznést více taktiky a dravosti, vyzkoušejte Wildcat, Sekiro Combat nebo Ultimate Combat. Neupravují jen AI protivníků, ale i jejich schopnosti a pohyby. Nepřátelé jsou mrštnější, uskakují a lépe se kryjí.

Se správnou kombinací modů můžete do Skyrimu přinést trochu ze světa Elden Ring a Dark Souls (Souls Quick Menu, Dark Souls Movement and Stamina Regen, TK Dodge, Precision), Assasin’s Creed (Detection Meter, Valhalla Combat, EVG Animated Traversal), nebo Shadow of the Mordor (Shadow of Skyrim). S novým soubojovým systémem dostanou potyčky úplně nový rozměr. Můžete aktivně uskakovat, využívat iframe, poise a efektivně se krýt. Nový rozměr dostane hra i pokud se rozhodnete hrát ve third person s modem True Directional Movement. Úplně přepracoval third person pohyb do podoby, jakou můžeme vidět u moderních RPG. TDM má i skvělou funkci target lock a nový souls-like hud.

Fanouškovská DLC a totální konverze

Prvním velkým quest modem, který vznikl, je Moonpath to Elsweyr 2012. Vznikal dokonce ještě před tím, než byl uvolněn nástroj pro vývojáře Creation Kit. Ve své době hráčskou komunitu šokovalo, co vlastně lze pomocí modování dosáhnout. Je to mistrovské dílo nejen pro stránce obsahu, ale i vývoje. Vydáte se do Elsweyr, domova chundelatých, drzých Khajiitů bojovat za jejich nezávislost. Některé moderské skupiny mají ještě ambicióznější plány a chtějí přivést k životu celý Tamriel. Beyond Skyrim je dlouhotrvající projekt, který zatím pro veřejnost vydal severní část Cyrodiil – Bruma. Pracují ovšem i na ostatních oblastech.

Pokud se vám stýská po atmosféře Morrowind, je Project AHO asi nejlepší vzpomínkou na Dunmery. Jako otrok zbavený všech práv skončíte v jejich tajném městě. Dragonborn nebo ne, tady jste nikdo a získat zpět svobodu a rozplést staré dwemerské tajemství nebude lehké. Pocit bezmoci je pohlcující. Osobně mi Project AHO přišel nejen jako nejlepší fanouškovský quest, ale jako jeden z nejzábavnějších questů ve Skyrim.

Dwemeři jsou tajemná rasa, jejíž mystéria jsou ztracena v čase. Není divu, že jsou titulním tématem tolika fanouškovských modů. V survival hororu Clockwork navštívíte steampunkový hrad, obývaný jen oživlými automatony. Kolem Dwemerů se točí i Forgotten City. Dwemerské město, znovu obydlené přistěhovalci, kteří se musí řídit zákonem Dwemerů. Pokud ho poruší, stihne je nejtěžší trest. Na vašich bedrech je zjistit, kdo v budoucnu město a jeho obyvatele odsoudí k záhubě. Forgotten City bylo nedávno přepracováno do plnohodnotné hry z prostředí antiky. Project AHO, Clockwork a Forgotten City upozaďují souboj a víc se zaměřují na adventurní složku. Vnáší do jinak akčního Skyrim svěží vítr. Dokazují, že výborné questy v RPG nemusí být jen o ohánění mečem. Totálních konverzí, nebo fanouškovských DLC je mnoho: Enderal, Wyrmstooth, Skyrim Underground, The Grand Paladin, There is no Umbra, Isle of Artaeum, Darkend, Vigilant, Here There Be Monsters a mnoho dalších. Stačí si jen vybrat.

Za DLC se dá považovat i další legendární mod, který vám může hru potenciálně prodloužit o stovky hodin – Legacy of the Dragonborn. V Solitude stojí muzeum Dragonborna. Čeká, až ho zaplníte vším harampádím, chci říct artefakty, které po cestě najdete a nejen to. Muzeum má i vlastní archeologickou gildu. Po celém Skyrimu lze vykopávat pozůstatky civilizací, preparovat je a pak vystavit. Je to takový interaktivní pomník vašich heroických skutků a historie celého světa.

