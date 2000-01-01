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Smrt legendárního herce sira Patricka Stewarta zasáhla naši redakci víc, než jsme ochotni si přiznat. Byl to pan herec, který ovládl nejenom divadelní, filmové a seriálové světy, ale i ty herní. Jako hráči vzpomínáme na jeho nejvýraznější videoherní role.
Autor: archiv / X
Sir Patrick Stewart byl, je a vždy bude jedním z mých nejoblíbenějších herců. Životem mě provází od raného dětství, kdy se na obrazovce České televize objevoval jako Jean-Luc Picard. Pro mnohé dnešní hráče je koncept lineární televize něco nepochopitelného a ani já bych se k němu nikdy vrátit nechtěl. Z čistě nostalgického hlediska ale mělo čekání na čtvrtou hodinu odpolední, kdy se vysílal Star Trek: Nová generace, své kouzlo. Jako dítě jsem měl sledování dovolené jen v případě, že jsem si celý den hrál venku, šel si zaplavat do řeky a neoxidoval doma. Pro pamětníky ještě dodám, že televizorem, na kterém jsem seriál sledoval, byla Tesla Merkur 4160 AB s černobílou obrazovkou o úhlopříčce 31 cm.
Autor: archiv / X
Role Jean-Luca Picarda se stala siru Patricku osudnou. Sám mnohdy vtipkoval, že hrál tolik Shakespearovských rolí, ale celý svět si ho bude pamatovat jako kapitána hvězdné lodi Enterprise. „A to je v naprostém pořádku,“ říkal. Podařilo se mu stvořit nezapomenutelného hrdinu, který nejdřív volil diplomacii, rozvahu a nadhled před konfliktem. Jeho moudrost a empatie se zapsaly nesmazatelným písmem do filmové a televizní historie. Díky nim budou navždy Jean-Luc Picard, jeho chování a názory relevantní. Sir Patrick ho ztvárnil v sedmi sériích seriálu Star Trek: Nová generace, čtyřech celovečerních filmech a třech sériích seriálu Star Trek: Picard. Mihl se také v úvodní epizodě seriálu Star Trek: Hluboký vesmír devět.
Autor: archiv / X
Člověk by řekl, že se v kariéře sira Patricka nemůže objevit žádná role, která by svým významem sahala Jean-Lucovi Picardovi po kotníky. Chyba lávky! Neméně důležité se totiž ukázalo jeho ztvárnění Charlese Xaviera alias Profesora X z filmové série X-Men. Mentor mutantů vždy bojoval proti předsudkům a xenofobii a snažil se vytvořit svět, ve kterém by žili s lidmi bok po boku. Charles s tváří sira Patricka byl vždy laskavý, otevřený, upřímný a šlo mu o dobro. Tuto roli ztvárnil v devíti filmech, přičemž ten poslední – Avengers: Doomsday bude mít premiéru 17. prosince, čili půjde o roli in memoriam. Sluší se dodat, že komiksový Profesor X je z jiného těsta. Je to vypočítavý manipulátor často sledující hlavně vlastní cíle.
Autor: archiv / X
Sir Patrick byl sám člověkem, který neměl žádné předsudky, a to taktéž v oblasti umění. Působil nejenom na divadelních prknech a před kamerami, ale cizí pro něj nebyly ani role ve videohrách. Tou první byl král Richard alias Richard LeGré z prvního dílu legendárního krokovacího dungeonu pro PC Lands of Lore: The Throne of Chaos.
Autor: archiv / X
Nutno dodat, že hlas sira Patricka zazněl pouze v CD verzi hry z roku 1994, ta původní a o rok starší ho na disketách kvůli nedostatku místa na fyzických médiích postrádala.
Autor: BW
V nejvíc videohrách samozřejmě sir Patrick ztvárnil nepřekvapivě Jean-Luc Picarda. Toto není v žádném případě kompletní výčet jeho digitálních vystoupení, ale pojďme se na ta nejvýznamnější z nich podívat. Star Trek: The Next Generation – A Final Unity z roku 1995 je klasická PC point ‚n’ click adventura pro MS-DOS, která žánr kombinuje s taktickými bitvami ve vesmíru. Příběh se točí kolem zaniklé mimozemské civilizace a jejího artefaktu, jehož nalezení rozpoutá spor mezi Federací a Romulany. Do konfliktu se pak zamotají další známé rasy.
