Videoherní ceremoniál Game Awards, kde se budou předávat ocenění za uplynulý rok se blíží a pomalu se vyostřují názory, která hra by měla získat titul hry roku. Letošní nabitý rok má hned několik horkých kandidátů a na přední příčce je RPG hra Clair Obscur: Expedition 33. Jak v průběhu roku hráči objevovali další zajímavé tituly, tak se množí i názory, že by přeci jen mohl vyhrát i někdo jiný. A některé známé osobnosti na herní scéně svou frustraci ventilují i veřejně.
Třeba jako Kanaďan Michael Grzesiek, který je známým streamerem vystupujícím pod pseudonymem Shroud. V jednom ze streamů se totiž opřel právě do Expedition 33, když prohlásil, že titul hry roku musí vyhrát jeho nová oblíbená multiplayerová hra Arc Raiders. Souběžně s tím totiž dodal, že „ta hra s expedicí nesmí vyhrát, absolutně ne.“
|
Postapokalyptický survival táhne, Arc Raiders přepisují vlastní rekord
Svá slova později mírnil prohlášením, že by se měly udělat dvě kategorie „hlavní hry roku“, jedna pro singleplayer tituly, druhá pro multiplayerovky. Podle něj totiž singleplayerové hry mají daleko větší šanci na získání titulu. Připomínáme však, že v minulosti na Game Awards už zvítězily multiplayerové tituly, například Overwatch nebo It Takes Two.
Do Shrouda se následně opřel další velký streamer, Asmongold, který nešetřil urážkami. Vzkázal mu, že hráči multiplayerových her jsou v případě zájmu o herní ocenění v minoritě a že by si měl Expedition 33 nejprve zahrát, aby věděl o čem mluví. „Za dvacet let se lidi budou pořád ohlížet a říkat, že byla Expedition 33 skvělá. Ale za dvacet let si zároveň na Arc Raiders nikdo ani nevzpomene“, tvrdí Asmongold.
Spolu s Asmongoldem se do Shrouda pustila i celá řada hráčů na sociálních sítích, kteří si naopak přejí vítězství Expedition 33. A spoustě lidí samozřejmě také vadí, že kritizuje něco, co sám ani nehrál.
Shroud z hádky nakonec vybruslil prohlášením, že pokud Clair Obscur: Expedition 33 skutečně vyhraje titul hry roku, tak si jej zahraje, jinak ale ne. Arc Raiders zůstává jeho favoritem.
Předávání videoherních ocenění v rámci ceremoniálu Game Awards se letos koná 11. prosince. Seznam nominací očekáváme v druhé polovině listopadu. Obecně se očekává, že Clair Obscur: Expedition 33 bude nominováno hned na několik ocenění, stejně tak mají naději další úspěšné tituly, jako třeba Death Stranding 2, Hades 2, Donkey Kong Bananza nebo Hollow Knight: Silksong.