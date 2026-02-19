Ačkoliv ještě do konce roku zbývají lehce přes tři měsíce a do uzávěrky nominací na hru roku v rámci ceremoniálu The Game Awards ještě dva, sázkaři na velkém americkém portálu Polymarket už mají jasno, která hra se stane letošním šampionem. Ta přitom ještě ani nevyšla.
Autor: Rockstar Games
Asi už správně tušíte, že je řeč o Grand Theft Auto VI, což je v podstatě ta nejočekávanější videohra posledních několika let. A na to spoléhají i sázkaři na serveru Polymarket, což je „predikční platforma“, která nabízí uživatelům možnost sázet na sportovní zápasy, ekonomické ukazatele, počasí, politické volby nebo dokonce na vojenské konflikty.
Autor: Rockstar Games
Uživatelé mají možnost vsadit si i na absolutního vítěze ceremoniálu The Game Awards, herního ekvivalentu filmových Oscarů. A právě zde si 71 % sázkařů myslí, že titul vyhraje Grand Theft Auto VI. Hru přitom ještě nikdo ani nehrál, vyjde totiž až 19. listopadu.
Autor: Rockstar Games
Paradoxní je to, že lidé ještě ani netuší, zda se vůbec GTA VI do finálního výběru kandidátů klasifikuje, protože správci The Game Awards ještě neupřesnili datum, do kterého musí hra vyjít, aby mohla být nominována. Letos se mluví o 20. listopadu, tedy pouhý den po vydání GTA VI. Je to však pouhá domněnka na základě postupu z minulých let, kdy se nominace uzavřely třetí listopadový pátek.
Autor: Rockstar Games
Je ovšem otázkou, jak se nakonec porota k této situaci postaví, jelikož hra bude v tuto chvíli ještě stále moc čerstvá na to, aby se dal zformovat dostatečně objektivní názor ohledně její finální kvality. Proslýchá se navíc, že k předběžným kopiím na recenze se moc lidí nedostane, maximálně hrstka vybraných světových médií, a ani to není jisté.
Autor: Rockstar Games
A kdo by tedy mohl vyhrát, pokud ne GTA VI? Sázkaři pak nejčastěji vybírají jako alternativu letošní pokračování akčního hororu Resident Evil s podtitulem Requiem. Na jeho úspěch zde sází 14 % uživatelů.
Autor: Capcom
Resident Evil Requiem vyšel už v únoru a skutečně patří mezi skupinu her, které letos hodnotí extrémně kladně jak odborné recenze, tak uživatelé. Například Metacritic skóre má tato hra 89 od recenzentů a dokonce parádních 93 od hráčů. Toto skutečně je horký adept na hru roku a divili bychom se, kdyby Requiem nedostal alespoň několik nominací, včetně hlavní kategorie.
Autor: Bonusweb.cz
Pravděpodobnost úspěchu dalších her už prudce klesá. Na třetím místě se ovšem drží další hra, která ještě ani nevyšla, čínská akční hra Phantom Blade Zero. Ta má plánované vydání až na konci října.
Autor: S-GAME
Pravděpodobnost úspěchu Phantom Blade Zero už sázkaři odhadují na pouhá 3 %.
Autor: S-GAME
Shodnou pravděpodobnost pak přisuzují i aktuální novince, finské akční hře Control Resonant. Ta vyšla ve čtvrtek 24. září a sklízí vesměs pozitivní reakce.
Autor: Remedy
Control Resonant jsme také nedávno hodnotili hezkými 90 % a věříme, že do finální šestice nominovaných na titul hry roku má šanci se dostat, ale zde už to není tak jisté jako třeba v případě již zmíněného Resident Evil Requiem.
Autor: Bonusweb.cz
To samé se dá říci i o další zářijové novince, akčním samurajském fantasy Onimusha: Way of the Sword. I jemu dávají sázkaři šanci na vítězství 3 %.
Autor: Bonusweb.cz
Onimusha: Way of the Sword rovněž sbírá pozitivní ohlasy, což potvrzuje skóre 85 bodů od kritiků a 86 od hráčů na Metacriticu.
Autor: Bonusweb.cz
Dalším kandidátem s opravdu nízkou pravděpodobností na úspěch podle sázkařů je Marvel’s Wolverine, letošní hlavní novinka z produkce studií PlayStationu. Vítězství mu podle sázek má šanci připadnout jen na 2 %.
Autor: Sony, Bonusweb.cz
Marvel’s Wolverine přitom ani nedopadl příliš dobře v očích kritiků a hráčů, na hru z produkce jinak oslavovaného studia Insomniac Games je Metacritic skóre 76 od kritiků a 68 od hráčů vlastně docela slabé. Zde je naopak otázkou, zda hra vůbec dostane alespoň nějaké dílčí nominace.
Autor: Insomniac Games
Stejnou pravděpodobnost, tedy 2 %, pak ještě sázkaři dávají sci-fi titulu Pragmata, který vyšel letos v dubnu. Ten se naopak těší přízni hráčů i kritiků, mnozí jej považují za jednu z nejlepších her první poloviny letošního roku.
Autor: Capcom
Má vůbec šanci nějaká malá nezávislá hra? Pokud je to někdo, tak podle sázkařů jde o karetní tahovou hru Slay the Spire 2, a to i přes to, že jde teprve o předběžný přístup. To ale nevadí, v minulosti již dokonce jednou zvítězila hra z předběžného přístupu (PUBG). Slay The Spire 2 má každopádně opravdu nízkou šanci, pouhé 1 %.
Autor: Bonusweb.cz
Stejně nízkou pravděpodobnost sázkaři přisuzují také akční novince s agentem Jamesem Bondem v hlavní roli, 007 First Light. Jde rovněž o oblíbenou a úspěšnou hru (87 skóre od kritiků, 83 od hráčů na Metacriticu).
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Další tituly v žebříčku už jsou v podstatě na úrovni statistické chyby, jejich šance na vítězství je totiž menší než 1 %. Do tohoto výběru patří například velkolepé RPG Crimson Desert...
Autor: Pearl Abyss
... nebo ještě nevydaná hra The Duskbloods od studia From Software, která zamíří exkluzivně na Nintendo Switch 2.
Autor: From Software
Dodejme, že v kategorii „šance na vítězství nižší než 1 %“ se nachází například i Fable, což je hra, která letos ani vyjít nemá, datum vydání je až 23. února příštího roku. Zde je tedy šance doslova 0 %.
Autor: Xbox
To samé platí i o sci-fi RPG Exodus, které také v žebříčku figuruje, ale dorazí až 7. dubna 2027.
Autor: Archetype Entertainment
Ještě o něco šílenější sázky padají na vítězství hry Half-Life 3, což je titul, který ještě ani nebyl oznámen a fanoušci už ani nevěří, že hra někdy vůbec vyjde. Na druhou stranu ale uznáváme, že pokud by měl někdo šanci se GTA VI postavit jako rovnocenný soupeř z hlediska dlouholetého hráčského očekávání, tak je to právě Half-Life 3.
Autor: Valve
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar