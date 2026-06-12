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Na tu se opravdu těšíme. Unikátní česká hra už je za rohem

Ondřej Martinů
Už několik let slýcháme o chystané české hře Scarlet Deer Inn, která zaujala hráče po celém světě originálním stylem vyšívané grafiky. Autoři nyní konečně oznámili, kdy hra vyjde a potěšili nás. Na Scarlet Deer Inn už totiž nebudeme muset dlouho čekat.
Scarlet Deer Inn Scarlet Deer Inn Scarlet Deer Inn Scarlet Deer Inn Scarlet Deer Inn Scarlet Deer Inn Scarlet Deer Inn Scarlet Deer Inn Scarlet Deer Inn Scarlet Deer Inn Scarlet Deer Inn Scarlet Deer Inn

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