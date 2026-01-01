Navrhnout videoherní monstra, která působí originálně a dokážou v hráčích probudit nějaké emoce, je pro vývojáře poměrně obtížná disciplína. Někdy se jim to ovšem povede tak dobře, že se do nich fanoušci platonicky zamilovávají. Nebo je k nim aspoň přitahuje silný chtíč. Pojďme se na některá taková podívat.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Princezna Mileena neodmyslitelně patří k sérii Mortal Kombat už od jejího druhého dílu z roku 1993. Na první pohled je s ní vše v pořádku a v sexy fialovém kostýmku by mohla vystupovat ve strip klubech. Problém je, že byla infikována krví monstrózních Tarkatanů, což jí ve výsledku zcela zdeformovalo čelist.
Ta je tak plná ostrých zubů, které by jí záviděla lecjaká šelma. Ani to však nezabránilo tomu, aby se z Mileeny nestal fenomén, co v popularitě překonává i její pohlednější sestru Kitanu. V průběhu série i filmových adaptací byla zobrazena mnoha způsoby a povětšinou svá ústa milosrdně skrývá za rouškou. Jejím patrně nejslavnějším zpodobněním je ovšem obleček nazvaný Flash Pits, což jsou vlastně jen zkrvavené obvazy sotva zakrývající intimní místa.
To jste měli slyšet ten křik, když bylo oznámeno, že na ní v jednom z pozdějších dílů nezbude místo. Fanoušci si ji vydupali zpět alespoň v dodatečném premiérovém balíčku. Je oblíbená i v pornografických snímcích, kde ovšem tvůrci „zapomínají“, že z hlediska příběhového kánonu je Mileena „na holky“.
Lady Dimitrescu, hlavní záporačka ze skvělého Resident Evil VIII: Village, se vyznačuje mimořádně bujným poprsím, bledou pokožkou, širokým kloboukem a především obřím vzrůstem. Grafický designér Tomonori Takano se prý při jejím návrhu kromě klasických upírských hororů inspiroval japonskou mytologií, komedií Addamsova rodina, ale i Alžbětou Báthoryovou, známou u nás jako Čachtická paní. Výsledkem je na první pohled distingovaná dáma, která ovšem u některých fanoušků vzbuzuje úplně jiné pocity, než asi autoři zamýšleli.
Z bezmála tři metry vysoké upírky se stala nečekaná sexuální ikona. Sociální sítě na to konto zaplavila spousta různých vtípků a koláží, z nichž většina má znatelně erotický nádech. „Nejvíce mě překvapily komentáře, ve kterých lidé píšou, že by chtěli být pronásledovaní,“ podivoval se Takano v rozhovoru pro magazín IGN. Kdyby šlo ale jen o to pronásledování... jiní píší i o tom, že touží, aby po nich šlapala, zvedala je, nebo se do nich dokonce zakousla.
Lady Dimitrescu má mimochodem i tři dcery, ty už jsou ovšem jen pro ty nejotrlejší.
Už dlouho před vydáním Baldur’s Gate 3 na sebe vývojáři ze studia Larian strhli pozornost tím, že při jisté kombinaci atributů a předešlých rozhodnutí, můžete navázat pohlavní styk s medvědem. V plné verzi ale zašli ještě dál a umožnili vám pomilovat se i s nechutným Mindflayerem.
A hráči to samozřejmě s radostí dělají, protože za to kromě pohrdání svých virtuálních přátel získají i achievement Mind Blown. Ten má napříč platformami cca 5% ze všech hráčů, což nám tak trochu podkopává víru v lidstvo.
Není to ale jen o úchylných mužích, své neobvyklé fantazie můžou (a také to s oblibou dělají) ve hrách realizovat i ženy. Důkazem budiž série Mass Effect, které se kvůli široké nabídce mimozemšťanů, s nimiž můžete mít sex, někdy přezdívá vesmírné porno. Pánové mají výběr v podstatě konzervativní a čekají na ně jen humanoidé, jejichž odchylky od normálu jsou někde na úrovni extrémnějších bodymodifikací. Například Asarianky jsou modré, Kvariani mají zase hodně neortodoxní kosmetické doplňky.
Pokud ale hrajete za ženu, můžete sdílet lože i s Garrusem z rasy Turianů. Ti vypadají tak trochu jako kříženec ještěrky, ptáka a želvy, mají tělo pokryté pancířem, místo prstů drápy a z těl jim ční různé výčnělky. Ale znáte to, láska i hory přenáší a Garrus je jednou z nejsympatičtějších postav vůbec, takže lze dohledat i spoustu homosexuálních fanfikcí.
Thane Krios je elitní zabiják z rasy Drellů a i když jeho zelený obličej neprozrazuje žádné emoce, nese si s sebou děsivé trauma. To mu ženské postavy mohou pomoci zmírnit a také to s oblibou dělají, jeho dějová linka patří podle mnohých mezi ty nejlépe napsané.