Autor: archiv / X
Star Trek Generations je typickým produktem své doby. Byť jde o počítačovou hru založenou na stejnojmenném snímku z roku 1994, který byl u nás uveden jako Star Trek: Generace, vyšla o celé tři roky později. Opět jde o žánrového hybrida, který v sobě kombinuje střílečku z první osoby (FPS) a adventuru se špetkou strategie. Ve hře jsou i FMW videa ze zmíněného sedmého filmu, ve kterém se poprvé díky časové anomálii setkaly legendy Federace Jean-Luc Picard a James T. Kirk. Tato hra určitě nepatří k těm nejlepším z vesmíru Star Treku.
Autor: archiv / X
PC hráči se dočkali spousty exkluzivních Star Trek titulů, ať už byla jejich kvalita jakákoliv. Po Star Trek: The Next Generation – A Final Unity a Star Trek Generations se stala další takovou hrou 3D akční adventura Star Trek: Hidden Evil. V ní už se hráči na rozdíl od předchozích dvou videoher setkali s plně polygonovými postavami. Příběh navazuje na devátý film Star Trek: Insurrection (u nás Star Trek: Vzpoura) a kromě sira Patricka Stewarta jako Jean-Luca Picarda si zopakoval svou nejslavnější roli i Brent Spiner jako Data.
Autor: archiv / X
Star Trek: Armada je PC hrou, která sklízela ve své době zasloužené ovace. Jde totiž o vesmírnou strategii v reálném čase (RTS), v níž se utkává Federace, Klingoni, Romulani a Borgové ve vtahujících a napínavých bitvách. Sir Patrick v ní ztvárnil dokonce dvě role. Jednou z nich je samozřejmě Jean-Luc Picard, tou druhou je klon Locuta z Borgů. Tato hra je jednou z nejlepších ze startrekovského vesmíru. Byla také komerčně úspěšná a herními kritiky ceněná. Vyšla v roce 2000 a hned o rok později se díky své oblíbenosti dočkala pokračování.
Autor: archiv / X
V roce 2000 vyšla povedená vesmírná akce Star Trek: Invasion, která se stala exkluzivním titulem pro první PlayStation. Zajímavostí také je, že jde o jediný Star Trek titul, který pro první konzoli od Sony vyšel. To byste neřekli, co? V řadě kosmických lodí se utkáte ve vesmíru i v atmosférách planet s mnoha po zuby ozbrojenými nepřáteli. Tato vesmírná akce byla báječně hratelná i díky tomu, že jí byli pověřeni lidé na slovo vzatí – vývojářský tým Warthog Games. Již bohužel zaniklé studio bylo tvůrcem legendární a nezapomenutelné trilogie Colony Wars. Pokud jste ji na PS1 nehráli, tak vězte, že šlo o nejlepší sérii vesmírných stříleček pro tuto platformu. Kam se hrabal Wing Commander!
Autor: archiv / X
Borgové se během původního vysílání seriálu Star Trek: Nová generace stali jednou z nejpopulárnějších ras ze Star Treku. Filmaři i herní vydavatelé si toho byli vědomi. Strategie v reálném čase Star Trek: Armada, v níž hrají Borgové velkou roli, se hned v roce 2001 – tedy rok po svém vydání, dočkala pokračování. Star Trek: Armada II se ponořila ještě více do tematiky Borgů, kteří se stali v této RTS hlavními nepřáteli. Hraní za tuto biomechanickou rasu přinášelo zajímavé herní prvky – třeba asimilování celého vesmírného plavidla nepřátel. I když byla jednička z našeho pohledu významnější, i dvojka si našla v srdcích fanoušků místo.
Autor: archiv / X
Jaké je to být komandérem vesmírné lodi Federace? Přesně takovou možnost nabídl Star Trek: Bridge Commander. Není to vyloženě střílečka, ani omylem nejde o strategii, jde prostě o vesmírný simulátor velitele vesmírné lodi, na který hledíte z můstku z pohledu první osoby. Svého času, tím myslíme rok 2002, byla úspěšná. I když nešlo o největší komerční hit, co se franšízy týče, své fanoušky, a to nejenom z řad Trekkies, si získala. Hra byla dobře přijata i kritiky, kteří cenili její věrnost předloze i účast Sira Patricka. Ten ve hře slouží jako váš mentor.
Autor: archiv / X
Sir Patrick se objevil i v dalších startrekovských hrách jako například Star Trek: Starfleet Command III. Nedaboval zde samozřejmě nikoho jiného než kapitána Jean-Luca Picarda. Tento titul je vesmírným simulátorem bojů plavidel, v němž se Federace potkává s Klingony, Romulany a Borgy. První tři frakce mají vlastní kampaně, za biomechanické Borgy lze hrát ve skirmishi a v multiplayeru.
