Má komiks, film i hru, teď uvidíme Scotta Pilgrima v animáku od Netflixu

Scott Pilgrim je komiksová série od autora Bryana Lee O’Malleyho, která vycházela mezi lety 2004 až 2010. Znát však spíše budete film od režiséra Edgara Wrighta z roku 2010 se známými herci jako je Michael Cera, Chris Evans, Kieran Culkin nebo Aubrey Plaza. Ten samý rok pak vyšla i herní adaptace na Xbox 360 a PlayStation 3.

Scott Pilgrim je příběh inspirovaný videoherní kulturou, především žánrem mlátiček. Ačkoliv jde zároveň i o romantický příběh, ve kterém hlavní hrdina musí porazit sedm zlých expřítelů tajemné krásky a vydobýt si tak její srdce, není tu nouze o různé počitadla úderů, knokauty, zběsilou jízdu na skateboardu či extra životy.

Právě po zmíněné komiksové předloze, filmu i hře se dočkáváme v podání Netflixu i animovaného seriálu, který by měl adaptovat právě grafický styl komiksů a přiblížit jej tak divákovi. Skvělou zprávou navíc je, že se vrací kompletní herecké obsazení z filmu, a svou roli si tak zopakuje jak Michael Cera, tak i spousta dalších.

Seriál s celým názvem „Scott Pilgrim jde na věc“ budeme moci zhlédnout na Netflixu už 17. listopadu. Pokud vás seriál zaujal, máte tedy ještě nějaký čas se kouknout na stále obstojný film nebo si zahrát hru, která byla shodou okolností na přelomu loňského a letošního roku vydána znovu pro moderní konzole a počítače.

A jen tak mimochodem, jde v podstatě o splnění autorova snu, který se o animovanou adaptaci snažil už společně s filmem před třinácti lety. Tehdy alespoň vyšel kratší snímek (Scott Pilgrim vs. the Animation), který ukazoval, jak by taková věc mohla vypadat. Je tedy jasné, že na plnohodnotné verzi od Netflixu se tedy autor musel opravdu vyřádit, když na ni čekal tak dlouho.

Bryan Lee O’Malley však zároveň na svém profilu na Instagramu napsal: „Není to jako v komiksech. Ty už jsem napsal a vy si je můžete přečíst kdykoliv. Seriál je samostatná věc ve spoustě ohledů. Nečekejte, že to vše bude slovo od slova stejné. Čeká vás spousta zábavných překvapení.“