Dosud zmíněné postavy sice nejsou příliš pohledné, alespoň jsou však z masa a kostí. To Detektive Nick Valentine je kompletně syntetický. Ani to mu však nebrání být podle mnohých tou vůbec nejvíce sexy postavou ze světa Falloutu. I když v původním scénáři nemá žádnou milostnou linku, fanoušci ji pomocí modifikací rychle doplnili.
Čím to je, že tato „hora šrotu“ vzbuzuje takové emoce? Odpověď je jednoduchá, může za to herec Stephen Russel, který mu propůjčil hluboký, chraplavý, uklidňující a trochu cynický hlas. Navíc má image noirového detektiva v baloňáku a temnou minulost, která ženy láká k pokusům ho napravit.
Stejný efekt má na opačné pohlaví „anarchistka“ Jinx z League of Legends. Zpopularizoval ji seriál Arcane, který odhalil její nelehké dospívání a i když teď působí jako neřízená střela se zálibou v páchání destrukce, muži nyní vidí, že hluboko uvnitř je křehká a potřebuje vřelý dotyk.
Rozhodně nejde o prvoplánovou krásku, její image spíše připomíná komiksovou Harley Quinn. Má bledou pleť pokrytou tetováními a modré copy, které jsou tak dlouhé, že je vláčí po zemi. Její výrazný vizuál láká mnoho cosplayerek… samozřejmě i těch hanbatých ze stránek pro dospělé (a všechny ostatní, co klikem potvrdí, že jim už bylo 18 let).
Pyramid Head je jedním z nejděsivějších herních monster vůbec a jeho řádění v Silent Hillu 2 potrápilo mnohé hráče. Přesto se najdou i takoví, pro něž je daleko více než zdrojem frustrace. Jeho ikonická maska a výrazná muskulatura z něj dělají dokonalý BDSM idol. Sexuální podtext není tentokrát jen bláznivou fantazií hráčů, ale tvůrčím záměrem.
Lidé totiž zhusta spekulují nad významem některých jeho scén, podle některých dokonce sám znásilňuje slabší monstra. Když se jako hostující charakter objevil v multiplayerové vyvražďovačce Dead by Daylight, hodně se řešil tvar jeho pozadí. Po stížnostech hráčů dokonce vyšla záplata, která jeho podobu výrazně upravovala.
Při projíždění výročních statistik serveru Pornhub jsem mezi nejvyhledávanějšími herními postavami našel i Slime z Genshin Impactu. Což je na první pohled zajímavé, protože jde jen o amorfní kouli slizu. Vygooglovat příčiny ovšem bylo snadné.
Za vše může „digitální umělec“, co si na sociálních sítích říká ViciNeko. Ten totiž tyto roztomilé příšerky využívá pro tvorbu hodně ujeté pornografie. Jde o poctivou japonskou školu, pravé hentai, ve kterém jsou mladičké bezbranné dívky terorizovány obrovskými chapadly. Tohle je asi jediný obrázek z jeho tvorby, co si na našich stránkách ještě dovolíme publikovat.
No a pak je tu svět Nintenda, jehož infantilní postavičky „rajcují“ až překvapivé množství lidí. Tady už však nebudeme hledat příčiny v odchylkách lidské sexuality, ale prostě jen ve specifikách internetového prostředí. Pikaču se sice na Pornhubu pravidelně umísťuje v top pětce nejvyhledávanějších postav, málokdo chce ale vidět v akci samotnou „žlutou myš“. A to ani kdyby jí namluvil sexy Ryan Reynolds jako ve filmové adaptaci Detektiva Pikaču.
Ve skutečnosti totiž lidé touží po tematicky oblečených cosplayerkách. Kombinace explicitní pornografie s roztomilostí a laskavostí chlupatého zvířátka je pro některé jedince výjimečně dráždivá. Právníci Nintenda, kteří se s fanoušky neváhají soudit o každou prkotinu, jsou přitom proti tomuto fenoménu prakticky bezbranní.
Pikaču je sice ze stáje Nintenda nejoblíbenější postavičkou, ale ani ostatní se nenechávají zahanbit. Například takový Mário byl v choulostivých situacích zobrazen nesčetněkrát (včetně legendárního pornoherce Rona Jeremyho), ostatně jeho profese instalatéra ho k tomu tak nějak předurčuje.
Nechtěnou obětí memové kultury se pak stal i nebohý záporák Waluigi. Ten vlastně vznikl jen proto, aby měl Mario proti hrát tenis a ani za 25 let své kariéry to nedotáhl na vlastní hru. Ovšem u fanoušků našel zastání. Až moc veliké.
Vzniklo tak obrovské množství memů, vtipů a videí, v nichž kníratý outsider dostává do vínku propracované tělo. Jeho specifické oslavné tanečky mu pak propůjčují image zkušeného svůdce, který je na úplně jiné úrovni než jeho infantilní kolegové.
