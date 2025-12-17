Na letošní Hollow Knight: Silksong fanoušci čekali roky a zářijové datum vydání se dozvěděli s předstihem pouhých dvou týdnů. Hra se stala okamžitým hitem, na nápor kupujících nebyly připraveny ani velké digitální obchody, které na nějakou dobu zkolabovaly. Autoři ze studia Team Cherry se nicméně ještě před vydáním hry přiznali, že nemuseli spěchat, jelikož jejich první hry Hollow Knight se dosud prodalo přes 15 milionů kopií, což jim zaručilo pohodový vývoj novinky bez jakékoli nutnosti se starat o peníze.
Nyní se autoři připomněli dlouhým příspěvkem na webu, což vzhledem k absolutnímu tichu po většinu vývoje Silksongu je na jejich poměry až nezvykle hodně informací. Pochlubili se, že Hollow Knight: Silksong prodal za první tři měsíce na trhu přes sedm milionů kopií. Tedy skoro polovinu toho, co Hollow Knight zvládl prodat za osm let. Pokud byli autoři ještě před vydáním Silksongu boháči, jejich jmění teď skokově povyrostlo.
Na informaci o prodaných kopiích je ještě zajímavější to, že Team Cherry číslo sedm milionů kopií oddělil od počtu aktivních hráčů v Xbox Game Passu, kde je hra rovněž přístupná. To znamená, že vedle výdělků z oněch milionů kopií studio jistě dostane také podíly za aktivace hry v rámci předplatného od Microsoftu.
Dobrou zprávou je i to, že skutečně chtějí dodržet slib vydávat nové DLC na Silksong, přičemž prvního (zřejmě jich bude víc) bychom se měli dočkat už během příštího roku. Nese titul Sea of Sorrow a komunita okolo hry už tuší, že z části půjde o obsah, který se do původní hry nevešel, nicméně náznaky se objevily v dřívějších trailerech a také v australském muzeu, které má od září otevřenou expozici týkající se právě vývoje Hollow Knight: Silksong.
Podle autorů se v Sea of Sorrow můžeme těšit na nové lokace, souboje a nástroje. Podle všeho bude mít dodatek námořní tematiku a k dispozici bude během roku 2026 na všech platformách pro majitele základní hry zdarma.
Lidé v diskuzích chválí autory, že se už dál neženou za penězi a dodatek, který vypadá, že bude větší než ty k původní hře, uvolní bez poplatku. Někteří v komentářích pod videem dokonce prohlašují, že by jim za dodatek rádi zaplatili a že je škoda, že nemohou.
Vedle toho se také příští rok dočká aktualizace i původní Hollow Knight. Autoři uvolní vylepšenou verzi pro Nintendo Switch 2, která nabídne ještě plynulejší hratelnost (vyšší snímkovou frekvenci), vyšší míru grafických detailů a také podporu displejů s poměrem stran 16:10 a 21:9. Aktualizace je už nyní dostupná na PC v beta verzi na obchodech Steam a GOG.
|
RECENZE: Hollow Knight: Silksong je obtížný megahit mezi nezávislými hrami