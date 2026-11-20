Tak jsme se konečně dočkali, po předlouhých třinácti letech vyšel další díl série Grand Theft Auto. A je přesně tak dobrý, jak jsme si všichni vysnili (viz naše recenze). Je venku teprve pár hodin, a tak ho lidé zatím jen nesměle oťukávají a kloužou po povrchu. Jak ale budou hru objevovat více a více, lze předpokládat, že veřejný prostor rozčeří i daleko větší kontroverze, než že hra běží jen ve 30 snímcích za sekundu. Ony totiž poněkud vzepjaté reakce k této sérii neodmyslitelně patří. Zcela v souladu se svým sebevědomým názvem studio Rockstar rádo provokuje a balancuje na hraně už od samotných počátků.
Během minihry můžete rytmickým mačkáním tlačítek „přirážet“, dokud svou partnerku neuspokojíte. Celá tahle sranda stála vývojáře více než 20 milionů dolarů.