Maximální imerze

Imerze je v moderské komunitě Skyrimu trochu nadužívané slovo. Je to vše, co obohacuje svět nebo hratelnost. Mohou to být nové příšery, patrolující a bojující vojska, nebo třeba dívky ulice. Také se sem dají zařadit úplně nové nebo přepracované herní mechanismy.

Mnoho vysoce ceněných modů pochází od jednoho autora a jsou spolu plně kompatibilní. Ordinator je nový systém perků, Sacrosant vylepšuje hru za upíry, Odin, Triumvirate a Apocalypse rozšiřuje magii nebo Wintersun – Dragonborn se může dát na cestu víry. Tvůrcům se ale povedlo i rozšířit dialogové možnosti NPC, zařadit systém reputace, přidat těhotenství, nebo vám dovolí koupit farmu, vyrábět vlastní cider a prodávat po celé zemi – Ciderhouse restaurant.

K vtažení do světa mohou přispět i vaši společníci. Je spousta modů, bez kterých si už Skyrim nedovedu představit a jedním z nich je i Inigo the Brave. Svému khajiitímu Dragonbornovi jsem chtěl najít kamaráda, který s ním projde všemi nesnázemi. Inigo je Khajiit s osobností, se srdceryvnou backstory i questem. Inigo je jako živý. Má tisíce namluvených replik, adekvátně reaguje na jiná NPC a buduje si s vaším charakterem přátelský vztah. Máte pocit, že vás doprovází skutečný parťák, na kterého se můžete spolehnout.

Engine Skyrimu má limity, ale každou chvíli nějaký nadaný moder prolomí další bariéru nemožného. Nedávným průlomem je implementace ročních období – Seasons of Skyrim. Či Skyrim Together, který do hry dostal stabilní multiplayer.

Sex a dekadence ve Skyrimu

Když fanoušci začnou upravovat hru, nakonec to vždycky skočí nějakými čuňačinkami. To je pravidlo. Doom dostal svůj Perverse. I Simíci už od prvního dílu mohli rozšířit repertoár interakcí na vyšší level intimity. A věřím, že custom jednotky pro Total Annihilation měly aspoň robota, co vypadal jako penis. Skyrim, ten se stal obří králičí norou tvrdého porna, fetišů a perverze. Nemusíte jít norou ani moc hluboko, protože většina nejoceňovanějších kolekcí je z poloviny porno. Mnoho jich je kompatibilních s VR i s novým systémem fyziky a kolizí.

Modujeme Skyrim

Za účelem tohoto článku jsem khajiitího Dragonborna vyslal na sexuální dobrodružství, při kterém si užil mnoho zábavy a pravděpodobně chytl i hodně virtuálních pohlavních chorob. Na scéně je obrovské množství modů určených jen pro dospělé publikum. Flower Girls, což je starší mod, který dodá do hry ještě hlubší „imerzi“ a modernější Ostim a Osex s řadou plug-inů. Přidává nový interface, ve kterém můžete dělat scény jak z The Lusty Argonian Maid. Ovládání však nepatří k nejintuitivnějším. Tím to ovšem jen začíná.

S Evil Lair of Hydra odemknete deadrický BDSM dungeon, kde lze trestat koho chcete. S modem Sex Slaves máte zase po ruce otroky. Pokud jste spíš ze submisivní strany barikády, tak oceníte Prison Alternative. Návštěva vězení už nebude jen o koukání na mříže a páčení zámků. Dragonborna svážou a ukážou mu, k čemu jsou všechny ty nově přidané mučící nástroje. A pokud vám ani to nestačí, existuje i mod, ve kterém nazí a s roubíkem v puse taháte povoz za peníze. Temné to časy pro Dragonborna. Čím víc se noříte do NSFW obsahu, tím obskurnější a vyhraněnější se stává, obzvlášť pokud se dostanete mimo korigované vody Nexusmods. Existují i adult parťáci. Třeba Vayne, společnice nadabovaná herečkou Alexií Renaldis, která říká a dělá spoustu věcí, které do konzervativní tamrielské společnosti nepatří.

Možná ale stále dáváte přednost hrdinským skutkům, průzkumu zatuchlých kobek a boji se zlem, než pořádání orgií uprostřed Whiterun. A možná vám přijde, že násilí ve hře je docela umírněné. To přestane platit s Maximum Carnage. Mod ze hry udělá hotová jatka, za která by se nestyděl ani Die by the Sword.

