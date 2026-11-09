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A je to tady. Listopad bude videoherní extází, vychází GTA 6 a další pecky
Vrchol letošní herní sezony je tu. V listopadu na nás čeká hned několik klíčových her, dočkáme se třeba remaku legendárního dílu The Legend of Zelda, dále návratu World of Warcraft v ryzí podobě a...
Lara Croft i Zaklínač. Poznáte hry, na které se lidé nejvíce těší?
Steam dlouhodobě vede přehled her, které si PC hráči přejí nejvíce. Seznam se průběžně během roku mění s tím, jak hry vycházejí a objevují se nové. Přinášíme přehled, jak vypadá žebříček 20...
Vzpomínáme na éru krokovacích dungeonů a kreslení mapek. Vracejí se do módy?
I když už dnes moderní výpočetní technika dokáže zprostředkovat téměř fotorealistickou grafiku, stále se najde dost lidí, kteří nedají dopustit na tradiční RPG, ve kterých se místo plynulého pohybu...
World of Warcraft: Forever zlomil hned dva rekordy v historii značky
Start nové verze MMORPG World of Warcraft se vydařil. Servery ustály úvodní i víkendový nápor a tvůrci se zároveň pochlubili prvními výsledky.
Sbohem, kapitáne a profesore! Připomínáme videoherní role Patricka Stewarta
Smrt legendárního herce, sira Patricka Stewarta zasáhla naši redakci víc, než jsme ochotni si přiznat. Byl to pan herec, který ovládl nejenom divadelní, filmové a seriálové světy, ale i ty herní....
Vzpomínáme na éru krokovacích dungeonů a kreslení mapek. Vracejí se do módy?
I když už dnes moderní výpočetní technika dokáže zprostředkovat téměř fotorealistickou grafiku, stále se najde dost lidí, kteří nedají dopustit na tradiční RPG, ve kterých se místo plynulého pohybu...
Denní limit v Robloxu nastaví rodiče jen do 12 let. Kolik hraní je už moc?
Na Roblox se denně připojí miliony lidí a průměrná doba hraní přesahuje dvě hodiny denně. Dětem do 12 let mohou rodiče sice nastavit denní limit hraní, od 13 let však o tuto možnost přicházejí. Jak...
Lara Croft i Zaklínač. Poznáte hry, na které se lidé nejvíce těší?
Steam dlouhodobě vede přehled her, které si PC hráči přejí nejvíce. Seznam se průběžně během roku mění s tím, jak hry vycházejí a objevují se nové. Přinášíme přehled, jak vypadá žebříček 20...
Jsou adventury mrtvé? V 18:00 proběhne vůbec první Point-and-Click Showcase
Česká Amanita Design a nizozemští Rusty Lake pořádají vůbec první Point-and-Click Showcase zaměřenou na adventury.
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Bethesda připomněla The Elder Scrolls 6, má podtitul Sentinel
Osm let po oficiálním odhalení konečně víme, jak se bude nový díl The Elder Scrolls jmenovat.