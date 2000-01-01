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Už několik let slýcháme o chystané české hře Scarlet Deer Inn, která zaujala hráče po celém světě originálním stylem vyšívané grafiky. Autoři nyní konečně oznámili, kdy hra vyjde a potěšili nás. Na Scarlet Deer Inn už totiž nebudeme muset dlouho čekat.
Autor: Attu Games
Za hrou Scarlet Deer Inn stojí studio Attu Games, které znáte jako autory metroidvanie Feudal Alloy z roku 2019. Novinka je jejich dosud nejambicióznější projekt.
Autor: Attu Games
Scarlet Deer Inn má totiž opravdu originální přístup k herní animaci. Ta je totiž složena z ručně vyšívaných obrazců. Hra je díky tomu opravdu osobitá, s žádnou jinou si ji nespletete.
Autor: Attu Games
A aby té stylovosti náhodou nebylo málo, atmosféru podpoří i hudba nahraná pomocí tradičních hudebních nástrojů.
Autor: Attu Games
O čem hra má být? Vypráví příběh Elišky, matky dvou dětí, která se po rodinné tragédii vydává na průzkum temného světa.
Autor: Attu Games
Ačkoliv může zkraje působit jako historická hra, ve skutečnosti jde o fantasy plné roztodivných kouzelných stvoření i příšer.
Autor: Attu Games
Žánrově jde o 2D plošinovku naředěnou logickými hádankami, jako svojí hlavní inspiraci zmiňují vývojáři produkci japonského studia Ghibli a ságu o Zaklínači.
Autor: Attu Games
Již od roku 2024 je dostupná demoverze hry, kterou si můžete zdarma vyzkoušet na Steamu.
Autor: Attu Games
Demoverze vám ukáže hezký kousek hry, v mnoha ohledech nám připomíná třeba Pentiment, ovšem zároveň je o něco svižnější a méně upovídaná.
Autor: Attu Games
Hra se v roce 2023 stala virální. „Ahoj, dělám hru, ve které mají všechny postavy vyšívané animace,“ napsala Eva Navrátilová na svůj soukromý účet a připojila jedenáctisekundové video.
Autor: Attu Games
Ukázka ze hry rázem obdržela přes 200 tisíc lajků a přes 25 milionů zobrazení. Sdílely jej i takové legendy herního průmyslu, jako Jordan Mechner nebo Josh Sawyer.
Autor: Attu Games
Pro ty, kdo novinku od studia Attu Games netrpělivě vyhlížejí, je asi nejdůležitější nová informace týkající se data vydání. Autoři totiž oznámili, že hra vyjde 21. července.
Autor: Attu Games
Zahrají si ji ovšem zatím pouze PC hráči, byť se do budoucna počítá i s porty na konzole, ty však dorazí později.
Autor: Attu Games
Samozřejmostí je u hry Scarlet Deer Inn i podpora češtiny. Na další obrázky ze hry se podívejte ve zbytku galerie.
Autor: Attu Games
Scarlet Deer Inn
Autor: Attu Games
Scarlet Deer Inn
Autor: Attu Games
Scarlet Deer Inn
Autor: Attu Games
Scarlet Deer Inn
Autor: Attu Games
Scarlet Deer Inn
Autor: Attu Games
Scarlet Deer Inn
Autor: Attu Games