Autor: archiv / X
Už první díl Star Trek Voyager: Elite Force pro PC a PlayStation 2 byl skvělý. Přinesl totiž hráčům jeden z nejlepších konfliktů s Borgy. Dvojka, která vyšla exkluzivně pro PC (fňuk), šla ještě dál. Opět se zde utkáte se zlověstnou biomechanickou rasou, která chce asimilovat celý vesmír. Vrátil se skvělý prvek v podobě adaptování štítů Borgů proti vašim zbraním. Po pár výstřelech se jim přizpůsobili a začali bít imunní. Novinkou se stala minihra s převáděním energii. Trikordér sehrál taktéž velkou roli v odhalování defektů v prostředí a následné cesty dál. Kromě sira Patricka v rolu Jean-Luca Picarda se vrátil i Tim Russ z Voyageru jako Tuvok.
Autor: archiv / X
Dost už ale bylo Picarda. Pojďme se podívat na některá videoherní zpracování Charlese Xaviera alias Profesora X. Jedno z nejzajímavějších a nejnápaditějších je v akci X2: Wolverine’s Revenge. Ta vyšla v roce 2003 okolo uvedení snímku X-Men 2 do kin, avšak přinesla vlastní a originální příběh, nepřátele i prostředí. Škoda, že výsledek byl při nejlepším nadprůměrný. Hra byla publikována pro PlayStation 2, Xbox, GameCube, PC i MAC a dvourozměrné verze se dočkal i handheld Game Boy Advance. Zajímavostí je, že v této hře namluvil Wolverina Mark Hamill, známý především jako Luke Skywalker ze Star Wars.
Autor: archiv / X
Sir Patrick ztvárnil Charlese Xaviera i v akčním konzolovém RPG X-Men: Legends. To vyšlo v roce 2004 pro PlayStation 2, Xbox a GameCube. Nutno dodat, že postavu pouze daboval, jelikož jeho podoba odpovídá vzhledu z komiksů. Hráč si může vybrat ze čtyř mutantů, které má v partě. Těch, které aktuálně neovládá, se ujme počítač. Mezi hrdiny lze kdykoliv přepínat. Hlavním padouchem hry se nestal nikdo jiný než přeživší holocaustu Magneto, který je přesvědčen o nadřazenosti mutantů a o tom, že jsou dalším krokem evoluce. O rok později vyšla přenosná verze pro komerčně neúspěšný handheld N-Gage od Nokie.
Autor: archiv / X
I když to nebylo druhé Diablo, setkal se první díl akčního RPG X-Men: Legends se slušným komerčním úspěchem. Pokračování proto na sebe nenechalo dlouho čekat. X-Men: Legends II: Rise of the Apocalypse vyšlo už v roce 2005. Oproti jedničce lze kombinovat mutanty z řad X-Menů a Bratrstva mutantů – tedy skupinou vedenou Magnetem. Oba dříve znepřátelené tábory se musí chtě nechtě spojit, aby porazili společného nepřítele – úplně prvního mutanta Apocalypse. Hra vyšla kromě tradiční trojice tehdejších stolních konzolí PlayStation 2, Xbox a GameCube také na handheldech N-Gage a PlayStation Portable. Sir Patrick zde tradičně daboval Profesora X.
Autor: archiv / X
Videohry podle filmové předlohy nemají až na pár výjimek dobrou pověst. X-Men: The Official Game je jednou z těch, která sice vyšla jako doprovodný produkt k třetímu dílu filmové série X-Men: The Last Stand (u nás X-Men: Poslední vzdor), ale nekopíruje jeho děj. Ve skutečnosti vyplňuje dějově období mezi druhým a třetím snímkem. Třemi hlavními a hratelnými postavami jsou Wolverine, Nightcrawler a Iceman. Profesor X s hlasem Patricka Stewarta ovladatelný není. Hraní za Wolverina připomíná klasickou beat ‘em up mlátičku, v níž přijde vhod jeho zrychlené hojení. V roli teleportujícího se Nightcrawlera budete útočit na nepřátele ze zálohy. Hratelnost za něj připomíná akční hopsačku. Iceman zase klouže po své ledové kluzačce, což ze všeho nejvíc připomíná konzolové letecké arkády. Hra vyšla na všechny dobové platformy jako Xbox 360, Xbox, PlayStation 2, GameCube a PC. Odlišné handheldové verze byly vydány i pro Game Boy Advance a Nintendo DS.
