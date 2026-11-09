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Sbohem, kapitáne a profesore! Připomínáme videoherní role Patricka Stewarta

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Patrick Stewart a hry Patrick Stewart a hry Patrick Stewart a hry Patrick Stewart a hry Patrick Stewart a hry Lands of Lore Patrick Stewart a hry Patrick Stewart a hry Patrick Stewart a hry Patrick Stewart a hry Patrick Stewart a hry Patrick Stewart a hry
Smrt legendárního herce, sira Patricka Stewarta zasáhla naši redakci víc, než jsme ochotni si přiznat. Byl to pan herec, který ovládl nejenom divadelní, filmové a seriálové světy, ale i ty herní. Jako hráči vzpomínáme na jeho nejvýraznější videoherní role.

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