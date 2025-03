Příliš extrémní i na 18+. Nový horor málem zakázali

Ohledně chystaného dílu hororové série Silent Hill s označením „f“ se rozhořela malá kontroverze, když australská komise pro stanovení věkové hranice přístupnosti hru odmítla hodnotit. Podle posledních informací bylo ovšem toto rozhodnutí odvoláno a Silent Hill f stále čeká na verdikt, zda se v Austrálii bude prodávat. Jisté to nicméně pořád nemá.

Nebylo by to však poprvé, co tato země odmítla povolit prodej hry ze série Silent Hill, stejná situace totiž nastala už v roce 2008 u dílu Homecoming, který zde byl předběžně zakázán na základě toho, že se ve hře vyskytovala drsná vyobrazení usekaných končetin. Tyto prvky byly nakonec ve finální verzi zmírněny a Homecoming se tak nakonec prodávat mohl.

Silent Hill f bude bezesporu hodně drsná hra. Japonské komise, které udělují věkové hodnocení přístupnosti, totiž vůbec poprvé v historii této slavné série sáhly po hodnocení 18+. Dosavadní díly, které byly už dlouho známé děsivými scénami i spoustou násilí, přitom v Japonsku dostávaly pravidelně hodnocení přístupnosti buď od 15, anebo od 17 let.

Silent Hill f bude po třinácti letech prvním plnohodnotným novým dílem série. Ta měla mezi roky 2012 až 2023 dlouhou mezeru, kde nevyšlo nic nového, následně se fanoušci konečně dočkali krátkého dílu The Short Message a také velice úspěšného remaku Silent Hillu 2.

Nový díl vyvíjí studio NeoBards Entertainment a se scénářem pomáhá i autor vystupující pod pseudonymem Ryukishi07, který je známý svou hororovou sérií When They Cry. Hra se odehrává v šedesátých letech v Japonsku a sleduje příběh Šimizu Hinako, studentky střední školy. Městečko, ve kterém Hinako chodí do školy, jednoho dne pohltila mlha a z ní se následně vynořily bizarní nestvůry.

Hra bude zřejmě následovat zavedený žánr těchto hororových titulů, kdy se hlavní hrdinka sice bude umět ohánět zbraněmi na blízko, na všechny nestvůry to však nemusí stačit. Dojde i na řešení hádanek i konverzace. Hra zatím nemá oficiální datum vydání, ovšem na základě toho, že již prochází hodnoceními stanovující věkovou hranici se lze domnívat, že vydání může být i celkem blízko.