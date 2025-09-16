Kvůli rakovině se nedožil vysněné hry. Potkáte v ní jeho postavičku

Ondřej Martinů
Jedna z nejpopulárnějších her roku, Hollow Knight Silksong, skrývá odkaz na oddaného fanouška, který během čekání na vydání prohrál boj s rakovinou. Před smrtí stihl navrhnout postavičku, kterou ve hře vyzvete na souboj.

Hollow Knight: Silksong

04.09.2025 PC, PS4, Switch, Xbox Series X/S, PS5, Switch 2

iDNES.cz

95%
Herní karta

Na hru Hollow Knight Silksong čekali fanoušci dlouhých šest let. Na malou nezávislou hru je to opravdu dlouhá doba, ovšem čekání za to stálo a ze Silksongu se vyklubal herní megahit. Vydání hry se však nedožil jeden z věrných fanoušků prvního dílu, který je ovšem alespoň zvěčněn v novince v podobě vlastní postavičky, kterou mu pomohli autoři vložit do hry.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight Silksong - Seth
Hollow Knight SIlksong - Seth
Hollow Knight: Silksong
59 fotografií

Fanoušek Seth Goldman se na autory ze studia Team Cherry obrátil v roce 2019, tedy těsně po oznámení hry s tím, že se na pokračování opravdu těší, ale zároveň bojuje se vzácným typem rakoviny. A bohužel hned následující rok zemřel, jak popisuje v původním příspěvku na diskusním serveru Reddit jeden z jeho přátel.

Autoři mu však vyšli vstříc a nechali jej během roku 2019 navrhnout jednu z postaviček do hry. Tu pojmenovali po něm a nyní tedy brouka Setha najdete i ve finální hře. Dokonce zde má i svou roli strážce chrámu Shellwood Shrine a nejprve se s ním tedy musíte utkat (jde o miniboss souboj) a následně se s ním spřátelíte a vydáte se pro něj splnit několik úkolů.

Hollow Knight Silksong - Seth

Hollow Knight SIlksong - Seth

Hráči Silksongu oceňují právě tyto malé detaily, kterých je hra prakticky plná. Aby také ne, když autoři hru během uplynulých let opravdu piplali a jak už díky rozhovoru na serveru Bloomberg víme, nechtělo se jim končit vývoj hry a nejradši by ji ještě další roky rozšiřovali. Zároveň přislíbili, že se hře budou věnovat ještě další „měsíce až roky“.

Aktuálně už autoři vydali první aktualizaci, která řeší několik neduhů, například až přehnanou obtížnost soubojů hned v úvodu hry. Opravili také několik chybek a upravili herní ekonomiku, jelikož hráči si stěžovali, že je ve hře příliš málo odměn za které si pak mohou nakupovat vylepšení. Pravděpodobně se ještě dočkáme dalších aktualizací hry.

RECENZE: Hollow Knight: Silksong je obtížný megahit mezi nezávislými hrami

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl hru dopředu před vydáním, nyní pomalu na Silksong vycházejí recenze a většina z nich hru chválí. My jsme udělili téměř perfektní skóre (95 %, viz recenze na Bonusweb.cz) a podle agregátoru hodnocení Metacritic má Silksong zatím 92 bodů ze 100 od kritiků a 90 od hráčů. Rýsuje se tak jako jedna z vůbec nejúspěšnějších her roku, a to jak podle recenzí, tak prodejů, jelikož analytici odhadují, že hru má už asi 5 milionů hráčů.

Vstoupit do diskuse

iDNES.cz

95%

Čtenáři

- Ohodnoťte hru

Pro ohodnocení se musíte přihlásit

%

Nejčtenější

Až se tomu nechce věřit. Rozmáchlou středověkou hru kutí sólo Čech

Připravovanou středověkou hru na hrdiny Legacy of Valor kutí sólo vývojář Filip Husák. „Momentálně nemám čas na nic jiného než na vývoj, rodinu a práci, ale to nevadí. Tento projekt je mým snem,“...

Místo hitu přišla studená sprcha. Pamatujete si ještě tyto zpackané hry?

To, že hra vypadá před vydáním zajímavě, ještě nezaručuje úspěch. Jak v dávné videoherní historii, tak v posledních letech jsme se opakovaně mohli přesvědčit, že i tu nejzajímavější hru může špatná...

Deset skvělých her, které vám patrně znechutí jejich příliš zapálení fanoušci

Někteří lidé nedokážou ovládnout negativní emoce ani při tak odpočinkové záležitosti, jako jsou počítačové hry. Svými emocionálními výlevy a hrubým chováním ovšem kazí zážitek všem ostatním. V...