Autor: archiv / X
Sir Patrick Stewart ve světě videoher ale není jen kapitán Jean-Luc Picard nebo Profesor X. Objevil se i v polozapomenuté hack ‚n’ slash videohře Forgotten Realms: Demon Stone. Toto hodně akční RPG odehrávající se v legendárním fantasy světě Dungeon & Dragons (u nás známého jako Dračí doupě) vyšlo v letech 2004 až 2005 pro platformy jako PlayStation 2, Xbox a PC. Sir Patrick v této hře nadaboval postavu arcimága Khelbana ‚Blackstaffa’ Arunsuna. Další hollywoodskou hvězdou, která hře propůjčila svůj hlas, je dnes už bohužel zesnulý něžný hromotluk Michael Clarke Duncan. Daboval postavu jménem Slaad Lord Ygorl.
Autor: archiv / X
Jednou z nejpopulárnějších herních postav, která vděčí za svůj digitální život právě siru Patricku, je císař Uriel Septim VII. Fanoušci série The Elder Scrolls, konkrétně jejího čtvrtého dílu Oblivion, moc dobře vědí, že jde o dlouholetého vládce kontinentu Tamriel. Hlas legendárního herce zní nejenom v originálu z roku 2006, který tehdy vyšel pro Xbox 360 a PC, ale i v kontroverzním moderním remasteru, jenž vyšel pro moderní platformy PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC a Switch 2.
Autor: archiv / X
Další výrazná herní postava, které vdechl svým dabingem sir Patrick život. Jde o Zobeka ze zběsilé akce/ hack ‚n’ slash pařby Castlevania: Lords of Shadow. Ta posloužila v roce 2010, kdy vyšla pro Xbox 360 a PlayStation 3, jako reboot kultovní série, která pomohla stvořit vlastní subžánr zvaný metroidvania. Zobek s hlasem sira Patricka se nejdřív tvářil jako spojenec hlavního hrdiny Gabriela Belmonta (Robert Carlyle) a jeho mentor, který mu radí, kam dál. Cílem protagonisty totiž nebylo nic menšího než oživení zesnulé manželky Marie Belmont (Natascha McElhone). Jenže jak se postupem času ukáže, Zobek není jenom jeden ze zakladatelů Bratrstva světla, alebrž také jeden z Pánů stínů. S Gabrielem manipuloval, aby odstranil svoje konkurenty. Nakonec se ze Zobeka vyklubal nekromant a později dokonce samotná smrt.
Autor: archiv / X
Zobek se stal jedním z velmi výrazných herních nepřátel. Hlas sira Patricka Stewarta a tvář evokující sira Seana Conneryho se stala receptem na snadnou zapamatovatelnost. Zobek se vrátil i v pokračování Castlevania: Lords of Shadow 2, kde se Gabriel Belmont stal nefalšovaným a pravým Drákulou. Zobek ve hře rozehrává opět falešnou hru. Zatímco se jednička odehrávala jen ve středověku, dvojka se odehrává v současnosti s flashbacky do středověku. Zobek je i ve dvojce později odhalen jako zrádce sledující vlastní cíle. Konec, který ho potká, není pěkný. Svoji roli v něm sehraje samotná kosa smrtky.
Autor: archiv / X
My Memory of Us je cokoliv, jen ne veselá videohra. Jde o umělecké dílo vyprávějící alegorický příběh o přeživších holocaustu a hrůzách druhé světové války. Vývojáři z polského týmu Juggler Games však nepoužili záměrně nacisty jako strůjce všeho zla, bezpráví a zabíjení. Namísto nich použili roboty. Videohra pro PlayStation 4, Xbox One, Switch a PC se neskrytě inspirovala nezapomenutelným oscarovým snímkem Schindlerův seznam Stevena Spielberga. Zvláště její vizuál, který kombinuje černobílé zpracování s výraznou červenou barvou. V této emociální 2,5D hopsačce s prvky plížení propůjčil sir Patrick hlas vypravěči.
Autor: archiv / X
Si Patrick se stal vypravěčem i v dalším indie titulu, jenž nese název Felix The Reaper. V něm se hráč ujme role smrťáka Felixe pracujícího pro Ministerstvo smrti. To mu zadává úkoly, jak nastražit nehody, při nichž mají lidé v daný čas a na daném místě zemřít. I když jde o poměrně morbidně laděnou hru, je zároveň velmi úsměvná. Felix taktéž neustále tančí a je zamilovaný do Betty z Ministerstva života. Kdo nehrál a neslyšel hlas sira Patricka v této originální trojrozměrné videohře, nedokáže si ani představit, kolik této hře dodal námi oplakávaný herec, ehm, života. Titul vyšel v roce 2019 pro PlayStation 4, Xbox One, Switch i PC. Přátelé, děkujeme vám, že jste se s námi začetli a zadívali do galerie, která byla věnována popkulturnímu milníku jménem sir Patrick Stewart.
Autor: archiv / X