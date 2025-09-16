Na hru Hollow Knight Silksong čekali fanoušci dlouhých šest let. Na malou nezávislou hru je to opravdu dlouhá doba, ovšem čekání za to stálo a ze Silksongu se vyklubal herní megahit. Vydání hry se však nedožil jeden z věrných fanoušků prvního dílu, který je ovšem alespoň zvěčněn v novince v podobě vlastní postavičky, kterou mu pomohli autoři vložit do hry.
Fanoušek Seth Goldman se na autory ze studia Team Cherry obrátil v roce 2019, tedy těsně po oznámení hry s tím, že se na pokračování opravdu těší, ale zároveň bojuje se vzácným typem rakoviny. A bohužel hned následující rok zemřel, jak popisuje v původním příspěvku na diskusním serveru Reddit jeden z jeho přátel.
Autoři mu však vyšli vstříc a nechali jej během roku 2019 navrhnout jednu z postaviček do hry. Tu pojmenovali po něm a nyní tedy brouka Setha najdete i ve finální hře. Dokonce zde má i svou roli strážce chrámu Shellwood Shrine a nejprve se s ním tedy musíte utkat (jde o miniboss souboj) a následně se s ním spřátelíte a vydáte se pro něj splnit několik úkolů.
Hráči Silksongu oceňují právě tyto malé detaily, kterých je hra prakticky plná. Aby také ne, když autoři hru během uplynulých let opravdu piplali a jak už díky rozhovoru na serveru Bloomberg víme, nechtělo se jim končit vývoj hry a nejradši by ji ještě další roky rozšiřovali. Zároveň přislíbili, že se hře budou věnovat ještě další „měsíce až roky“.
Aktuálně už autoři vydali první aktualizaci, která řeší několik neduhů, například až přehnanou obtížnost soubojů hned v úvodu hry. Opravili také několik chybek a upravili herní ekonomiku, jelikož hráči si stěžovali, že je ve hře příliš málo odměn za které si pak mohou nakupovat vylepšení. Pravděpodobně se ještě dočkáme dalších aktualizací hry.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl hru dopředu před vydáním, nyní pomalu na Silksong vycházejí recenze a většina z nich hru chválí. My jsme udělili téměř perfektní skóre (95 %, viz recenze na Bonusweb.cz) a podle agregátoru hodnocení Metacritic má Silksong zatím 92 bodů ze 100 od kritiků a 90 od hráčů. Rýsuje se tak jako jedna z vůbec nejúspěšnějších her roku, a to jak podle recenzí, tak prodejů, jelikož analytici odhadují, že hru má už asi 5 milionů hráčů.