Nostalgie jako řemen. Muzeum her vyvolá příjemné vzpomínky a potěší duši

Osobitý projekt Muzeum her nabízí několik hodně zajímavých výletů do herní minulosti. Dva jsou přístupné v Praze a třetí v Plzni. Na své si přijdou nejen fanoušci herních klasik, zahrát si lze i na...

Oslavovala vraždu Charlieho Kirka, okamžitě přišla o práci. A nebyla jediná

Vražda amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu a posléze zemřel v nemocnici, vzedmula vlnu solidarity. Někteří naopak...

Kvůli rakovině se nedožil vysněné hry. Potkáte v ní jeho postavičku

Jedna z nejpopulárnějších her roku, Hollow Knight Silksong, skrývá odkaz na oddaného fanouška, který během čekání na vydání prohrál boj s rakovinou. Před smrtí stihl navrhnout postavičku, kterou ve...

16. září 2025 0

Oslavovala vraždu Charlieho Kirka, okamžitě přišla o práci. A nebyla jediná

Vražda amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu a posléze zemřel v nemocnici, vzedmula vlnu solidarity. Někteří naopak...

15. září 2025  10:20 97

Videoherní smrti, které nás z různých důvodů opravdu pobavily

Ve videohrách už jsme viděli stovky skonů ústředních hrdinů, padouchů nebo vedlejších postav. Tady jsou ty, které nám z různých důvodů utkvěly v paměti.

15. září 2025 2

Deset skvělých her, které vám patrně znechutí jejich příliš zapálení fanoušci

Někteří lidé nedokážou ovládnout negativní emoce ani při tak odpočinkové záležitosti, jako jsou počítačové hry. Svými emocionálními výlevy a hrubým chováním ovšem kazí zážitek všem ostatním. V...

14. září 2025 11

Myší skákačka Hela uchvátí roztomilostí. Blíží se ideální rodinná hra

Mezi nejoceňovanější hry letošního Gamescomu patří i kooperativní skákačka Hela. Graficky nádherná pohádka o dvou bílých myškách nejvíce ze všeho připomíná bez mála deset let starý nezávislý hit...

14. září 2025 0

ANKETA: Baví vás herní retro?

Kdo by si rád občas nezavzpomínal na staré zlaté herní časy. Je za tím jen pouhá nostalgie, nebo byla tehdy tráva skutečně zelenější? Jak to máte vy, nám dejte vědět hlasem v anketě.

13. září 2025 4

Nostalgie jako řemen. Muzeum her vyvolá příjemné vzpomínky a potěší duši

Osobitý projekt Muzeum her nabízí několik hodně zajímavých výletů do herní minulosti. Dva jsou přístupné v Praze a třetí v Plzni. Na své si přijdou nejen fanoušci herních klasik, zahrát si lze i na...

13. září 2025 3

40 let Maria. Slavný instalatér opět zamíří do filmu, chystají se další hry

V sobotu 13. září uběhne v Japonsku přesně 40 let od vydání hopsačky Super Mario Bros. s dnes již proslulým kníratým instalatérem. Nintendo u té příležitost odvysílalo nezvykle v pátek svůj pořad...

12. září 2025  17:44 0

RECENZE: Hollow Knight: Silksong je obtížný megahit mezi nezávislými hrami

95 %

Fanoušci hry Hollow Knight roky netrpělivě čekali na pokračování, které jim autoři slíbili už v roce 2019. A dlouhé čekání se vyplatilo. Hollow Knight: Silksong je jejich vysněnou hrou, kterou budou...

Switch 2
12. září 2025 2

Stahujte zdarma hned tři vynikající hry. Na jedné ujíždí i miliardář Musk

Epic Store tentokrát rozdává hned tři PC hry zdarma a všechny stojí za zahrání. Na své si přijdou fanoušci strategií, stříleček i ti, kteří rádi potrápí šedou kůru mozkovou.

12. září 2025 1

Místo hitu přišla studená sprcha. Pamatujete si ještě tyto zpackané hry?

To, že hra vypadá před vydáním zajímavě, ještě nezaručuje úspěch. Jak v dávné videoherní historii, tak v posledních letech jsme se opakovaně mohli přesvědčit, že i tu nejzajímavější hru může špatná...

11. září 2025 8

RECENZE: NHL 26 je jasným krokem dopředu, obzvláště v jednom režimu

75 %

Od nového ročníku nejlepší (a bohužel i jediné) hokejové série na domácí herní konzole se revoluce nečekala a samozřejmě také nepřišla. To ovšem neznamená, že by šlo o vyhozené peníze, obzvláště...

PS5
11. září 2025 9

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.