Začínáme s modingem

Jak ale vůbec s modováním začít? První, co je zapotřebí, je registrace na Nexusmods. Portál je zasvěcený modům desítek her. Z něj můžete stáhnout mod manager Mod Organizer 2 nebo Vortex. Vortex se mi zdá o něco uživatelsky přívětivější. Jde o velmi šikovný program, který vám ušetří spoustu času. Dovolí přímo ze stránky stahovat a instalovat mody i kolekce. Než vůbec začnete instalovat mody, rozehrajte hru a uložte několikrát pozici. Poté ve Vortexu v kolonce settings nastavte, kam se mody budou ukládat a instalovat.

Většina modů se neobejde bez SKSE (Skyrim Script Extender). Správnou verzi stačí jen rozbalit do složky hry. Ve Vortex přes tlačítko add tool přidejte SKSE a nastavte jako primární. To zajistí, že Skyrim se spustí s SKSE. Nyní jste připraveni nainstalovat první mod nebo kolekci. Nexusmod v neplacené verzi vyžaduje, abyste každý mod z kolekce stáhli separátně. Poté je dobré opět nastartovat Skyrim a párkrát uložit pozici. Aby vše správně fungovalo, některé mody nepotřebují k chodu jen SKSE, ale i další utility.

Dalším programem, který budete nejspíš potřebovat je FNIS nebo Nemesis Behavior Engine. Stejně jako SKSE ho přidejte přes add tool, pokud to Vortex neudělá za vás. Tyto programy překonávají limitace původního enginu a dovolují přidat tisíce nových animací. V programu klikněte na update engine a poté launch. Pokud vám Nemesis hází při generování chybu, zkuste jej spustit přes program Locale Emulator s nastavením angličtiny. Sám jsem tento problém řešil asi týden a zdá se, že ho způsobuje pouze česká verze Windows. Nemesis je nutné updatovat po každé instalaci modů, které přidávají animace.

Pokročilá fyzika simuluje nejen pohupující se poprsí a zadnice, ale i vlasy a oblečení. Plášť vlající za běžícím Dragonbornem hru posune blíž k dnešním standardům. Postup, jak dostat do hry fyziku a kolize je už o něco složitější. Zapotřebí je nejen mod, například hojně používaný Faster HDT-SMP. Ale také kompatibilní body type (CBBE 3BA, BHUNP), oblečení a program BodySlide, který fyziku aplikuje. BodySlide ale umí i jiné šikovné věci. Dle zadaných kritérií upraví postavu každého NPC, aby už žádné nevypadalo stejně.

Co mod, to jiná specifika. Vždy je potřeba si nastudovat vyžadované mody, návody a instalovat verzi určenou pro vaši edici hry. Někdy jsou potřeba i další utility nebo soubory, bez kterých mod nefunguje správně nebo vůbec. Při tvoření vlastních setů je důležitý load order – pořadí modů. Některé mody vyloženě řeknou, v jakém pořadí mají být spuštěné. Ve většině případů ale Vortex sám nastaví load order co nejoptimálněji pomocí funkce loot. I tak je tu jisté procento modů, které nebudou fungovat z důvodu nekompatibility nebo špatného load order.

Modování je na vlastní nebezpečí. Pokud vám hra přestane fungovat, vypněte všechny nové mody, které jste nainstalovali a zkuste to znovu. Mod, který vám může rozbít hru, může být cokoliv. Mně naposledy hru odrovnal mod, který přidává kočičky do měst. Odinstalování nebo vypnutí nefunkčních modů ale většinou hru vrátí do normálu. Pokud vše nastavíte správně, Skyrim už nikdy nebude vypadat jako dřív. Poslední, co je třeba udělat, je každý mod otevřít v MCM menu přímo ze hry a nastavit dle uvážení.

Svět neomezených možností

Když jsem s modováním začínal, neměl jsem tušení, kolik úsilí komunita do Skyrimu vložila. Snad na každý aspekt hry, který jsem chtěl upravit, jsem našel adekvátní mod. A k tomu ještě dalších několik stovek, bez kterých už si hru nedovedu představit. Spousta modů je kvalitou a promyšleností na profesionální úrovni. Díky komunitě Skyrim nestárne, naopak, každým rokem je lepší. Přesvědčte se o tom sami. Čeká vás ohromující dobrodružství.