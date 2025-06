Fanoušky slavné „Skyrim babičky“ loni zarmoutila zpráva, ve které tehdy 88letá Shirley Curry oznámila, že pověsí svou streamerskou kariéru na hřebík. Prý ji začalo natáčení videí k smrti nudit. Jenže láska k videohrám zřejmě nakonec zvítězila a za pár týdnů už znovu začala na server YouTube přidávat nová videa ze Skyrimu.

Její tvorba nyní zahrnuje i více vlogů, ve kterých si povídá s diváky a vypráví příběhy, fanoušky pak potěšila během uplynulého víkendu, kdy vydala první dvě epizody nové série, ve které se pouští do hraní předělávky Oblivionu. Ta vyšla koncem dubna a naší recenzi na hru najdete zde.

Ačkoliv už při vydání původní hry z roku 2006 bylo babičce 70 let, její nadšení pro předělávku neutichá ani v aktuálních 89 letech. Komentuje především vylepšenou grafiku hry, která využívá Unreal Engine 5 a také si všímá rozdílů v ovládání oproti Skyrimu, se kterým má doposud nejvíce zkušeností.

Shirley Curry The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Následně se začne potulovat po nedalekém městě až nakonec zabloudí v jeskyních. A dojde i na pověstné páčení zámků, jehož minihra přijde spoustě hráčů frustrující, a Shirley Curry jakbysmet. Nakonec to vzdává a používá automatické páčení, čemuž se koneckonců ani nelze divit. Doufáme však, že ji předělávka Oblivionu zabaví na co nejdéle.

Shirley Curry původně před devíti lety umístila na internet záznam ze svého průchodu legendární hrou Skyrim a ani v nejmenším netušila, že jí to změní život. Ze zhruba patnáctiminutového videa se stal virální hit, který sbíral desítky tisíc zhlédnutí každou hodinu, její e-mail byl zahlcený pozitivními vzkazy.

To bylo v roce 2016, od té doby natočila podobných videí bezpočet, a stala se tak v komunitě legendou (viz náš článek). Aktuálně má její youtubový kanál přes 1,3 milionu odběratelů, portál Gameumentary o ní natočil půlhodinový dokument a hlavní vývojář Todd Howard dokonce slíbil, že ji zahrne jako NPC postavu do chystaného pokračování.